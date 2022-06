La candidata de Adelante Andalucía a la Presidencia de la Junta de Andalucía, Teresa Rodríguez, aseguró ayer que «no se puede ser feminista de derechas porque la derecha lo que auspicia es un modelo donde el sector privado organiza la economía y la vida, y cuando lo hace, nos privatiza los cuidados y los servicios públicos». Esta es la premisa que planteó Rodríguez en el acto feminista que celebró Adelante Andalucía en el Parque Centro de Alcalá de Guadaira (Sevilla).

Rodríguez criticó que «estos recortes sociales además perjudica doblemente a las mujeres», ya que el principal sector de la mano de obra de esos servicios «son mujeres en su mayoría», así que «cuando se hacen recortes en el sector publico se perjudican a mujeres que están limpiando, cocinando, lavando, cuidando, curando, educando, enseñando, sosteniendo la vida de millones de personas».

Recordó los sueldos precarios de la limpieza de los hospitales, el personal de asistencia telefónica del 061, las monitoras escolares, el servicio de ayuda a domicilio para reclamar «desprivatizar los servicios públicos por el bien de los servicios sociales y esas mujeres». Rodríguez exigió al presidente de la Junta y candidato a la reelección, Juanma Moreno, que «le pare los pies a la extrema derecha» en el próximo debate electoral.

«A la extrema derecha no se la confronta escondiendo la cabeza debajo del brazo, hay que confrontarla haciendo pedagogía y con argumentos frente a la basura que ponen sobre la mesa cada vez que hablan», defendió. «¿Os imagináis un debate donde alguien justifica la violencia de ETA? ¿No habríamos todos denunciado y condenado este tipo de declaraciones y los medios lo habrían señalado con el dedo? Pues eso habría sido lo que cualquiera habríamos hecho», ha argumentado la candidata de Adelante Andalucía. Teresa Rodríguez reiteró que, frente a los que les están ayudando a construir el paradigma del miedo a la extrema derecha, «nosotras no podemos tenerles miedo, no son tan grandes, cuando confronta con argumentos, se quedan sin hablar y se deshacen como un azucarillo», defendió.