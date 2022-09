La Junta de Andalucía, de cara al inicio del nuevo curso escolar, hará una recaptación de menores no vacunados contra el coronavirus en los centros educativos, a través de las enfermeras referentes escolares y los profesores, para aumentar así el porcentaje de niños inoculados, que actualmente supera el 60%.

Con ello quieren que los menores, que o bien no han querido vacunarse o sus padres han decidido en un momento dado que no lo hicieran, "vean que se han vacunado muchos niños ya y que no hemos tenido ninguna contraindicación ni ningún problema mayor", ha explicado este martes la consejera de Salud, Catalina García.

Cuestionada por los medios en Málaga capital sobre el proceso de vacunación, ha indicado que actualmente están vacunados "más del 60% de los niños", aunque ha reconocido que el objetivo de la consejería era mayor, entre un 70 y un 75%; de ahí la puesta en marcha de esa recaptación escolar.

García también se ha pronunciado sobre la administración de la cuarta dosis y, recuperando las declaraciones de su antecesor en el cargo, Jesús Aguirre, ha indicado que en abril el Gobierno andaluz ya solicitó la cuarta dosis para personas más vulnerables en centros residenciales, algo que en aquel momento "no se acordó por parte del Ministerio de Sanidad".

Ahora que sí que hay un pronunciamiento del ministerio, la consejera ha explicado que el Gobierno andaluz quiere hacerla coincidir con la vacunación de la gripe "para empezar en centros esenciales durante la primera o segunda semana de octubre".

Para ello, están pendientes de las vacunas que van a llegar desde el Gobierno, al que han insistido "que vengan adaptadas a las nuevas variantes que circulan ahora mismo para que la vacunación sea efectiva". Esta reclamación, ha dicho García, se trabajará la próxima semana en la Comisión de Salud Pública.

Mientras, según los datos publicados por la Consejería de Salud y Consumo, la incidencia del coronavirus sigue bajando en Andalucía y se sitúa por debajo de cien puntos en los mayores de 60 años. Además, hay 218 personas hospitalizadas y 13 ingresadas en las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI).

La consejera del ramo ha valorado estas cifras, aunque ha reconocido que en otoño "los virus respiratorios llegan, y el COVID va a ser uno de ellos", destacando que tiene "más fallecimientos" que el resto.

Por ello, y a unas semanas de que comience el otoño, ha pedido a la población "precaución"; mantener las medidas "que deberíamos tener ya dentro de nuestro ADN" y que se basan en la higiene frecuente de manos, el uso de geles hidroalcohólicos y tener los interiores ventilados. Por último, ha incidido en que para las personas vulnerables "su mayor protección es la mascarilla".