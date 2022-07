Andalucía diseña un plan para afrontar un hipotético repunte estival del coronavirus

Andalucía ha diseñado un plan para afrontar un hipotético repunte estival del coronavirus en las próximas semanas. Así lo aseguró el portavoz del Gobierno andaluz en funciones, Elías Bendodo, quien aseguró que "hay un plan de atención sanitaria de cara a la época estival y el Gobierno andaluz está preparado en caso de que se disparen los contagios por coronavirus". "La atención sanitaria de cara a este verano está garantizada para el conjunto de los andaluces, estén en el punto de Andalucía que estén, se han ofertado 18.000 contratos para cubrir las vacaciones de los profesionales sanitarios este verano", recalcó Bendodo.

En este punto, el portavoz de la Junta se desmarcó de la falta de personal en la sanidad pública andaluzas denunciada por algunos sindicatos y apuntó que "el volumen de contratación es similar al del año pasado". "Con estos profesionales, se mantiene durante el verano el funcionamiento de los 1.511 centros de Atención Primaria de la comunidad autónoma; la atención sanitaria en verano está garantizada en Andalucía porque el SAS no solo ha ofertado 18.000 contratos para cubrir las vacaciones, sino que hay que sumarle los 12.000 profesionales de refuerzo COVIDー19 y el hecho de que el 86,1% de los centros de Atención Primaria mantiene el horario de tarde", afirmó.

Ahora bien, Bendodo insistió en que, pese a que se ha producido un aumento de los contagios, todavía no se puede hablar de una nueva ola del virus en Andalucía: "No podemos hablar de séptima ola, el ritmo de contagios aumenta pero no es preocupante y no tenemos ningún caso de la variante nueva Centaurus".

El portavoz del Gobierno andaluz en funciones volvió a la carga, y al igual que en su comparecencia de la semana anterior, le reclamó al Gobierno central una cuarta dosis de la vacuna para los mayores de 80 años y le exigió que "cumpla sus responsabilidades y atienda lo que dicen las agencias europeas".

"Es inconcebible que la tasa de contagios se esté incrementando a marchas forzadas y el Gobierno de España siga sin autorizar la administración de la cuarta dosis a los mayores de 80 años y en las residencias, países como Francia han adelantado la edad para vacunar la cuarta dosis y aquí nos estamos quedando atrás; tanto la Agencia Europea del Medicamento como el Centro Europeo para el Control y la Prevención de Enfermedades recomiendan ya esa cuarta dosis en esos sectores de la población", insistió Bendodo.

A la hora de argumentar su petición, Bendodo explicó que la incidencia en mayores de 60 años en Andalucía está en 482 casos por cada 100.000 habitantes y, aunque se sitúa bastante por debajo de la media nacional, ha aumentado notablemente en las últimas fechas: "Se está incrementando el número de contagios, en una semana la tasa ha crecido 118 puntos, aunque todavía es una cifra que está muy por debajo de la media nacional, que se encuentra en los 1.255 casos y es el triple de la media andaluza; nos preguntamos desde la Junta de Andalucía qué problema hay, por qué el Gobierno de España no autoriza la administración de la cuarta dosis a las personas mayores, que son el eslabón más débil, el más expuesto por la edad y el que más tiempo hace que se puso la tercera dosis", recalcó.

En materia de vacunación, Bendodo hizo otro llamamiento al conjunto de la ciudadanía "para que se ponga la tercera dosis contra la COVIDー19, que se considera la primera dosis de recuerdo". "Hay más de dos millones de andaluces mayores de 18 años que aún no la tienen, se están multiplicando los contagios y es recomendable que estas personas se la pongan", indicó durante la comparecencia posterior a la reunión semanal del Consejo de Gobierno.

Bendodo criticó que "hay determinadas personas que puedan pensar que no hace falta esa tercera dosis por que ha pasado ya el virus o dicen 'qué más da' ponerse la vacuna". "Pero no, el virus no ha acabado, la inmunidad va bajando y las nuevas variantes que vendrán del virus exigirán la mayor inmunidad posible y no podemos confiarnos; pedimos responsabilidad, el virus no ha acabado, está claro que cuando nos relajamos, el virus avanza y el Covid nos vapulea", enfatizó.

Al abordar cuestiones vinculadas a la pandemia, Bendodo también recordó que el fondo Covid sigue figurando entre las principales reivindicaciones que esta comunidad autónoma le sigue trasladando al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez: "Andalucía tiene pendiente este fondo porque el virus sigue entre nosotros y las comunidades autónomas seguimos afrontando muchos gastos".