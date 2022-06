El sector del comercio está compuesto por unas 150.000 empresas, de las cuales el 97,5% son pequeñas y medianas empresas. Este sector representa el 14% de Producto Interior Bruto de Andalucía y emplea directamente a medio millón de andaluces y andaluzas.

Juanma Moreno ha propuesto la liberalización de horarios para los comercios, medida que 'Por Andalucía' (Izquierda Unida, Podemos, Más País Andalucía, Verdes Equo, Alianza Verde e Iniciativa del Pueblo Andaluz) ve insostenible desde el punto de vista laboral, medioambiental, social fiscal.

El candidato de la coalición Guzmán Ahumada ha opinado que es "insostenible desde el punto de vista laboral, porque la apertura los domingos y festivos no genera más empleo, sino que precariza el existente; y desde el punto de vista medioambiental porque va en contra del comercio de cercanía". Asimismo, sentencia que "es insostenible desde el punto de vista social porque no nos hace libres, al contrario, nos hace ser una sociedad esclava de estos horarios al estar parte de nuestro ocio asociado a ellos". Respecto al punto de vista fiscal opina que "mientras se les ponen alfombras rojas a las grandes superficies para que puedan abrir más fines de semana y festivos, hay que recordar que detrás de esas grandes empresas hay en mucho casos fondos de inversión que no cotizan en el territorio ni pagan sus impuestos en Andalucía".

Guzmán señala que "frente a la liberalización propugnada por el PP de Moreno Bonilla, y por una cuestión medioambiental, social, económica y laboral tenemos que apostar por el comercio de cercanía, por el pequeño y mediano comercio". Añade, además, que "liberalizar el sector del comercio es perjudicial para nuestra economía porque perjudica al 97% del sector que son los que representan la pequeña y mediana empresa"

Por tanto, la candidatura de Por Andalucía en la provincia de Málaga defiende el comercio de cercanía frente a la "liberación horaria". Guzmán Ahumada ha afirmado que Juanma Moreno "ha ido legislando en contra de esa mayoría, en contra de esos pequeños y medianos comercios que además tienen una función muy importante haciendo barrio en las ciudades y haciendo pueblo en los municipios pequeños, garantizando la fijación de la población al territorio".

Por su parte, Gabriel Noguera, integrante de la candidatura de 'Por Andalucía', ha sostenido que "el eslogan del PP de Moreno Bonilla es Andalucía Avanza", y que se preguntan que "qué Andalucía es esa, la Andalucía de las personas que trabajan duro para sacar su negocio adelante o la de aquellos que se lleven el dinero fuera de Andalucía".