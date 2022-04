Moreno abre la puerta de las elecciones en junio horas después de que la cerraran Marín y Bendodo

La fecha de las elecciones andaluzas vuelve a acaparar buena parte de las especulaciones que rodean al debate político. Lo curioso es que la posibilidad de que los comicios se celebren en junio ha sido alimentada, de repente, por el propio Ejecutivo autonómico. Horas después de que sus lugartenientes Juan Marín (Cs) y Elías Bendodo (PP) le cerraran la puerta al adelanto electoral, el presidente andaluz se la abrió y no descartó que los andaluces acudan finalmente a votar en los albores del verano si lo provocan "la complicada situación económica" y la existencia de de un presupuesto prorrogado, tal y como le viene advirtiendo el consejero de Hacienda, Juan Bravo. "Si desde el punto de vista técnico me dicen que no podemos avanzar con unos presupuestos prorrogados, tomaré una decisión pensando en el interés de Andalucía; agotar la legislatura es para mí un sueño pero, por otro lado, es verdad también que la legislatura se agota prácticamente y tácticamente en el mes de junio, vamos a ver cómo evolucionan las cosas", recalcó el presidente andaluz.

Así lo comentó Moreno en declaraciones realizadas en Huelva y en su cuenta de Twitter, dónde quedó de relieve un cambio de postura que contrastaba con la hoja de ruta para agotar la legislatura y celebrar las elecciones en noviembre a la que se aferraron, tras el Consejo de Gobierno del martes, tanto el portavoz de la Junta, Elías Bendodo, como el vicepresidente Juan Marín. Bendodo y Marín esquivan «el ruido» y rechazan que las elecciones en Andalucía sean en junio En este sentido, el presidente andaluz dijo que "hay dos puntos de vista para decidir la fecha de las elecciones, el político y el económico, y prevalecerá siempre el interés general de Andalucía". "Lo primero van a ser los andaluces y preservar la recuperación económica", dijo Moreno antes de anunciar una serie de movimientos encaminados a evaluar en términos económicos la posibilidad de no llevar hasta su final la legislatura: "Vamos a ver qué posibilidades económicas tenemos con un presupuesto prorrogado y si al final con este no podemos tener capacidad para que a los andaluces no les repercutan estas circunstancias, tendremos que tomar una decisión», indicó el presidente de la Junta y del PP andaluz. Moreno recordó que «ya se lo advertimos al PSOE y a Vox que Andalucía necesita unos presupuestos para los fondos europeos que tienen de llegar y están empezando a llegar, y sobre todo para tener instrumentos y poder adaptar nuestra economía a la inflación y a las circunstancias que se están viviendo como consecuencia de la invasión de Rusia a Ucrania". "Eso es lo que puede cambiar mis opciones», dijo sobre este proceso abierto para decidir la fecha en el que no solo consultará a las áreas de Economía y Hacienda de su Gobierno, sino que también entablará conversaciones con el gobernador del Banco de España, el vicepresidente del Banco Europeo y representantes de distintos sectores económicos: "Si me dicen que necesitamos unos presupuestos para 2023, tomaré la decisión que mejor le venga a los andaluces", incidió el presidente de la Junta. Este mismo miércoles por la tarde, Moreno inició esta ronda de contactos con una reunión en San Telmo con el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, "para analizar la evolución y previsión económica en los próximos meses". "El Informe de la entidad publicado ayer sobre cómo le puede afectar la inflación a la economía es preocupante", recordó el presidente andaluz.