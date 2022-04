La posibilidad de unas listas conjuntas del PP y Ciudadanos para las elecciones andaluzas está cada vez más apartada del plano de la realidad. Con la cuenta atrás de la cita con las urnas activada, Elías Bendodo le echó el candado a las especulaciones y descartó cualquier tipo de alianza electoral. Aunque realizó las manifestaciones en calidad de portavoz del Gobierno andaluz en funciones, su condición de coordinador general del nuevo PP de Feijóo disparó el valor de la contundencia expresada con pocas palabras. Bendodo insistió en que el PP y Ciudadanos «son partidos distintos aunque parecidos que se presentarán a las elecciones cada uno con su propia lista». «No creo que haya más debate sobre esa cuestión», concluyó tras recordar que los propios dirigentes de Ciudadanos habían dado un paso al lado.

La posibilidad de una listas conjuntas solo ha cosechado rechazos desde ambas formaciones en la última semanas, desde que Juanma Moreno se abriera con la diplomacia que le caracteriza a la posibilidad de «estudiarlas».

Tras el Consejo de Gobierno del Museo Picasso Málaga, el presidente andaluz llegó a decir que «en el PP se tendrá que ver primero si esa plataforma, coordinación, coalición, o lo que fuese, es útil, en el sentido de captar el interés, la atención, el cariño de Andalucía, y si eso puede propiciar una mayoría más amplia, o si, por el contrario, genera rechazo, problema o desvío de voto hacia otras formaciones políticas». «Eso hay que estudiarlo de una manera muy serena y con mucho rigor, porque ahí sí que son números; estoy muy orgulloso del gobierno de coalición y de todos y cada uno de los consejeros, y me encantaría seguir con ellos y que fuéramos juntos a esas elecciones, pero manda la aritmética», recalcó Moreno.

Sin embargo, la contundencia mostrada por los dirigentes de Cs y por Elías Bendodo invita a pensar que ni siquiera se lo plantearán nuevamente. En la propia pinacoteca malagueña, Juan Marín expresó su rechazo delante del presidente de la Junta. Y, después, Edmundo Bal rectificó su postura de jornadas anteriores para alinearse con el líder andaluz liberal, en nombre de la dirección nacional, y descartarlo. Igualmente, Inés Arrimadas tampoco le ha dado pábulo ahora a la alianza electoral, pese a que fue ella quien abrió ese melón a principios de diciembre del año pasado.

Entonces, este conato de confluencia en las urnas fue frenado en seco por el extinto aparato popular de Pablo Casado, Teodoro García Egea y Fran Hervías. Y la llegada de Alberto Núñez Feijóo tampoco ha cambiado las cosas, pese a que su lugartenientes es Elías Bendodo y la sintonía del malagueño con Juan Marín es elevada. Los nefastos resultados que le vaticinan las encuestas al partido liberal han disuadido a los populares y ya no contemplan este escenario. A su vez, la posibilidad de que sumen por separado para volver a gobernar juntos no parece viable.

Eso sí, el PP andaluz se empeña en visibilizar la complicidad existente. El propio Elías Bendodo le dio una de cal y otra de arena a Ciudadanos. La nueva vida en funciones del Ejecutivo andaluz situó a su portavoz, Elías Bendodo, en una comparecencia posterior a la reunión del Consejo de Gobierno que se produjo instantes después de que Santiago Abascal confirmara a Macarena Olona como la candidata de Vox en las elecciones andaluzas.

Aunque evitó pronunciarse sobre esta noticia en un marco institucional, Bendodo optó por arrancar su intervención con un guiño a su socio de Gobierno, a Ciudadanos, y proclamó la intención del PP de mantener el Gobierno de coalición en funciones hasta después de las elecciones del 19 de junio.

«Seguiremos unidos hasta la toma de posesión del nuevo Gobierno que salga de las urnas; de este modo, se mantiene hasta el final la estabilidad de la que les he venido hablando estos tres años y medio», agregó el portavoz de la Junta tras recordar que el PP andaluz no está obligado a tener este gesto con el partido liberal. Con este matiz, Bendodo ponía el foco sobre la sintonía que ha caracterizado a la alianza para el Gobierno autonómico andaluz entre el PP y Ciudadanos, a diferencia de lo sucedido en otras comunidades como las de Madrid y Castilla-León. Así, tras las convocatorias electorales de Isabel Díaz Ayuso y Alfonso Fernández Mañueco, Ciudadanos no siguió formando parte del Gobierno en funciones, una vez que las relaciones entre ambas formaciones se habían deteriorado hasta el punto de hacer saltar por los aires la coalición.