La primera mitad de la campaña para las elecciones del 19J ha transcurrido entre el perfil tranquilo del candidato del PP, Juanma Moreno, el llamamiento a la movilización de Juan Espadas (PSOE), el reto de vencer a las encuestas de Juan Marín (Cs), la poca presencia pública de Macarena Olona (Vox) y la llamada a frenar a la derecha de Inma Nieto (Por Andalucía) y Teresa Rodríguez (Adelante Andalucía).

Juanma Moreno, una campaña tranquila pero sin euforia

El candidato del PP a la reelección, Juanma Moreno, ha mantenido esta semana el perfil "tranquilo" que busca para la campaña electoral, en la que parte como claro favorito en las encuestas, y centra su mensaje electoral en pedir que se concentre el apoyo en torno a la opción política que él representa como "voto útil".

Moreno promociona su perfil moderado para atraer al votante de centro-izquierda, ya que considera que con esos votos puede alcanzar su objetivo de gobernar en solitario, con apoyos puntuales en el Parlamento, a un lado y otro, pero sin las ataduras de Vox.

Ha hecho mucha campaña en la provincia de Sevilla, donde el PP podría derrotar al PSOE por primera vez en la historia democrática, y también ha visitado en esta primera semana Málaga, Córdoba, Granada y Almería, con una presencia también en Huelva, en el Rocío, pero institucional.

Ha "tocado" varios de los sectores clave, como son el sanitario, la lucha contra el cambio climático, la ganadería, la agricultura, la pesca o la caza y ha visitado zonas estratégicas como la provincia de Almería y El Ejido, donde Vox está más fuerte.

Entre sus promesas están la wifi y televisión gratis en las habitaciones de hospital; una revolución del agua con infraestructuras hídricas; la rehabilitación de edificios; la nueva reforma fiscal; o la apuesta por la competitividad de la pesca, agricultura o la caza.

Además, afrontó el debate en TVE evitando el cuerpo a cuerpo ante las acusaciones de Vox y de la izquierda y ha ido al Valle de los Pedroches a visitar a su vaca talismán, Fadie, a la que ya pidió el voto en 2018, con la esperanza de que le dé la misma suerte que entonces.

El PSOE y el efecto "Marea creciente"

El PSOE y su candidato, Juan Espadas, han ido de menos a más en las sensaciones. Aunque ninguna encuesta les pronostica un triunfo el 19J, los socialistas se agarran a lo que su líder denomina el "efecto marea creciente", en que el partido y sus militantes están cada vez más movilizados y creen que pueden alcanzar el objetivo de recuperar la Junta.

En palabras de Espadas, el partido está "más activado y caliente que nunca y a la derecha le ha entrado el canguelo", lo que atribuye al impulso que ha supuesto la primera aparición de Pedro Sánchez en la campaña andaluza y al "efecto Olona", que estaría movilizando el voto de izquierda y favoreciendo el voto útil hacía el PSOE.

Fue un diputado de Almería el que propuso al candidato el eslogan "Si votamos, ganamos", que se ha coreado en la treintena de actos del candidato, la mayoría pequeños o medianos mítines (entre 200 y 500 personas), salvo el de Sánchez en Cuevas de Almanzora (unos 1.500 asistentes).

Si las sensaciones y los cálculos de Espadas son acertados, el 19J el PSOE obtendría un mínimo de ocho diputados más que en 2018 (de 33 a 41), pero el mejor de los escenarios podría situarlo cerca del empate técnico con el PP en espera de lo que saquen los partidos a su izquierda.

Juan Marín, ante el reto de darle la vuelta a las encuestas

El candidato de Ciudadanos a la Presidencia de la Junta, Juan Marín, afronta la campaña con el reto de "darle la vuelta" a las encuestas, que en el mejor de los casos otorgan a la formación naranja entre uno y cuatro diputados.

Su objetivo es repetir el gobierno de coalición con el PP y su mensaje ha sido muy claro: "Soy el único que ha dicho lo que va a hacer con su voto", ha soltado en varias ocasiones instando, a su vez, a Juanma Moreno, a que diga si va a gobernar con Ciudadanos o con Vox.

"Si las cosas funcionan, por qué cambiarlas", repite desde el inicio Marín, quien se arroga el mérito de haber acabado con la corrupción en Andalucía, según él, y del impulso de medidas como la bajada de impuestos o de haber impedido que se impusiera el pin parental en esta región, como pretendía Vox.

Durante la legislatura, como también ahora en campaña, ha presumido de la estabilidad política en Andalucía frente a los "líos" de otras comunidades. Porque los verdaderos "follones" se han producido en el partido, con numerosos abandonos de dirigentes, el más reciente el del exportavoz parlamentario Sergio Romero, en plena campaña.

