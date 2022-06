La política andaluza mira a Rota y Melilla

En estos días de preparativos para la constitución del Parlamento de Andalucía, los políticos del sur miran en sus redes sociales a sendos focos de la actualidad radicados en Rota y Melilla. Después de que Elías Bendodo hiciera de ‘poli malo’ tras el Consejo de Gobierno y le afeara a Pedro Sánchez su gestión de lo sucedido en la valla o que no hubiera informado a Andalucía del acuerdo sobre la base de Rota, Juanma Moreno tiró de diplomacia institucional en Twitter: «La apuesta de EEUU por Rota es una buena noticia para Andalucía, España y la comarca. La base andaluza refuerza su papel estratégico en la alianza de la OTAN. Incrementará la seguridad y es un nuevo respaldo a la actividad y el empleo en la zona».

Mientras el PSOE también lo celebraba y su portavoz en el Congreso, Héctor Gómez, apuntaba al fortalecimiento de «las relaciones con Estados Unidos», el diputado malagueño Ignacio López presumía de cumbre de la OTAN: «El prestigio y liderazgo internacional de España. Gracias Pedro Sánchez por traernos la oportunidad de sacar pecho no ya por lo que somos, sino por lo que hacemos. El mundo occidental reconoce a nuestro país y a su presidente un protagonismo que ya no creíamos posible».

La política roteña que lidera Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez, no tardó en criticar el acuerdo con Biden: «Otra vez reforzar el papel de Rota y Andalucía como plataforma de guerra y por tanto como objetivo militar de otros países. Por favor, no nos faltéis al respeto esta vez prometiendo a cambio empleos. Solo hace 10 años que nos vendisteis esa moto. Dejad Andalucía en paz». Eso sí, fue sometida al espontáneo tercer grado que caracteriza a Twitter cuando le preguntaron si es verdad que en su adolescencia conseguía zapatillas Nike último modelo en la base. Ella se zafó de la acusación recurriendo a una marca española de calzado: «Yo conseguía mis J’hayber último modelo en el mercadillo de los miércoles».

Rodríguez también dejó en sus redes duros comentarios sobre la muerte de personas migrantes en la valla de Melilla: «Nos someten a una dictadura, traicionamos al Sahara, para que hagan esto por nosotros. Nos hemos comido a Abascal entero. No sé si me dan más asco los discursos abiertamente racistas, la prensa que muestra a los migrantes como una masa negra sin voz o Sánchez comprándole el discurso entero a Abascal cuando le da las gracias a Marruecos por esto. Es repugnante. No en mi nombre. No con mi silencio».

Al referirse a la misma tragedia, el candidato andaluz de la dirección de Podemos, el gaditano Juan Antonio Delgado, llegó a remitirse a su experiencia en la Benemérita: «Yo he estado a pie de playa en Cádiz como guardia civil cuando llegaban pateras llenas de personas migrantes casi desfallecidas. Lo que hay detrás de la migración es un drama humano: hambre, sed, guerras, miseria y falta de esperanza. Más humanidad y menos autoritarismo».

El coordinador regional de IU, el malagueño Toni Valero, sostuvo que «las políticas migratorias de la UE violan los derechos humanos» y lanzó una comparación conUcrania: «Las mafias que trafican con personas son producto de no establecer vías legales y seguras para los migrantes, como sí se han establecido para quienes huyen de la guerra de Ucrania».

En cambio, la gestión de Sánchez era defendida en estos términos por el veterano socialista malagueño Enrique Linde: «Todo el mundo sabe las causas del acuerdo con Marruecos y todo el mundo sabe lo que supondría un enfrentamiento con la gendarmería marroquí, pero el cinismo cotiza alto. El elefante está ahí aunque nadie quiera verlo».