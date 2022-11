La calidad de vida en España ha mejorado en 2021 tras el descenso de 2020. En concreto, el Indicador Multidimensional de Calidad de Vida (IMCV) se situó en 101,83 puntos, frente a los 101,66 del año anterior, lo que supone un aumento de 0,17 puntos.

Por comunidades autónomas, la Comunidad Foral de Navarra, La Rioja y Aragón presentaron los niveles más elevados de calidad de vida en el año 2021 frente a los registros más bajos, que se dieron en Andalucía, Canarias y Región de Murcia. Asturias (103,179 puntos) ocupa la octava posición, por debajo de otras comunidades, como Baleares, Cantabria, Comunidad Valenciana y País Vasco.

En líneas generales, esta mejora estuvo impulsada por las dimensiones de Educación y, en menor medida, de Entorno y Medio Ambiente, mientras que las de Salud, Seguridad física y personal, Trabajo y Condiciones materiales de vida empeoraron su puntuación.

Las nueve dimensiones contempladas por el IMCV son condiciones materiales de vida, trabajo, educación, salud, ocio y relaciones sociales, seguridad, gobernanza y derechos básicos, entorno y medio ambiente y experiencia general de la vida. En conjunto, en el cálculo del indicador intervienen 55 indicadores, si bien no todos se actualizan anualmente. En la presente edición se han actualizado seis de las nueve dimensiones ya que no se actualizan las dimensiones de Ocio y relaciones sociales, Gobernanza y derechos básicos y Experiencia general de la vida dado que se construyen a partir de indicadores que no se obtienen todos los años.

Si se analizan las nueve dimensiones por separado, País Vasco destaca en las dimensiones Condiciones materiales de vida y Educación, Illes Balears en Gobernanza y derechos básicos y Experiencia general de la vida y Aragón en Trabajo.

Por su parte, Comunidad de Madrid destaca en Salud, Principado de Asturias en Seguridad física y personal, Cantabria en Ocio y relaciones sociales y Comunidad Foral de Navarra en Entorno y medio ambiente.