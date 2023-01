El protocolo del aborto impulsado por el Gobierno de PP y Vox en Castilla y León y que ha sido impugnado por el Ejecutivo de la nación ha tenido repercusiones en el debate político andaluz. El portavoz del PP en la Diputación de Huelva, Juan Carlos Duarte, miembro de la dirección andaluza de Juan Manuel Moreno y coordinador provincial, ha dejado escrito en redes varios mensajes de apoyo a las medidas impulsadas en Castilla y León. Duarte sostiene que “el aborto no es un derecho”, añadiendo “que se lo pregunten al niño que matan”. “En Castilla y León quieren evitar asesinatos. Tenlo claro campeón”, publica en otro mensaje en Twitter. Su cuenta está plagada de mensajes antiabortistas. El PP no se ha pronunciado públicamente pero fuentes del partido en Andalucía aclaran que esa es una opinión personal que no se corresponde con la posición oficial.