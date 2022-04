La mascarilla deja de ser obligatoria también en espacios interiores, salvo algunas excepciones: hospitales, centro de salud, residencias, farmacias y transportes públicos. Sin embargo, en esa lista no se incluyen las escuelas, cuyos colectivos de directores de Primaria o asociaciones de madres y padres han recibido con alegría la noticia. Aunque para su retirada definitiva, según anunció ayer el consejero de Educación y Deporte en Andalucía, Manuel Alejandro Cardenete, "habrá que esperar todavía unos días" en el caso de los centros educativos andaluces, aunque "será inminente".

El martes por la tarde, la ministra de Sanidad, Carolina Darias, aseguró que la mascarilla dejará de ser obligatoria en los colegios a partir de este miércoles y ya no se utilizará "en ningún caso". "Por lo que se refiere a los ámbitos escolares, significarles que no se usará en ningún caso. Las mascarillas dejarán de ser obligatorias, ya no lo eran en los recreos y, ahora, en todos los ámbitos de centros educativos", ha subrayado Darias.

Directores de Primaria

La Asociación andaluza de directores de centros públicos de Educación Infantil, Primaria y Residencias Escolares (Asadipre) considera que la retirada de las mascarillas en las aulas es, desde el punto de vista pedagógico y de las programaciones, "una excelente noticia", porque "conseguiremos normalizar el proceso de enseñanza y aprendizaje", sobre todo "en el ámbito lingüístico, que tanto hándicap ha tenido con el uso de las mismas, en especial en Infantil y primer ciclo de Primaria".

En declaraciones a Europa Press, el presidente de Asadipre, Jorge Delgado, ha puesto de relieve que, desde el punto de vista emocional "el vernos sin mascarillas también va a ser un paso hacia la normalidad muy importante para el alumnado". Y, desde el punto de vista sanitario, "consideramos que si las personas responsables de este área consideran que es el momento idóneo, la noticia la recibimos con alegría y con mucha necesidad de volver a la normalidad".

Asociaciones de Madres y Padres

Las Asociaciones de Madres y Padres del Alumnado por la Educación Pública (Codapa) han asegurado que quitar la obligatoriedad de las mascarillas en las aulas "va a favorecer el aprendizaje y adaptación, sobre todo en el alumnado de menor edad", toda vez que han destacado que "si estamos normalizando la vida en general, debemos facilitar la vida dentro de los centros educativos, y este es un paso importante que hay que valorar como positivo".

En esta línea, su presidenta, Leticia Vázquez, ha manifestado en declaraciones a Europa Press que la Codapa "siempre ha apoyado aquellas instrucciones que se han emitido conforme a las indicaciones de las personas expertas en salud". "Entendemos que la retirada de mascarillas se va a hacer de manera gradual y apelando a una responsabilidad personal, sobradamente demostrada por la comunidad educativa, sobre todo por parte del alumnado", ha añadido.

Por último, la presidenta de Codapa ha subrayado que "cuando se emitan las correspondientes instrucciones, podremos valorar mejor la situación". "No queremos especular antes de que lleguen dichas indicaciones a los centros", han añadido desde la confederación de madres y padres de la pública.

La mascarilla ya no se usará en los colegios "en ningún caso"

La ministra de Sanidad, Carolina Darias, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en el que el Gobierno ha aprobado un Real Decreto por el que el uso de mascarillas dejará de ser obligatorio en interiores, ha explicado que en el ámbito de la educación la medida de eliminar la obligatoriedad de las mascarillas estaba "muy clara" teniendo en cuenta "el menor impacto que ha tenido la pandemia en los niños y niñas".

En todo caso, aunque no sea obligatoria, la ministra ha animado a hacer un "uso responsable" de la mascarilla para "seguir protegiendo a los más vulnerables". Por ejemplo, ha recomendado hacer este uso responsable en el caso de profesores con alguna vulnerabilidad.

Sindicatos docentes, centros y familias han discrepado sobre la conveniencia de retirar las mascarillas en el interior de los centros escolares habiendo retomado ya las clases tras las vacaciones de Semana Santa.

Desde CSIF, Mario Gutiérrez explica a Europa Press que ir eliminando "poco a poco" las mascarillas en las escuelas constituye "un avance hacia la normalidad" y destaca la "profesionalidad, responsabilidad y esfuerzo" de los docentes durante toda la pandemia para que se cumplan las normas sanitarias.

Por su parte, el secretario de la Federación de Enseñanza de CC.OO., Francisco García, ha apuntado que se trata de una medida "anclada en criterios técnicos y científicos", pero ha insistido en que hubiera sido "útil y necesario" haber mantenido también las ratios bajas y las distancias interpersonales.

Te puede interesar: Nacional La mascarilla seguirá siendo obligatoria en todos los transportes y farmacias

Maribel Loranca, responsable de Educación de UGT, recuerda a Europa Press que UGT ya apoyó en su día esta medida "siempre que estuviera respaldada por expertos sanitarios". "Creemos que favorece la vuelta a la normalidad y la socialización sobre todo, de los más pequeños. También es una medida fundamental para alumnado con determinadas necesidades educativas", ha relatado.

En la misma línea, el presidente de ANPE, Francisco Venzalá, ha afirmado que son conscientes de la necesidad de ir recuperando la normalidad y siempre han considerado que hay que seguir las recomendaciones sanitarias. "No obstante, es necesario mantener la prudencia y actuar con cautela", ha añadido, advirtiendo de que "hay lugares y momentos donde existe excesiva aglomeración de alumnado".