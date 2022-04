Cuando las elecciones andaluzas fueron un sábado

Aunque está alimentando el misterio con la posibilidad de que el adelanto electoral no se materialice un domingo, Juanma Moreno sabe que no sería el primero en convocar las urnas en Andalucía para un sábado. Si lo hiciese, ya habría sucedido lo mismo 32 años antes: un 23 de junio de 1990 en el que se fijó un récord de abstención que no ha vuelto a ser batido.

Aquellas de la tercera legislatura autonómica fueron las primeras elecciones que ganó Manuel Chaves y, con la exultante celebración de aquella noche electoral, abrió una era de casi 20 años en el poder regional. El PSOE obtuvo una cómoda mayoría absoluta de 62 escaños que incluso mejoró, con dos diputados más, el resultado cosechado anteriormente por José Rodríguez de la Borbolla. Como dato curioso, también llama la atención que la segunda fuerza más votada fuera el PP de Gabino Puche con los mismos 26 sillones que tiene ahora el grupo parlamentario que comanda Juanma Moreno, lo que confirma la paradoja de que la formación de centro-derecha haya accedido al fin al Gobierno andaluz con sus peores resultados. En 1990, Izquierda Unida cayó desde los 19 diputados de Julio Anguita a los 11 de Felipe Alcaraz. Y el Partido Andalucista subió con Pedro Pacheco hasta los diez parlamentarios. Y, sobre todo, la jornada electoral de aquel sábado se sigue recordando porque solo fueron a votar poco más de la mitad de los cinco millones de andaluces que habían sido convocados. En concreto, se emitieron 2,77 millones de votos y las abstenciones ascendieron a 2,23 millones. Sin ir más lejos, aquellos comicios ‘sabatinos’ de 1990 regresaron como un bumerán tras la última convocatoria electoral andaluza: la del 2 de diciembre de 2018 que arrojó la victoria sin premio del PSOE de Susana Díaz. El motivo que llevó a establecer un paralelismo entre sendas citas electorales no fue otro que el de los elevados índices de abstención que se produjeron en uno y otro caso. En pleno debate sobre la posibilidad de que Juanma Moreno no convoque para un domingo, se recuerda un antecedente ‘sabatino’ como el que batió records de abstención en junio de 1990 De hecho, las elecciones andaluzas del sábado 23 de junio de 1990 siguen viéndose reflejadas entre los hitos históricos negativos, como la cita que menos presencia porcentual de electores concitó, pues solo alcanzó una participación el 55,4% de las personas registradas en el censo de votantes. Tuvieron que transcurrir casi tres décadas, los 28 años y medio que prácticamente separaban a una jornada electoral de otra, para que la de hace cuatro años se situase como la segunda con mayores índices de abstención, al cosechar una presencia de electores que ascendió a un 58,6% de los que estaban llamados a las urnas. Dicho con cifras más contundentes, en 2018 fueron a votar casi 3,7 millones de andaluces y, en cambio, otros 2,6 millones de ciudadanos se quedaron en sus casas o disfrutaron de aquel domingo sin ejercer el derecho al sufragio. En definitiva, ni siquiera acudieron a los colegios seis de cada diez entre los casi 6.300.000 andaluces que podían haberlo hecho. Voy a introducir otra derivada, que los comicios no sean un domingo: ¿Por qué un sábado no pueden ser? ¿Por qué no podrían ser un viernes? Casi cuatro años después, aquellas elecciones de 1990 vuelven a ser recordadas por quienes tienen mejor memoria en los mentideros políticos sureños. Y si han salido a la palestra es porque el presidente andaluz Juanma Moreno ha sugerido la posibilidad de que los comicios no se lleven a cabo un domingo: «Voy a introducir otra derivada, que los comicios no sean un domingo: ¿Por qué un sábado no pueden ser? ¿Por qué no podrían ser un viernes? Todo está abierto, quedan muchas cosas por despejar», indicó Moreno el pasado martes tras la reunión del Consejo de Gobierno celebrada en el Museo Picasso Málaga. Juanma Moreno y sus polémicas respuestas Lejos de arrojar luz como muchos esperaban sobre la fecha del adelanto electoral, el político malagueño del PP enrevesó aún más las cábalas existentes sobre la cita con las urnas en las que aspira a reeditar el Gobierno andaluz. Además, lo hace con el objetivo de obtener una mayoría lo más amplia posible para evitar el pacto con Vox al que, como Alfonso Fernández Mañueco en Castilla y León, se le ve abocado en diversas encuestas. Dicho en plata, Moreno quiere ‘hacerse un Ayuso’ y esta pretensión entronca con el hecho de abrir el melón que evita el domingo como tradicional día de votación. A la presidenta de Madrid ya le salió bien lo de esquivar el último día de la semana. No obstante, el líder del PP andaluz apuntó más a un día de fin de semana «caluroso» para ampliar el misterio. Y Ayuso cimentó su paseo triunfal jugándosela a un día de diario laboral, justo después de un puente: el martes 4 de mayo de 2021. Tic, tac, tic, tac: se cocinan elecciones La última ‘salida’ de Juanma Moreno provocó el aviso a navegantes en las redes sociales de veteranos de la política andaluza, como el socialista malagueño Enrique Linde. «Por si existe la tentación: las elecciones andaluzas del año 90 se celebraron en sábado y fueron los comicios de mayor abstención. Alguien deberá decirle al presidente del gobierno andaluz que convocar elecciones no es ni un juego ni una adivinanza. Así que un poco de seriedad, por favor», escribió Linde en Twitter. Por su existe la tentación: las elecciones andaluzas del año 90 se celebraron en sábado y fueron los comicios de mayor abstención. — Enrique Linde (@enriquelinde) 20 de abril de 2022 De la advertencia sobre la abstención esgrimida por Linde se deducía que Juanma Moreno se enfrentaría a dos antecedentes, al del sábado de 1990 y al más inmediato del domingo de 2018 que sorprendentemente lo encumbró en el poder. Eso sí, su pírrico triunfo -que sumó con Ciudadanos y Vox- coincidió con la ausencia en los colegios electorales de numerosos votantes de izquierda.