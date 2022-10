La Junta de Andalucía tiene previsto enviar al Parlamento autonómico el próximo viernes 28 de octubre, previa aprobación del Consejo de Gobierno, el proyecto de presupuestos de la comunidad autónoma para 2023, a objeto de iniciar su tramitación para que las cuentas puedan ser aprobadas en el último pleno de cierre del año. El anuncio lo ha realizado este viernes en Málaga la consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos de la Junta de Andalucía, Carolina España, ha asegurado que los presupuestos serán "expansivos pero realistas" y que superarán los 45.000 millones de euros, con un crecimiento del 13% sobre al año anterior. Entre los capítulos que más crecerán está el de inversión en I+D+i, que aumentará un 87% para alcanzar los 900 millones de euros, tal y como ya ha adelantado el presidente andaluz, Juanma Moreno.

España, que ha asistido a la inauguración de la nueva oficina de la empresa tecnológica NTT Data en Málaga, ha afirmado que los planes del Gobierno andaluz pasan por presentar de forma pública el proyecto ese día y remitirlo tanto al presidente del Parlamento como a la mesa de la cámara, con lo que se iniciaría el trámite para su presentación en las diferentes comisiones, la celebración de los debates y los plazos de enmiendas. La intención del Ejecutivo es que el presupuesto pueda entrar en vigor el 1 de enero de 2023.

Por otro lado, la consejera andaluza ha vuelto a criticar el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) que ha presentado el Gobierno, afirmando por un lado que es "discriminatorio" para Andalucía y, por otro, que "no se ajusta a la realidad" ya que contemplan una previsión de crecimiento del PIB que, según ha comentado, duplica las actuales perspectivas que contemplan organismos como el FMI, la AIREF o el Banco de España, además de otras entidades de análisis.

"Son unos presupuestos que claramente discriminan a Andalucía. No tiene sentido que teniendo un millón de habitantes que Cataluña tengamos menos inversión y que no se cumpla el Estatuto de Autonomía en cuanto a porcentaje de inversiones. No tiene sentido que Canarias reciba diez veces más y Extremadura cinco veces más", ha apuntado la titular de Economía, que ha calificado también de "agravio" el capítulo de inversión para la comunidad en planes de empleo o fondos europeos.

Para la consejera, Andalucía sigue "infrafinanciada" dado que el actual sistema de financiación autonómica es "lesivo" y "perjudica" a la comunidad. Según sus datos, la región recibe 151 euros menos por habitante que la media nacional. Carolina España ha afirmado que había un acuerdo con otras comunidades perjudicadas, entre ellas la valenciana, para crear un fondo transitorio de nivelación que compensara estas diferencias pero ha lamentado que esta figura no aparezca reflejada en los PGE. "Entendemos que hay una discriminación si analizamos determinadas partidas, sobre todo en función de la población", ha comentado.

España ha estado acompañada por el consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, y por el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre. En la inauguración de las oficinas de NTT Data han estado presentes el socio director de NTT Data en Andalucía, Canarias y Extremadura, José Ángel Pérez; el director ejecutivo de NTT Data centers en Sevilla y Málaga, José María Díaz Moya; y el director de NTT Data en Málaga, Alejandro Zamarriego, junto al director de la Agencia Digital de Andalucía (ADA), Raúl Jiménez.