Juanma Moreno reflexionará sobre el adelanto electoral hasta debajo del trono

En el Miércoles Santo malagueño, también tiene cabida el análisis político. La misma tarde en la que el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, cumplirá con la tradición del Ayuntamiento capitalino de participar en la procesión de La Paloma, el presidente andaluz Juanma Moreno estará entre los varales del Cristo de la Exaltación. Al igual que ya hiciera en la procesión magna del pasado otoño, Moreno saldrá como hombre de trono de su cofradía de siempre, que viene a ser la misma Fusionadas en la que 'pincha y corta' Antonio Banderas. Y, hasta en ese momento tan personal, el político malagueño tendrá presente el 'monotema' por el que le pregunta media España. Juanma Moreno reflexionará sobre el posible adelanto electoral a junio hasta debajo del trono. Con el argot entre irónico y cándido que tantas veces le caracteriza, el barón andaluz del PP asegura que aprovechará la tranquilidad que le concederán sus ocho horas de procesión con el Cristo de la Exaltación para seguir pensando "en la decisión más complicada" de sus más de tres años de legislatura. "Estoy dándole muchas vueltas y hoy, que salgo en la procesión de Fusionadas de San Juan y voy con mi trono, voy a tener ocho horas para meditar tranquilo sin teléfono", expresó en la antesala del desfile en un acto de la cofradía malagueña de La Paloma.

Moreno aseguró que "sigue dándole vueltas" a la fecha de las elecciones "tanto esta semana como la próxima" y que continuará "hablando con mucha gente" y reuniéndose con "agentes sociales, empresarios, sindicatos, trabajadores y diversos colectivos". "Vuelvo a repetirlo, siempre he sido partidario de después del verano, pero la verdad es que el debate abierto por el área económico de que es mejor tener gobierno en septiembre para tener presupuesto en diciembre, me ha hecho repensar mis planteamientos", afirmó.

En este punto y sobre su ronda de contactos, Moreno dijo que "si la mayoría coincide en que las elecciones sean en junio para que en septiembre haya gobierno y en diciembre presupuestos" tomará la decisión de convocar para junio. "Si llego a la conclusión de que no es bueno para Andalucía las dejaré como yo pensaba, para después de verano", apostilló el presidente de la Junta.

Aunque repita por activa y por pasiva que sigue reflexionando y que su decisión sobre el adelanto electoral aún no está tomada, Juanma Moreno ya le ha explicado a sus socios en el Gobierno andaluz que "las elecciones en junio no serían un error". El presidente andaluz desveló que el martes tuvo una conversación con el vicepresidente Juan Marín en la que -"dentro de que no tenemos nada decidido"- le estuvo dando las razones "por las que podría no ser un error que las elecciones fueran en junio".

"Por la conversación que tuvimos, que fue una conversación larga, creo que él lo ha entendido; él entiende las razones por las que las elecciones podrían ser en junio", añadió Moreno antes de concederle el derecho a discrepar al líder regional de Ciudadanos que ejerce como número 2 de su Ejecutivo autonómico.

El presidente andaluz sostuvo que Marín "está en su pleno derecho para poder discrepar de cualquier decisión del Gobierno". "En un Gobierno y en la sociedad en general, todos somos diversos y todos tenemos opiniones distintas", señaló Moreno a la hora de insistir en que su sintonía con el vicepresidente andaluz y con el partido liberal sigue intacta.

El presidente andaluz recalcó que la preferencia de Marín para que las elecciones sean en otoño "no lastra que la reacción personal y política con el señor Marín, y con Ciudadanos, sea muy buena". "Terminaremos esta legislatura teniendo unas relaciones muy fluidas y muy positiva con Ciudadanos; el nuestro es un Gobierno que creo que ha funcionado y lo que me gustaría es que pudiéramos seguir con este Gobierno en un futuro", agregó Moreno con una declaración de intenciones que se desmarca del pacto con Vox al que, según las encuestas, se vería abocado el PP andaluz.

Estas declaraciones fueron realizadas por el presidente andaluz este Miércoles Santo al mediodía en un acto de la cofradía malagueña de La Paloma, en la que le acompañaban los alcaldes del PP en Madrid y Málaga, José Luis Martínez Almeida y Francisco de la Torre.

Martínez Almeida aseguró que "Juanma Moreno y su Gobierno son un referente de cómo gobierna y cómo gestiona el Partido Popular, abierto a todos a los que nos votan y a los que no nos votan, atendiendo al interés general". "Esto no es exagerado, no lo digo para dorar la píldora porque él me está escuchando", agregó Almedida unas horas antes del desfile procesional malagueño en el que participará y, por ende, se perderá el decisivo partido de Champions League de su Atlético de Madrid: "Hoy voy a ganarme el cielo con La Paloma", bromeó Almeida a la vez que aludía a la estrecha vinculación del Ayuntamiento de Madrid con el Miércoles Santo malagueño.