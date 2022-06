Con el triunfo ya en sus manos, no hay tiempo que perder. El presidente de la Junta de Andalucía en funciones y ganador de las elecciones autonómicas, Juanma Moreno, quiere acortar los plazos tras la amplia mayoría absoluta obtenida en las urnas para poner en marcha su nuevo Gobierno antes de final de julio, informaron a Europa Press fuentes populares.

El primer hito tras las comicios del 19J será la constitución del Parlamento andaluz de la XII legislatura, fijado en el decreto de convocatoria de las elecciones autonómicas para las 12.00 horas del 14 de julio y que deberá elegir a los miembros de la Mesa de la Cámara incluida la persona que ostentará la Presidencia.

A partir de la constitución del Parlamento, el Reglamento establece en su artículo 138 un plazo máximo de 15 días para que el presidente o presidenta de la Cámara, que será por primera vez un parlamentario del PP, proponga un candidato a la Presidencia de la Junta «previa consulta a los portavoces designados por los partidos o grupos políticos con representación parlamentaria».

Ahí es donde el PP quiere acortar el plazo máximo previsto, que llevaría el debate de investidura hasta los días 29 y 30 de julio, para fijarlo a lo largo de la semana anterior. De esta forma, Moreno podrá ya como presidente electo de la XII legislatura designar a su Gobierno para que empiece a funcionar en la última semana de julio.

Una de las primeras tareas del nuevo Ejecutivo será sin duda la elaboración del proyecto de Ley de Presupuestos para 2023. Moreno justificó en su día la convocatoria anticipada de los comicios precisamente en la necesidad de que Andalucía pudiera contar con nuevos presupuestos. Ayer, en una entrevista en Canal Sur, afirmó que el objetivo es que las cuentas se presenten en octubre y se aprueben en diciembre.

Moreno abrió ayer en varias entrevistas concedidas a radios y televisiones las puertas a la posibilidad de seguir contando con miembros de Ciudadanos (Cs), un partido en «vías de extinción», en su nuevo Gobierno porque en la formación ‘naranja’ «hay personas con talento y cualidades».

#Andalucía gana con esta mayoría suficiente. Mi idea es que el nuevo Gobierno andaluz esté formado lo antes posible y el Presupuesto para 2023 se apruebe a finales de año. Ése era nuestro objetivo y lo cumpliremos.



Ahora vamos a poder llegar más lejos y avanzar más rápido. pic.twitter.com/mbpEjRPOna — Juanma Moreno (@JuanMa_Moreno) 20 de junio de 2022

No obstante, el vicepresidente de la Junta en funciones y hasta este lunes líder andaluz de Cs, Juan Marín, ha descartado por completo la hipótesis de formar parte del futuro Gobierno del PP.

En cuanto a Vox, a quien Moreno necesitó en la anterior legislatura para sacar adelante presupuestos y leyes, ya no será necesario. El líder del PP destacó ayer que han conseguido «parar a Vox desde el centro» tras la victoria por mayoría absoluta y defendió que «el camino por el centro» es la única vía para «taponar» el ascenso de ese partido a nivel nacional.

Moreno admitió que veía «un error» la estrategia de la anterior dirección nacional del PP de competir con Vox con sus mismas armas porque él siempre ha creído que no podían estar «con el espejo retrovisor» puesto en esa formación.

No sabe si el resultado en Andalucía es una muestra de que Vox se ha estancado porque la comunidad «tiene una realidad propia, un sentimiento de pertenencia, con un autogobierno muy asumido», contra el que «chocaba» el discurso de Vox, por lo que cree que habrá que esperar a los próximos comicios.

Su planteamiento es diferente al de Isabel Díaz Ayuso en Madrid. «Mi discurso probablemente no calaría en Madrid y el de Isabel (Díaz Ayuso) probablemente no calaría en Andalucía», añadió, reconociendo que ha tenido «muchas presiones» y dudas sobre la decisión que tomó de «gobernar desde el centro» sin entrar en polémicas, confrontaciones directas o asuntos como la corrupción. Además, aseguró que no guarda «ningún rencor» a quienes en 2018 querían relevarle, antes de conocer el resultado de aquellas elecciones, que fue la dirección nacional de Pablo Casado.

El PP ve un «efecto Feijóo» y defiende su «pie en el centro»

La dirección nacional del PP considera que en las elecciones andaluzas donde Juanma Moreno ha obtenido por primera vez una mayoría absoluta para el PP, se ha producido «sin duda» un ‘efecto Feijóo’ porque el líder de los populares «suma y mucho».

Así lo señaló ayer en la sede nacional del PP Elías Bendodo, que además de ser el coordinador general de la formación ha dirigido la campaña de Moreno, donde ha agradecido la autonomía dada por la dirección nacional.

Argumentó Bendodo que el PP siempre ha ganado unido y centrado. «Se ha demostrado que el PP desde el centro saca grandes resultados, el PP debe tener siempre, siempre, siempre, un pie en el centro y con el otro pie puede pivotar a derecha o izquierda, es lo que ha pasado en Andalucía», argumentó Bendodo.

Además, cree que el resultado en Andalucía es un «paso decisivo y firme» para que Pedro Sánchez «salga de la Moncloa» y que un resultado similar podría lograrse en unas generales, ya que, según subrayó, en la cita electoral del domingo se ha demostrado que el PP «no tiene techo».

Por su parte, Feijóo señaló que Juanma Moreno ha logrado un «triunfo histórico» tras cosechar 58 escaños y subrayó que en Andalucía ha ganado la «política seria, responsable y moderada» que España necesita.

El líder nacional del PP, que ya conversó el lunes por la noche con Moreno por teléfono, felicitó en redes sociales al presidente de la Junta de Andalucía en funciones y a todo el PP por su «triunfo histórico». «Gracias a los andaluces y felicidades por haber elegido al mejor presidente», manifestó.

Felicidades a @JuanMa_Moreno y a todo el PP por un triunfo histórico. Gracias a los andaluces y felicidades por haber elegido al mejor presidente. Y a todos los españoles, porque hoy gana la política seria, estable, responsable y moderada que este país necesita. #AndalucíaAvanza pic.twitter.com/UVXedwMQlZ — Alberto Núñez Feijóo (@NunezFeijoo) 19 de junio de 2022

Además, dio las gracias a «todos los españoles» porque «hoy gana la política seria, estable, responsable y moderada que este país necesita», según señaló en un mensaje en su cuenta oficial de Twitter, que ha recogido Europa Press.

Tras la reunión del comité de dirección del partido ayer, este martes está previsto que Feijóo presida la Junta Directiva Nacional del PP, máximo órgano del partido entre congresos.