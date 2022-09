Espadas critica que el PP esté creando en Andalucía "la administración mastodóntica" que le reprochaba al PSOE

Bajo un panorama 'desértico' como el que sitúa en su horizonte el Gobierno andaluz monocolor del PP, Juan Espadas continúa afrontando el inicio de la legislatura apelando al talante y salpicando este tono conciliador de críticas que evitan una agresividad excesiva. Lo demostró este martes, antes de la celebración en tierras malagueñas de una reunión de la Ejecutiva Regional del PSOE que él lidera. Eso sí, en el marco de los ataques lógicos a la gestión de Juanma Moreno que le concede el guión, Espadas criticó que el PP esté creando en Andalucía "la administración mastodóntica" que le reprochaba al PSOE. Así, el líder socialista le exigió a Juanma Moreno que dé explicaciones sobre la acumulación de un número de altos cargos superior al de Ejecutivo de Susana Díaz con el que afrontará su segundo mandato como presidente.

En esta línea, Espadas censuró que el PP "lleve muchos años criticando una administración mastodóntica como la que ahora está creando e incluso ha buscado muchas portadas contra el PSOE por este motivo o hablaba de clientelismo". "Más altos cargos que en el último gobierno socialista merecen como mínimo una explicación después de haberle dedicado a la misma cuestión tanto reproche y tanta palabra gruesa", enfatizó el exalcalde de Sevilla.

Ahora bien, Espadas regresó a su recurrente dialecto diplomático y reconoció que no criticará la cifra de altos cargos si repercute en un beneficio para la comunidad: "No voy a entrar en cómo se organizan los departamentos del Gobierno andaluz y solo evaluaré si el nivel de gasto se corresponde con el nivel de ejecución, si este Gobierno es eficiente o no; le diré que le sobran altos cargos solo si no existe una gestión eficiente de ellos".

Igualmente, Espadas siguió midiendo sus respuestas cuando se le recordó la presencia entre los delegados territoriales de un hijo del alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, o de antiguos miembros de Ciudadanos. Al pronunciarse en este delicado terreno, Espadas dio una de cal y otra de arena. Por un lado, indicó que a Moreno "le falta sinceridad con el número de altos cargos y con ciertos nombramientos". Y, por otro, optó por darle "un margen de confianza" a quienes han sido designados por el PP "y ver si en el desempeño de su labor cada uno se gana el derecho a no recibir críticas o todo lo contrario".

A la hora de censurar la gestión del Gobierno monocolor del PP, Espadas consideró insuficiente "la medida anunciada por el presidente de la Junta de Andalucía para bonificar con 100 euros de cheque escolar a familias con rentas inferiores a 15.000 euros". “No se corresponde con una estrategia seria de Gobierno ni con un plan meditado”, agregó.

En opinión del secretario general de los socialistas andaluces, “el PP prefiere confrontar y discutir desde la pelea permanente en lugar de asumir sus responsabilidades y sus competencias porque a día de hoy mantiene un silencio sepulcral ante las medidas que son competencias de la Junta de Andalucía”. "La semana pasada, le presenté a Moreno Bonilla un plan de 13 medidas cuantificadas en 862 millones de euros, espero que esta semana en el Parlamento el presidente se centre y se tomen decisiones económicas de calado para Andalucía”, recalcó.

En esta línea y sin perder de vista la inminente actividad parlamentaria, Espadas le exigió a Moreno que "deje de esconderse en la confrontación permanente con el Gobierno de Pedro Sánchez y ponga sobre la mesa las medidas económicas que ayuden a las familias a salir de esta situación de subida de precios provocada por la inflación". “Moreno Bonilla tiene que dar respuestas y tiene la oportunidad de hacerlo en el pleno del Parlamento esta misma semana”, reiteró.

A juicio de Espadas, "la Junta de Andalucía no puede esconderse más en la confrontación política con el Gobierno de Pedro Sánchez". "Esperamos mucho más de las medidas económicas de la Junta de Andalucía y del apoyo que mucha gente está necesitando en esta comunidad autónoma; el PP amanece cada mañana con el mismo guión en cualquier territorio de España y esconde su gestión criticando al señor Sánchez y el Gobierno de España, en Andalucía también lo están haciendo", manifestó.

Durante su intervención, Espadas se afanó en dejar claro que el PSOE andaluz también hará suyo el mensaje de un partido implicado a pie de calle en el que tanto está insistiendo Pedro Sánchez: "Hay que acercar la realidad y los problemas de la gente al Parlamento de Andalucía, hay que ir a escuchar a la gente en cada rincón del territorio y trasladar sus reivindicaciones a un Gobierno andaluz del PP que no les da respuestas", apuntó el líder socialista.