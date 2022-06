La lucha contra la violencia machista, la manifestación más trágica de la desigualdad entre hombres y mujeres, sigue siendo objeto de debate político a menos de dos semanas de las elecciones andaluzas del 19 de junio y, a pesar de los avances registrados en la región desde 1990, cuando se desplegaron las primeras acciones para prevenir esta lacra, el camino recorrido sigue estando muy lejos de la meta.

Los datos son tozudos: desde el año 2003 hasta el 31 de mayo de 2022 han sido asesinadas 228 mujeres en Andalucía (1.148 en España) y solo este año han perdido la vida a mano de sus agresores cuatro mujeres en la región, tres de ellas en una semana.

Según la información aportada por la Consejería de Igualdad, presidida por Cs, el teléfono de atención a las mujeres superó el récord histórico de llamadas al alcanzar las 39.588 en el año 2021, en el que dio respuesta a 19.661 consultas, de las cuales el 77,2 % fueron relativas a violencia de género, lo que supone un 50,7 % más. En Andalucía, inmersa ahora en la campaña electoral, la lucha contra la violencia machista forma parte de la agenda política de todos los partidos, que coinciden en la necesidad de hacer frente a esta lacra, aunque Vox la enmarca dentro de la llamada violencia intrafamiliar sin establecer diferencias. Fue precisamente en Andalucía donde se acuñó, al inicio de la actual legislatura, en la que Vox ha sido socio externo del Gobierno de coalición PP-Cs, el concepto de «violencia intrafamiliar» con el argumento de que «la violencia no tiene género», lo que ha puesto en cuestión avances que se creían consolidados.

Durante la legislatura, se retiraron las subvenciones que se otorgaban a 241 proyectos de igualdad de género y erradicación de la violencia machista impulsados por entidades feministas, que Vox calificó de «chiringuitos», aunque el Instituto Andaluz de la Mujer ha mantenido e incluso aumentado las ayudas con el mismo fin a proyectos de otros colectivos y asociaciones de mujeres.

Otra iniciativa polémica ha sido la implantación del teléfono para la atención e información sobre la violencia intrafamiliar, que según datos oficiales canalizó en el primer año de funcionamiento (de octubre de 2020 a 30 de septiembre de 2021) un total de 727 llamadas -de las que un 13,7 % se recibieron por error-, frente a las 39.588 llamadas atendidas en 2021 en el teléfono de atención a las mujeres en Andalucía.

Estas y otras iniciativas han llevado a las formaciones de izquierda a alertar de que las conquistas en esta materia pueden ser reversibles, lo que ha sido rechazado una y otra vez por los partidos que conforman el gobierno de coalición. La consejera de Igualdad y candidata de Ciudadanos por Cádiz en las próximas elecciones al Parlamento de Andalucía, Rocío Ruiz, lo tiene claro: «la lucha contra la violencia machista es una línea roja, me he plantado delante de los negacionistas, como también de los sectarios, no he sucumbido a ningún tipo de chantaje ni titubeo», ha recalcado en declaraciones a Efe.

El presidente de la Junta y candidato a la reelección, Juanma Moreno, ha repetido sin cesar en las últimas semanas que la batalla contra la violencia de género es «determinante» en Andalucía y no se va a dar «ni un paso atrás».

Por su parte, Vox dice que defenderá la derogación de la ley andaluza de medidas de prevención contra la violencia de género, así como «todas las políticas de género, que sólo han servido para regar con dinero público los chiringuitos feministas».

«Estas leyes se han demostrado totalmente ineficaces en la protección de las víctimas de violencia y sólo se han centrado en criminalizar a los hombres y a los padres», señala un portavoz de esta formación, que avisa de que si gobiernan acabarán también con todas las normas que «han creado víctimas de primera y de segunda categoría en función del sexo del agresor y de la víctima».

El PP dedica un apartado especifico a la lucha contra la violencia machista, y, como medidas concretas, propone la aprobación del Pacto Andaluz contra la Violencia de Género y del I Plan Integral de Sensibilización y Prevención, en cumplimiento de la Ley Andaluza de 2018, así como desarrollar actividades, campañas de sensibilización y acciones para fomentar la concienciación social.

Por su parte, el PSOE se compromete a impulsar una norma -ley o decreto- que recoja el derecho de los hijos de mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas a recibir una indemnización equiparable a la de los huérfanos de las víctimas del terrorismo, una iniciativa que ya propusieron en la actual legislatura, pero fue rechazada.

Ciudadanos aspira a consolidar las medidas ya iniciadas en este periodo garantizando que las políticas contra la violencia de género «no se tocan». El programa de gobierno de Por Andalucía, coalición que integra a IU, Podemos, Más País, Equo, Iniciativa del Pueblo Andaluz y Alianza Verde, recoge su voluntad de desarrollar el renovado Pacto de Estado contra la violencia de género.