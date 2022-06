Bendodo confirma su marcha absoluta de la política andaluza y apunta al Senado: "Cuando uno se va, se va"

La victoria incontestable del PP en Andalucía ha abierto la veda de las despedidas que, luego, darán paso a las bienvenidas en el nuevo ejecutivo autonómico. De todas las marchas, sobre la que se proyectan más focos es la del flamante coordinador general del nuevo PP de Feijóo, el malagueño Elías Bendodo. El suyo será un adiós sin vista atrás. Así lo confirmó Bendodo en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno de este miércoles: "Cuando uno se va, se va". Sus palabras apuntaron a una ruptura absoluta con sus cometidos en la política andaluza y casan con un presente inmediato ligado al Senado, como uno de los cinco representantes por designación autonómica a los que tendrá derecho el PP andaluz tras su holgado triunfo.

Allí, en la Cámara Alta, coincidirá con el jefe del aparato de calle Génova que le ha exigido dedicación exclusiva en Madrid, Alberto Núñez Feijóo. Y, de hecho, el todavía portavoz de la Junta de Andalucía insistió en que ahora inicia un nuevo camino junto a Feijóo para que "España tenga un nuevo Gobierno" y que su cometido es "incompatible" con Andalucía. "Cuando uno se va, se va; no tengo ningún interés en asumir ningún papel ahora en Andalucía porque cuando uno se va de un sitio se tiene que ir", recalcó Bendodo.

Además, Bendodo se pronunció sin ofrecer muchas pistas sobre la posibilidad de que en los próximos meses también abandone la presidencia del PP de Málaga y se produzca un relevo para el que tiene muchas opciones en las quinielas su actual número 2, Patricia Navarro: "Me gustaría ir paso a paso, cubro una etapa en el Gobierno andaluz y me voy contento y satisfecho, aunque todavía quedan tres o cuatro consejos de gobierno; el camino es la meta, hicimos el camino para que Andalucía tuviera un gobierno después de 40 años de gobiernos socialista y ahora haremos el camino para que España tenga un nuevo Gobierno, a partir de ahí hablaré con mis compañeros de Málaga y lo que tenga que ser se consensuará con ellos".

Por lo pronto, su hoja de ruta contempla el trámite necesario para convertirse en senador y tomará posesión como diputado autonómico el 14 de julio: "A partir de ahí, iremos viendo cómo evolucionan los acontecimientos; Pedro Sánchez convocará las elecciones generales cuando le interese el PSOE no cuando sea mejor para el conjunto de los españoles", apuntó.

Bendodo también respondió a las preguntas relacionadas con el futuro del otro fichaje andaluz de Feijóo, el consejero de Hacienda Juan Bravo, quien podría empezar la legislatura en el Gobierno andaluz o seguir la misma senda que conduce al Senado: "El presidente Juanma Moreno tendrá una conversación con Juan Bravo como la tuvo conmigo, mi responsabilidad me obliga a dedicación absoluta y me dedicaré a mis nuevas funciones, me impide compatibilizarlo con funciones de Gobierno en Andalucía; y Bravo seguramente vaya en la misma línea pero dependerá de la conversación que tenga con Juanma Moreno".

Bendodo apuntó a que Bravo también se va a Madrid: "Aquello es bastante grande y es muy difícil compatibilizar". Pero, luego, introdujo matices y situó la decisión en la esfera de Moreno: "No sé si la decisión final será la compatibilidad entre Andalucía y Madrid o centrarse en la nueva carrera que se le ha encomendado a él también", señaló.

Sobre los miembros del nuevo Gobierno que formará Juanma Moreno, Bendodo adoptó el mismo tono: "Nos vamos a enterar diez minutos antes y no lo va a compartir con nadie, lo decidirá Juanma porque es una de sus dos funciones no compartidas junto a la de convocar elecciones; formar un Gobierno requiere reflexión y buscar a los mejores para afrontar los tiempos difíciles que vienen".

Sobre la nueva legislatura andaluza, Bendodo dijo que "más allá del resultado en las urnas, hay que gobernar como si no se tuviera mayoría absoluta". "Cuando uno se cree que tiene mayoría absoluta, se pierde el apoyo de la gente y, por eso, Juanma Moreno seguirá con la toma de tierra conectada y en la calle; Moreno va a seguir trabajando con humildad todos estos años, agradeciendo y asumiendo la responsabilidad tan amplia que le han dado los andaluces, el objetivo es que Andalucía siga siendo la locomotora de España, escuchando a los ocho y medio millones de andaluces hayan votado lo que hayan votado, gobernar para todos no es un eslogan para este Gobierno sino un imperativo", agregó.

Asimismo, recordó que "la prioridad de Juanma Moreno es que el nuevo Gobierno empiece a funcionar cuanto antes". "El Parlamento de Andalucía celebrará su sesión constitutiva el 14 de julio y, aunque se permiten hasta quince días para la investidura, Moreno va a acelerar los plazos y se va a hacer todo lo posible para que el nuevo Gobierno esté constituido antes de que termine el mes de julio; hay que agilizar los plazos, para ello, porque la prioridad del Gobierno es clara: tener un presupuesto cuanto antes para continuar la agenda reformista y hacer frente a la coyuntura económica actual, con un Gobierno de España cruzado de brazos", enfatizó Bendodo.