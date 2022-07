El presidente en funciones de la Junta, Juanma Moreno, ha anunciado que continuará la rebaja de impuestos durante esta legislatura, con la intención de que en los cuatro años se alcancen los 620 millones de euros que se quedarán "en las economías familiares de las rentas medias y trabajadoras".

En su discurso de investidura, Moreno ha explicado que el paquete de medidas fiscales que van a llevar a cabo supondrán "un balón de oxígeno" de al menos 260 millones adicionales sólo en 2023.

El próximo año se suspenderá la aplicación del canon del agua, lo que permitirá rebajar una media de 40 euros la factura del agua y un ahorro global estimado de 140 millones.

Además, se deflactará la tarifa del IRPF en los primeros tres tramos de la renta para que los incrementos en los salarios inducidos por la inflación no supongan pagar más impuestos, lo que ahorrará a las familias 70 millones.

También se aumentarán las cantidades que quedan exentas en el IRPF en aplicación del mínimo personal y familiar correspondiente al tramo autonómico, que ahorrarían 50 millones.

Moreno ha garantizado que el presupuesto de 2023 será "realista y ambicioso", con un marcado carácter social y aprovechando "al máximo" los fondos europeos, y ha afirmado que estará "volcado en protegerlas y ayudarlas".

En cuanto a los autónomos, ha dicho que están a la espera de los cambios en la normativa del Gobierno para terminar de definir la implantación de la cuota cero para nuevos autónomos en Andalucía.

La Junta creara el Consejo Andaluz del Trabajo Autónomo, un órgano consultivo en el que las asociaciones tendrán por primera vez "voz y voto" para defender los intereses de estos trabajadores, además de elaborar el primer plan estratégico del empleo autónomo

Sin rodillo

El presidente en funciones de la Junta, Juanma Moreno, ha asegurado este miércoles en su discurso de investidura que ejercerá su "nueva mayoría" con "cabeza y corazón" para que no sea un freno, ya que "los rodillos se han llevado por delante aspiraciones legítimas y justas", por lo que ha pedido no encontrar una "oposición absoluta".

En el inicio del debate que le investirá este jueves de nuevo presidente, Moreno ha defendido su "vocación de sumar" y ha asegurado que ejercerá su mayoría "de una forma diferente a como se ha hecho antes en esta tierra".

Ha garantizado su compromiso con el "diálogo permanente" con los grupos políticos y ha advertido de que la nueva composición de la Cámara "no puede ser excusa para nadie" y no puede significar "inacción, apatía o confrontación total", sin la "política del no es no".

Ha pedido al resto de grupos que creen un clima político "amable y respirable", que aleje la división.