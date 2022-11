El Grupo Socialista ha denunciado este miércoles que la Mesa del Parlamento de Andalucía ha vetado una pregunta de máxima actualidad dirigida al Gabinete Jurídico y, por ello a la Consejería de la Presidencia, sobre la adjudicación de contratos por el Ayuntamiento de Marbella (Málaga) con el uso de fondos suministrados por la Junta de Andalucía.

La portavoz parlamentaria del PSOE-A, Ángeles Férriz, ha contado en rueda de prensa la negativa de este miércoles del órgano de gobierno de la Asamblea Legislativa autonómica a la inclusión de una pregunta de máxima actualidad en el Pleno de este miércoles y jueves para considerar que "debe de ser grave" la polémica que envuelve al Ayuntamiento de Marbella, sobre la adjudicación de contratos a una sociedad vinculada a al marido y al hijastro de la alcaldesa, Ángeles Muñoz.

Férriz ha calificado como "cacicada" la negativa de la Mesa del Parlamento a incluir la pregunta de máxima actualidad del PSOE, una decisión que ha atribuido a "órdenes directas de San Telmo", convencida de que el Gobierno andaluz "ha vetado una pregunta para que en el Parlamento no se hable de Marbella" y se ha preguntado "qué tiene que tapar Moreno Bonilla para volver a cometer la cacicada y que no se hable del escándalo ocurrido en Marbella".

La portavoz socialista ha explicado que su grupo tiene derecho a cambiar una pregunta y formular una pregunta de máxima actualidad en el Pleno del Parlamento, que debe justificar y acreditar con noticias de los medios de comunicación, mientras que ha señalado que las explicaciones recibidas de la Cámara autonómica para fundamentar su negativa a incluir la pregunta apuntan a que "los fondos no son de ahora, son de otro programa anterior", acerca de transferencias suministradas por la Junta de Andalucía.

"Hay silencios que hablan por sí solos, el silencio de Moreno Bonilla con Marbella es atronador, es un escándalo que afecta a alcaldesa de Marbella, apadrinada por Moreno Bonilla y Feijóo", ha argumentado Ángeles Férriz, quien ha considerado que "no es un escándalo cualquiera, tiene como epicentro el PP de Málaga, cuna de Bendodo y de Moreno Bonilla", mientras que ha recordado que "la alcaldesa dice no saber nada" cuando "afecta a familiares" e insistir en que "la alcaldesa de Marbella no sabe nada y amenaza a todo aquel que quiera saber".

"Cada minuto que pasa la alcaldesa en su cargo y de silencio de Juanma Moreno lo hace un minuto más culpable, hace cómplice al presidente de la Junta de Andalucía", ha sostenido la también vicesecretaria general del PSOE-A.

Argumentos del PSOE

La portavoz socialista ha planteado que su Grupo Parlamentario presentará una reconsideración ante la Mesa del Parlamento para que "no se vete una pregunta de la que no hay motivos jurídicos para vetarla" sobre "la adjudicación de más de 600.000 euros en contratos a empresas ligadas al marido de la alcaldesa".

Férriz ha justificado la iniciativa parlamentaria socialista, quien se ha preguntado de forma retórica si "el Gabiente Jurídico no tiene nada que decir de una adjudicación de fondos que son de la Junta de Andalucía" para considerar que se trata de "un escándalo que transciende las fronteras de Andalucía" al esgrimir que la sociedad vinculada al marido de la alcaldesa "opera en paraísos fiscales".

"Moreno Bonilla no quiere que se hable de este tema, ahora todos entendemos perfectamente esta frase del hijastro de la alcaldesa de Marbella", ha proseguido explicando la portavoz del PSOE-A, quien ha repetido las afirmaciones de éste, recogidas en unas grabaciones, en las que dijo "ahora hemos ganado nosotros, también tenemos ahora la Junta de Andalucía, Marbella, Estepona, básicamente, tenemos la jodida Andalucía".