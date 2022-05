Juanma Moreno pide "no confiarse" frente a "la maquinaria engrasada por 40 años de socialismo"

A la misma hora en la que el socialista Juan Espadas vendía su proyecto electoral junto a la céntrica Alcazaba de Málaga, Juanma Moreno eligió un enclave paradisíaco de las afueras de la misma ciudad mediterránea para hacer balance de su gestión como presidente andaluz. En la atmósfera subtropical que envuelve al Jardín Botánico de la Concepción, el candidato del PP a la reválida instó a sus compañeros a "no confiarse" de cara a las elecciones andaluzas del 19 de junio y les recordó peligro que aún representa "la maquinaria engrasada por 40 años de socialismo".

Moreno reclamó "el acompañamiento de los andaluces" para continuar con el trabajo ya realizado. "Lo que se construye es fácil de destruir, hay ocho partidos de izquierda que han tenido la enorme honestidad de decir lo que sí van a hacer, que van a destruir lo construido, van a deshacer los proyectos ya adjudicados o van a volver al impuesto de sucesiones", advirtió el presidente de la Junta de Andalucía.

A su juicio, "estas elecciones no son un debate de sí tu más, nos jugamos si avanzamos o retrocedemos, si queremos seguir con un gobierno dónde cabe todo el mundo o volver al socialismo más rancio que representa el PSOE, acompañado esta vez de siete partidos radicales de izquierda".

"A todos los que han descubierto que este Gobierno trabaja con equilibrio y moderación les voy a pedir el voto prestado cuando llegue el momento, que es el 19 de junio; todo lo que sea entenderse lo van a encontrar en este proyecto, toca no dar un solo paso atrás porque hay balance, gestión y un hambre y unas ganas por Andalucía que muy pocos la tienen", agregó para retomar ese mensaje orientado al votante de centro-izquierda que tanto ha molestado a Espadas.

Asimismo, Moreno le dio un toque de atención a los afiliados de su propio partido para que no se relajen: "Nos queda un mes, 31 días, no es el momento de pedir todavía el voto pero sí es el momento de ilusionarnos con la Andalucía que viene; no os necesito confiados, no se ha ganado nada, se empezará a ganar cuando se cuenten los votos de las urnas, la maquinaria electoral engrasada durante 40 años de socialismo va a hacer cualquier cosa para ganarnos pero nosotros tenemos la palabra dada y la palabra cumplida y contra eso no se puede hacer nada".

Al glosar la legislatura que se evalúa en los comicios, Moreno dijo que hay "mucho hecho, mucho por hacer y mucha ilusión". "Podemos decir mirando a la cara de los andaluces que hemos hecho una gestión razonable, que es positiva para el conjunto de los andaluces pese a las dificultades que hemos tenido; pero los ciudadanos no viven del pasado, sino de lo que viene ahora y le pido a los andaluces que reflexionen sobre todo lo que hemos hecho a pesar de la pandemia, estos avances los vamos a multiplicar por dos o por tres si ganamos las elecciones del 19-J", prometió el presidente.

Moreno recordó que se han tratado 2.380 asuntos en el Consejo de Gobierno, "tres veces más que en la anterior legislatura" y "además, soy el presidente que más ha visitado las ocho provincias andaluzas". "El cambio ha consistido en transparencia, regeneración -había mucho que regenerar después de los gobiernos socialistas-, racionalización y honestidad máxima, que es algo que no todos pueden decir", agregó.

El presidente insistió en que "Andalucía crece por encima de la media española y es la comunidad en la que más bajó el paro, pese a que algunos han olvidado que hemos pasado por una pandemia". "Nuestra gestión se ha basado, principalmente, en la gestión de la pandemia y en la transformación económica de la comunidad", apuntó antes de promocionar sus bajadas de impuesto y el objetivo de "alcanzar la misma presión fiscal que tiene la Comunidad de Madrid".

Moreno le pidió a sus adversarios políticos que "reconozcan que este ha sido el Gobierno andaluz que más ha invertido en sanidad, educación y políticas sociales". "No se puede hablar, sin faltar al decoro, de la falta de inversiones en la sanidad o de su privatización", puntualizó el candidato del PP a revalidar la presidencia andaluza.

Al inicio de su discurso, Moreno se refirió a los consejeros que encabezan las listas como "amigos" y tuvo presente al titular de Educación por Cs recientemente fallecido, Javier Imbroda: "No militaba en nuestro partido pero lo queríamos muchísimo y hoy probablemente estaría por aquí". El presidente andaluz también insistió en "el honor" que le lleva a encabezar por tercera convocatoria consecutiva la candidatura de Málaga: "Mi provincia es ahora mismo un referente en España, incluso en el conjunto de Europa, y por eso se ha hecho un esfuerzo encomiable en ella con grandes infraestructuras sanitarias incluidas como la ampliación del Hospital Costa del Sol de Marbella o el tercer hospital de Málaga, que va a ser en la próxima legislatura una completa realidad, aunque algunos quieren ponerlo en duda en estas semanas de campaña", apuntó con una clara referencia al PSOE malagueño.

