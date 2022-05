El portavoz de la Junta de Andalucía, Elías Bendodo, le solicitó al Gobierno de España que haga pública la lista completa de los políticos que han sido espiados en Pegasus. En este sentido, Bendodo señaló en nombre del Gobierno andaluz en funciones del PP y Cs que el presidente Pedro Sánchez "tiene mucha información que dar" para "saber si hay consejeros y alcaldes" también afectados por esta intromisión en sus teléfonos móviles, de la que habrían sido víctimas el propio Sánchez y la ministra de Defensa, Margarita Robles.

Así, el también dirigente del PP recalcó que los miembros del Gobierno andaluz en funciones están "preocupados" por "la falta de información". "Es necesario que el Gobierno facilite el listado de las personas que han sido afectadas, que la información se dé cuanto antes", añadió.

Bendodo reclamó igualmente que "se aclaren todos los aspectos". En este punto, le pidió el Ejecutivo nacional que diga "desde cuándo se sabía la intervención en los teléfonos del presidente y de la ministra de Defensa, si es desde ayer o si es desde antes". "Aquí hay muchas sombras y mucha información que dar, que se den los nombres de todas las personas afectadas y ahí se verá si alcaldes o consejeros también han podido verse afectados", reiteró el portavoz de la Junta de Andalucía.

Bendodo apuntó igualmente, a la comparecencia del ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, y prácticamente la vinculó con una reacción provocada por el supuesto espionaje a los independentistas catalanes. Así, el dirigente del PP subrayó "el día que fue y a la hora que fue". "En la política las causalidades no existen", añadió antes de calificar de "preocupante" la situación.

A su juicio, "una cosa es la transparencia y otra bien distinta es airear para ocultar un espionaje" porque "un espionaje no tapa al otro". "Todo esto desprestigia a la marca España; el Gobierno de España no ha sido capaz de evitar que al presidente del Gobierno se le roben datos de su móvil y, como de eso debe ser capaz cualquier Gobierno, no habla en favor del Gobierno", sostuvo Bendodo.

Críticas del Gobierno andaluz a Sánchez

En la misma intervención semanal del Consejo de Gobierno andaluz que el PSOE ha trasladado a la Junta Electoral por los mensajes que difunde, Bendodo cargó en calidad de portavoz del Gobierno autonómico en funciones contra el Gobierno de Pedro Sánchez: "A los andaluces les preocupa la subida disparata de precios y esperan una reacción de sus gobernantes para amortiguarla, aquí quien tiene que actuar es el Gobierno de España", afirmó.

Para ilustrar su enésima reivindicación de la bajada de impuestos, Bendodo dijo que "el Gobierno de España esperaba recaudar 9.000 millones de euros más en 2022 y esta subida de precios de casi dos dígitos ha hecho que, solo en los tres primeros meses del año, haya recaudado 9.200 millones". "En un trimestre, el Gobierno de España recaudó más de lo que tenía previsto en todo el año y eso sale del bolsillo de la gente", enfatizó.

A este respecto, Bendodo reclamó que de esos ingresos generados por los impuestos "se le devuelva una parte al bolsillo de los ciudadanos".

"El contexto de escalada de precios que sufrimos en los últimos meses y su exceso de recaudación deben hacer reflexionar al Gobierno de España y desde el Gobierno andaluz le pedimos que tome decisiones urgentes y le baje los impuestos al conjunto de los españoles", agregó.

Bendodo consideró que "como ha superado en tres meses la recaudación extra prevista para todo el año, hay margen suficiente para bajar los impuestos y cualquier decisión que no sea la de bajar estos tributos nos parecerá insuficiente por parte del Gobierno de España".