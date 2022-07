Mañana de despedidas en el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía

La Junta de Andalucía ha celebrado este martes la última reunión del Consejo de Gobierno, con los miembros del PP y Ciudadanos que han integrado la coalición estos últimos tres años y medio despidiéndose de la legislatura. Justo un mes después de las elecciones andaluzas del 19 de junio, se vivió una mañana de despedidas. La próxima semana, en la misma mesa se sentarán ya los integrantes del nuevo Ejecutivo en solitario del PP, cuyos consejeros serán dados a conocer previsiblemente el próximo lunes.

Eso sí, será un equipo muy renovado y no solo por la ausencia de los representantes de Ciudadanos. Por parte del PP ya no estarán tampoco tres consejeros que han tenido mucho protagonismo como el portavoz de la Junta y responsable de la Presidencia, Elías Bendodo, y el titular de Hacienda, Juan Bravo, que se marchan en ambos casos para trabajar en la dirección nacional del PP en Madrid, dónde ejercerán también como senadores por designación autonómica. Además, el hasta ahora consejero de Salud, Jesús Aguirre, ya no acudirá a estas reuniones al haberse convertido en el presidente del Parlamento de Andalucía.

El epílogo fue entonado incluso en clave personal por el hasta ahora consejero de la Presidencia, Elías Bendodo: "La de hoy es también mi última comparecencia como portavoz de la Junta de Andalucía". Eso sí, hasta el último minuto ejerció con su intensidad habitual y adelantó que Juanma Moreno hará en el debate de investidura "un discurso inclusivo en el que todos los partidos tendrán razones para votar a favor".

Bendodo recordó que "Andalucía tendrá un nuevo Gobierno a pleno rendimiento la semana que viene, liderado por Juanma Moreno tal y como votaron los andaluces, porque Andalucía no puede ni debe perder ni un minuto".

"El presidente Juanma Moreno se comprometió a tener el nuevo Gobierno en marcha antes de que acabara el mes de julio y así será, la semana que viene ya estarán trabajando para Andalucía los mejores consejeros; el Gobierno del cambio termina hoy y el lunes empieza a trabajar el Gobierno del impulso, yo me atrevería a llamarlo así", enfatizó.

En este punto, detalló que "el nuevo Gobierno celebrará su primer Consejo de Gobierno el próximo martes, 26 de julio". "El primer objetivo es que Andalucía tenga un presupuesto cuanto antes, aprobado en tiempo y forma para encarar el próximo año 2023 en la mejor situación posible", recalcó.

Bendodo avanzó que la próxima será, fundamentalmente, "una legislatura de economía y agua", con un claro guiño a las materias de las principales políticas que se llevarán a cabo. "El primero objetivo lo marcará aquí la persona que me sustituya pero es claro: que Andalucía tenga un presupuesto a pleno rendimiento el 1 de enero de 2023", insistió.

En su última rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Ejecutivo autonómico, Bendodo hizo balance al exponer que "se han celebrado 181 consejos de Gobierno" y "se han aprobado más de 3.000 iniciativas" desde que a principios de 2019 se iniciaron estas reuniones en la localidad malagueña de Antequera.

"Ser portavoz del Gobierno del cambio, tras 37 años de Gobierno monocolor socialista, ha sido muy gratificante, todas estas ruedas de prensa me han servido para rodarme de cara al reto que ahora afronto en Madrid; hicimos más de lo que podíamos y menos de lo que queríamos", dijo Bendodo para definir una legislatura marcada por la pandemia.

Tres años y medio después, hoy se reunirá por última vez el Consejo de Gobierno de la XI Legislatura. Con esta serán 181 las sesiones celebradas.



Orgulloso del cambio que iniciamos aquel 26 de enero de 2019 y que hoy recuerdo con satisfacción.



Siempre por #Andalucía. Gracias. pic.twitter.com/5JfERmSlud — Juan Marín (@JuanMarin_Cs) 19 de julio de 2022

Esta última sesión del Consejo de Gobierno también fue tenida presente por el hasta ahora vicepresidente de la Junta, Juan Marín, quien dimitió de sus responsabilidades como líder de Ciudadanos la misma noche electoral al perder su partido la totalidad de los 21 escaños que tenía. "Tres años y medio después, hoy se reunirá por última vez el Consejo de Gobierno de la XI Legislatura. Con esta serán 181 las sesiones celebradas. Orgulloso del cambio que iniciamos aquel 26 de enero de 2019 y que hoy recuerdo con satisfacción. Siempre por Andalucía", escribió Marín en Twitter.