Este balance de la gestión del PP en el Gobierno andaluz derivó en una 'antología compartida del autobombo'. Las reflexiones de Juanma Moreno se vieron salpicadas por las intervenciones de todos los consejeros y consejeras 'populares' en el Ejecutivo autonómico, quienes a su vez forman parte con roles estelares de las candidaturas en las distintas provincias para las elecciones andaluzas del 19-J. Todos ellos tomaron la palabra en un coloquio que estuvo moderado en el jardín malagueño por la secretaria general del PP andaluz y cabeza de lista por Huelva, Loles López, quien les planteó al coro de oradores el problema de que cada uno "debe contar en solo cuatro minutos todo lo que ha hecho por Andalucía".

El único de estos consejeros que no se presenta como cabeza de lista es el portavoz de la Junta de Andalucía y coordinador general del nuevo PP de Feijóo, Elías Bendodo, quien ocupa el número 3 de la candidatura malagueña que encabeza Juanma Moreno. Cuando le llegó a él el turno de palabra inmediatamente antes que al presidente andaluz, Bendodo reiteró que "el Gobierno del cambio ha hecho posible que otra Andalucía sea una realidad porque a los socialistas les daba cuatro minutos para hacer un balance como este y solo estaban un minuto porque no había gestión". "Para mí es un honor ir en la candidatura que lidera el presidente, en los momentos difíciles se ve a los grandes líderes: en Andalucía nos ha pasado de todo, no habrá una legislatura tan difícil como esta, y Juanma Moreno estuvo a la altura, que es lo que no ha pasado en España con Pedro Sánchez", apostilló Bendodo antes de reiterar que "el PP ha conseguido en un tiempo récord lo que el PSOE decía que era imposible".

Además, Bendodo le pidió al candidato socialista Juan Espadas que "haga la campaña que le dé la gana pero que no haga una campaña contra Andalucía". "Espadas dijo en enero en Granada y hace unos días en Jaén lo mismo, que quiere una Andalucía como la España de Pedro Sánchez; Espadas se está equivocando al ofrecernos esto, aunque cualquiera se pude equivocar, lo digo por mí el otro día", matizó Bendodo con palabras que remitían a su polémico desliz sobre el estado plurinacional.

El otro de los fichajes andaluces del aparato de calle Génova, el consejero de Hacienda Juan Bravo, encabeza la lista por la provincia de Jaén. Bravo aseguró que "se le ha bajado los impuestos a todos los andaluces y eso ha hecho que más de 80.000 personas se hayan venido a vivir voluntariamente a Andalucía". "No se van a subir más los impuestos y, cada vez que podamos, vamos a seguir bajándolos", indicó el nuevo gurú económico del aparato popular de la madrileña calle Génova.

Uno de los integrantes más inconfundibles del Gobierno del cambio, el consejero de Salud Jesús Aguirre, ha sido elegido para liderar la candidatura por Córdoba aunque ello haya conllevado el 'sacrificio' del hasta ahora portavoz del PP en el Parlamento de Andalucía, el exalcalde cordobés y 'casadista' José Antonio Nieto, quien se ha quedado fuera de la lista al no ocupar puestos de salida. Aguirre proclamó que "con tres palabras: gestión, gestión y gestión" se ha gestionado la listeria, el virus del Nilo y el coronavirus. "Ha sido una gestión basada en las personas, ya no hay fuga de batas blancas y ahora se elige Andalucía para trabajar", agregó Aguirre con un balance sin autocrítica en el que defendió que el PP ha invertido en cuatro años "un 340%" más" en la sanidad pública que los gobiernos socialistas "en los ocho años anteriores".

La responsable de Cultura que encabeza la lista de Sevilla tras la imposición de Moreno a los 'casadistas', Patricia del Pozo, señaló que "hay que sentirse orgullosos" de uun Gobierno que, en un momento tan duro como el de la pandemia, ha sabido cambiar el rumbo de esta tierra". "Desde la humildad y el diálogo, hemos sacado a la cultura andaluza del sectarismo político", subrayó Del Pozo.

La cabeza de lista por Granada y consejera en funciones de Fomento, Marifrán Carazo, puso al Metro de Málaga como "el gran ejemplo del Gobierno del cambio en materia de infraestructuras". "El nuestro es un Gobierno que se pone al frente, trabajando con firmeza e ilusión, de cada uno de los proyectos", enfatizó Carazo.

Asimismo, la titular de Agricultura que lidera la candidatura almeriense, Carmen Crespo, recalcó que "gracias a este Gobierno se ha hecho todo por unanimidad, en una conversación permanente con las organizaciones agrarias". El ascenso de Crespo hasta el número 1 de la lista de su provincia es otro ejemplo de la renovación, contraria a la corriente afín a Pablo Casado, que ha llevado a cabo por Moreno apoyándose en sus consejeros. De hecho, la número 1 almeriense en 2018 había sido la 'casadista' Maribel Sánchez.