La celebración del primer debate a seis el pasado lunes fue "un antes y un después". Aunque es optimista por naturaleza, se le ve más feliz desde aquel día y en su partido creen que pueden remontar.

La incógnita de la unidad de la izquierda

Por Andalucía, la nueva coalición de partidos a la izquierda del PSOE (IU, Podemos, Más País, Alianza Verde, Equo e Iniciativa del Pueblo Andaluz) y su candidata, Inmaculada Nieto, han apuntado ya a un eventual acuerdo con los socialistas que evite un nuevo gobierno de derechas y la entrada de Vox en la Junta.

Tras un agitado proceso de alianza, esta fuerza de izquierda, feminista y ecologista, amadrinada por la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, aspira a conseguir un resultado que le permita ser decisiva, aunque cuenta con la competencia de Adelante Andalucía, la formación de Teresa Rodríguez, que en los pasados comicios alcanzó los 17 diputados coaligada con IU y Podemos.

Por Andalucía contará con los impulsos de líderes nacionales como Yolanda Díaz, Iñigo Errejón, Ione Belarra e Irene Montero, pero no será hasta el 19J cuando se sepa si el electorado castiga sus discrepancias internas o las olvida para evitar el ascenso de la derecha y la ultraderecha.

Como ventaja, su candidata Inma Nieto y Teresa Rodríguez, parecen haber enterrado el hacha de guerra y haber firmado un pacto de no agresión para que no se visualice en campaña lo que les separa.

Los inconvenientes y la incógnita los aportan una posible baja participación y las encestas. Según el CIS, Por Andalucía quedaría por debajo del 10 % (9,7 % de estimación de voto) con 9-10 escaños.

La "no campaña" de Macarena Olona

La candidata de Vox a la Presidencia de la Junta, Macarena Olona, se está prodigando en muy pocos mítines y en el ecuador de la campaña habrá asistido a tres mítines -dos junto al líder nacional Santiago Abascal-, ya que su labor electoral se está centrando en reuniones, fuera de los focos de los medios, con colectivos y asociaciones.

No obstante, en una entrevista este miércoles en la Cope, Olona calificó de "bulo" las informaciones que señalan que no está realizando campaña electoral, ya que, según explicó, está sirviendo para volver a ver "a colectivos, volviendo a escuchar necesidades", en una comunidad "donde no tengo que presentarme porque es lo que he estado haciendo durante estos tres años como diputada nacional andaluza (es parlamentaria por Granada)".

Donde más presencia ha tenido Olona ha sido en el debate televisivo del lunes, en el que mantuvo un discurso más ideológico que de propuestas, y fue la más dura en sus intervenciones y provocaciones, que buscaban principalmente a Juanma Moreno y Juan Espadas, aunque también tuvo encendidas discusiones con Marín y con Teresa Rodríguez.

Una de las ideas fuerza de la campaña de Olona es que tras las elecciones solo con su partido "en el motor" del Gobierno andaluz se va a producir un "cambio real" en Andalucía, un mensaje dirigido directamente a Juanma Moreno, que no quiere oír hablar de pactos e insiste en que su objetivo es una mayoría suficiente para gobernar.

Olona se compromete a la eliminación del "gasto superfluo" en Andalucía y de las subvenciones a los "sindicatos corruptos", aunque la única promesa realizada en un mitin fue en Motril (Granada) el día del comienzo de la campaña cuando se comprometió a aprobar una ley para remediar la falta de medios de las policías locales.

Teresa Rodríguez, entre la contundencia y la austeridad

La candidata de Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez, se ha distinguido en esta primera mitad de la campaña por ser la que ha respondido con mayor contundencia a los argumentarios de Olona.

“Sois la derecha cobarde”, “Su partido es el brazo político del terrorismo machista", le espetó en el debate electoral celebrado en RTVE, cuando Olona aprovechó para hacer una exhibición del ideario de Vox en temas como la inmigración o el feminismo.

A Rodríguez le pareció "asombroso" que el resto de candidatos la dejaran sola y no se enfrentaran a las "barbaridades" que dijo Olona, pero le ha dado la oportunidad de marcar terreno, en una modesta campaña que realiza, sin subvención, ya que la Junta Electoral determinó que toda fuera destinada a la coalición de sus excompañeros de Por Andalucía.

Está enfocada en definir en esta campaña la necesidad de un partido andalucista de izquierdas, sin ataduras y que reivindique "justicia fiscal e inversora" para la región gobierne en Madrid quien gobierne, y que defienda su tierra, su naturaleza, sus servicios públicos y su cultura.

También se ha ocupado de dejar claro que, si se diera el caso de que las izquierdas sumasen, Adelante Andalucía no participaría en un gobierno formado por el PSOE, que les deje "la cara colorada" ante posibles "traiciones".