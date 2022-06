Bendodo pide a Sánchez que "no agravie a Andalucía por el resultado electoral para beneficiar a Cataluña"

La resaca de las elecciones andaluzas sigue sirviendo pretextos a unos y a otros para alimentar ese 'cuerpo a cuerpo' que sostienen el PP y el PSOE con los nuevos capítulos del ciclo electoral en los horizontes. En una intervención en la que hablaba en calidad de portavoz del Gobierno andaluz en funciones, Elías Bendodo, le solicitó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que "no agravie a Andalucía por el resultado electoral para beneficiar a Cataluña". Lo dijo afeándole al líder socialista su encuentro con el presidente catalán, Pere Aragonès, y recordándole que todavía no ha llamado al presidente andaluz, Juanma Moreno, para comentar el desenlace de las elecciones autonómicas: "El presidente Sánchez, estará muy liado el hombre, todavía no ha tenido la oportunidad ni el hueco para telefonear a Juanma Moreno por los resultados del 19 de junio, pero en cambio sí hay tiempo para estrechar lazos con el presidente de Cataluña, que lidera un proyecto que quiere romper España", aseguró Bendodo al comparecer tras la reunión semanal del Consejo de Gobierno.

El dirigente del PP insinuó que el presidente socialista de España castigará a Andalucía en materia de inversiones tras la mayoría absoluta cosechada el 19J por la candidatura del PP encabezada por Juanma Moreno: "Si no quiere llamar que no llame, ya ha pasado el 19 de junio, pero que no agravie a Andalucía por el resultado electoral para beneficiar a Cataluña", enfatizó. Al insistir en los encuentros de Sánchez y Aragonès, Bendodo recordó que el presidente del Gobierno se reunió con Juanma Moreno "una vez, tarde y a regañadientes". "Si quiere ampliar lazos con los independentistas, él sabrá; Andalucía va a levantar la voz cuando se perjudiquen sus intereses, gobierne quien gobierne", añadió. En este punto, Bendodo apuntó que "los andaluces votaron en libertad y Moreno gobernará como si no tuviera mayoría absoluta". "Las mayorías absolutas son útiles cuando no hay que usarlas, Juanma Moreno va a seguir dialogando y llegando a acuerdos con el resto de fuerzas políticas", recalcó. Igualmente, Bendodo recurrió a su perorata sobre la 'no llamada' de Sánchez al presidente andaluz en relación al deseo de Estados Unidos de ampliar su presencia en Rota. El portavoz de la Junta dijo que puede que Sánchez no llame para felicitar por el resultado de las elecciones "pero sí debería haberlo hecho para informar sobre un asunto como el de la base de Rota y para decirnos hay esta intención". "Aunque sabemos que la otra mitad del Gobierno no estará de acuerdo y también habrá que estar muy pendientes de la letra pequeña del acuerdo", apostilló el dirigente del PP cuando fue cuestionado por este asunto. Sus críticas a la gestión del Ejecutivo nacional también afloraron cuando, en el turno de preguntas de los periodistas, valoró el fallecimiento de una treintena de personas migrantes la semana pasada en la valla de Melilla y le exigió al presidente del Gobierno que dé explicaciones y pida disculpas sobre lo ocurrido allí: "La muerte de treinta personas nunca se gestiona bien". Como percha para introducir sus ataques a Sánchez, Bendodo usó el anuncio de que, en los próximos cuatro años, Andalucía vivirá su "gran legislatura del agua" por todas las infraestructuras que se acometerán para el aprovechamiento de los recursos hídricos. "El agua no es derecha ni de izquierdas, reivindicamos una política de aguas que no esté supeditada a ninguna ideología", dijo Bendodo con un mensaje comprometido con los efectos del cambio climático que parecía dirigido a Vox. Eso sí, enseguida lo orientó hacia el PSOE y aseveró que "el Gobierno central tiene que arrimar el hombro y acometer las obras de saneamiento que son de su competencia" en lugar de castigar a la comunidad por el resultado electoral del 19J. "Estos cuatro años tienen que servir para impulsar la gran legislatura del agua en Andalucía, el agua es fuente de empleo, de oportunidades, de crecimiento, de vida y, por tanto, de riqueza; en estos últimos años hemos invertido ya más de 1.500 millones de euros en políticas hidráulicas", recordó Bendodo a la hora de justificar sus proclamas.