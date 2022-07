Juanma Moreno: "No le pondré palos en la rueda a Sánchez pero trabajaré para que sus turbulencias le afecten lo mínimo a Andalucía"

A medida que vuelve a darle brío a su agenda tras unos días en los que apenas se ha prodigado, Juanma Moreno va afinando los mensajes a los que consagrará su próxima legislatura como presidente de la Junta de Andalucía. En la Junta Directiva del PP de Málaga, enfocó parte de su discurso a la gestión de Pedro Sánchez y se dirigió a él con un claro aviso: "No le pondré palos en la rueda a Sánchez pero trabajaré para que sus turbulencias le afecten lo mínimo a Andalucía".

El presidente andaluz insistió, sin perder de vista la coyuntura económica, en que no se alegrará "de que España no vaya bien" y sostuvo que "aunque no es una isla, Andalucía es diferente"

"Van a venir tiempos complejos y nunca me alegraré de que España no vaya bien, gobierne quien gobierne No voy a poner palos en la rueda para que Pedro Sánchez se vaya porque si España va bien, Andalucía va bien, pero si Sánchez sigue negándose a hacer reformas y a escuchar lo que se le dice, si no ofrece soluciones habrá graves turbulencias en la economía del país", subrayó antes de referirse a una hoja de ruta con la que, de algún modo, pretende encapsular su gestión.

"Andalucía no es una isla pero somos distintos y vamos a trabajar para que lo que hace mal el Gobierno de España nos afecte lo mínimo posible, que si hay turbulencias económicas aquí no sean para vomitar dos veces o rezar tres veces", apuntó.

Moreno se refirió, igualmente, "a la meta volante de las municipales del mes de mayo". "Quiero que el PP de Andalucía se ponga a trabajar desde ya en esas elecciones que son tan importantes para Andalucía", enfatizó.

Bajo un ambiente de celebración, Moreno acudió a la Junta Directiva del PP en la provincia en la que está afiliado y encabezó la candidatura para "dar las gracias".

El acto se convirtió en un homenaje en toda regla en su figura, aunque el propio Moreno se encargó de repartir el protagonismo con el presidente provincial que ya tiene galones en calle Génova, Elías Bendodo, a quien le agradeció "todo lo que ha hecho por Andalucía" con un tono que destilaba su despedida del Ejecutivo autonómico para ejercer de escudero de Feijóo.

En una de las intervenciones previas, a la secretaria general y futurible presidenta provincial en sustitución de Bendodo, Patricia Navarro, le costó contener las lágrimas y sostuvo que "aunque han pasado tres semanas" desde el 19J "todavía es difícil no emocionarse". "Desde las personas que trabajan de forma anónima en la sede a los alcaldes y portavoces han dado una gran lección, Elías y Juanma pidieron que se municipalizara la campaña y ha sido así, hemos municipalizado las elecciones andaluzas y ahora toca municipalizar sus resultados", aseveró.

En este punto, Navarro expuso que el PP de Málaga ya está trabajando para las elecciones municipales de mayo de 2023. "No nos conformamos con ser el partido que gobierna en tres de cada diez municipios, queremos que el mapa también se pinte de azul, queremos que se multipliquen las alcaldías y que sigamos en la Diputación con una mayoría absoluta como la que Juanma tendrá en Andalucía", apuntó la secretaria general del PP malagueño.

El número 3 del PP de Málaga y coordinador de la campaña en la provincia, José Ramón Carmona, aseguró que "desde la humildad, la constancia y el saber hacer Juanma Moreno ha demostrado que todos podemos ser mejores".

"Los resultados han sido históricos en Málaga, esta campaña ha sido la de cada uno de los pueblos y los alcaldes del PP han hecho un gran trabajo; nosotros estábamos en la calle y otros dirán misa pero no los veíamos, el único partido que ha estado en la calle ha sido el PP", recalcó Carmona.