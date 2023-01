«Juanma Moreno meterá la bandera andaluza en un cajón si el PP vuelve a La Moncloa»

A José Ignacio García (Jerez de la Frontera, Cádiz, 1987) el despegue de este nuevo año lo ha situado de vuelta al Parlamento de Andalucía, donde ocupa el asiento que ha dejado Teresa Rodríguez para volver a su instituto. Él también es docente y ejerció el oficio hasta hace unos días.

¿Qué aportan dos diputados andalucistas y de izquierda en la inmensidad de un Parlamento con mayoría absoluta del PP?

Aunque pueda parecer raro lo que digo con dos diputados, tenemos la oportunidad de ser la principal oposición al PP. El PSOE está totalmente desorientado, después de 37 años en el poder no tiene nada que aportar. Y tenemos a la izquierda peleada entre ellos, más pendientes de otras cosas. Somos una izquierda independiente que tiene las manos libres para criticar al Gobierno central o al de Andalucía cuando se lo merezcan. Somos la única izquierda que no se casa con nadie y que va a poner las necesidades y los problemas de la mayoría social de nuestra tierra por encima de los intereses partidistas.

A usted le ha tocado regresar a la Cámara andaluza para ocupar el vacío voluntario dejado por Teresa Rodríguez, ¿se le echará a ella de menos en el viejo Hospital de las Cinco Llagas?

No se le va a echar de menos en la política andaluza porque va a seguir en la política andaluza. Teresa Rodríguez sigue siendo la líder de Adelante Andalucía. Ella ha hecho algo poco común en política, que es cumplir con la palabra. Ha estado ocho años viviendo de la política y ahora va a seguir en la primera línea de la política desde su instituto.

Ha vuelto después de una legislatura anterior en la que fue expulsado del grupo por IU y Podemos junto a otros compañeros, ¿se sintió una víctima del ADN cainita de la izquierda?

Posiblemente, sí. Pero creo que agua pasada no mueve molinos. De nada sirve recordar eso. Todos nos hemos equivocado muchas veces y ahora estamos en una etapa totalmente diferente.

Cuando fueron apartados de ese grupo de izquierda, IU y Podemos estaban muy unidos pero luego no lo han estado tanto, ¿por qué habrá sido?

Desgraciadamente, hay algunas organizaciones de izquierda que para construirse necesitan un enemigo interno. Si no estamos nosotros, encuentran a otro. Adelante Andalucía quiere superar esa dinámica. No hace falta buscar enemigos internos teniendo a un PP corrupto -en la provincia de Málaga se sabe más que en ningún sitio de Andalucía- y que gobierna para el 0,1% de la población. Alguien que solo le quita los impuestos al 0,1% de los andaluces no es buena gente. En el momento que la izquierda asuma eso, empezaremos a hacerle oposición a Moreno Bonilla.

Su trayectoria sigue el mismo camino político que Teresa Rodríguez, ¿han servido a la postre para algo el 15M y Podemos?

Hay batallas que se deben dar en la vida y la política. Y cuando se da la batalla creyendo en ella de verdad, poniendo todo el corazón y tu pensamiento, siempre merece la pena. Hemos aprendido muchas cosas. Y, después del 15M y de Podemos, en Andalucía nos hacen faltan otros 15M. El 15M de los trabajos.El 15M de las empresas. El 15M de la hostelería. El 15M de los trabajadores del sector turístico...

¿Fue este nuevo Adelante concebido para que Andalucía estuviese aún más lejos del Madrid de Pablo Iglesias?

No. Fue concebido porque para entender Andalucía hay dos cuestiones principales. Una es que la mayoría de los andaluces no tienen las mismas oportunidades que una minoría privilegiada. Y la otra que Andalucía, por cómo se ha construido territorialmente España, siempre es el patio trasero del desarrollo de los ricos y los que mandan en otros territorios. Son las dos caras de una moneda, y junto al patriarcado y la cuestión de género del movimiento feminista son los tres ingredientes con los que se pueden entender nuestra tierra y plantear una alternativa. Necesitamos una izquierda andalucista y feminista.

¿Qué le diría a los andaluces que el 19J sucumbieron a cierta estrategia del PP orientada al votante de izquierda descontento?

Tras 37 años de un gobierno que se decía de izquierdas pero hacía políticas para una minoría, es natural que haya gente que haya mirado para el otro lado. Pero el hecho de que hayan confiado en la derecha no quiere decir que tengan el voto embargado o establecido para siempre. Hay mucha gente que ve lo que hace el Gobierno andaluz del PP. Y esos mismos andaluces están decepcionados con un Gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias que no soluciona los problemas. Hay miles de personas que, ante esas dos decepciones, van a mirar hacia la única izquierda independiente, que es Adelante Andalucía.

¿Qué le parece que Juanma Moreno se mire tanto a un espejo andalucista en el que se refleja el PA de Luis Rojas Marcos?

A mí no me toca analizar algo tan complejo como la historia del PA. Lo que si creo es que el supuesto andalucismo de Juanma Moreno Bonilla tiene fecha de caducidad. Se acaba el día que el PP -ojalá tarde mucho aunque puede ocurrir- gobierne desde Madrid, en La Moncloa. Ese día, Moreno Bonilla guarda la bandera de Andalucía. La pliega, la dobla y la mete en un cajón. Eso no es andalucismo, utiliza la bandera andaluza en beneficio propio.

Adelante Andalucía tendrá una lista propia ajena a confluencias con IU y Podemos en grandes ciudades como Málaga, ¿se sentirían culpables si, por ejemplo, aquí las fuerzas a la izquierda del PSOE se quedan en puertas del 5% que da la representación en el Pleno?

Lo que pasará definitivamente con nosotros en Málaga se decidirá en las próximas semanas. Cuando el PP gobierna, hay que ver dónde están las causas. Y la mayoría de las veces están en que el PSOE hace políticas que apenas se diferencian de las del PP. Cuando la derecha entra es muy difícil sacarla, y en Málaga se sabe mejor que en cualquier sitio. Hay que abrirles la puerta. Esta ciudad necesita una izquierda que no baje la cabeza a las primeras de cambio ante lo que digan en Madrid o el PSOE. Desgraciadamente, la de Adelante Andalucía es la única papeleta que puede poner encima de la mesa una izquierda con un programa transformador, tan leal a los vecinos como lo es Paco de la Torre a las grandes constructoras.

A final de año hay elecciones generales, ¿va Adelante Andalucía a sumar con Yolanda Díaz o ante Madrid será una fuerza regionalista totalmente al margen de Sumar y con vida propia?

No está en el plan presentar una lista conjunta con Yolanda Díaz. Tampoco sabemos lo que va a hacer Yolanda Díaz. Nadie sabe muy bien lo que está escuchando en ese proceso. Hace falta una papeleta 100% andaluza, andalucista y que represente una izquierda independiente del Gobierno.

¿Serían Teresa Rodríguez o Kichi el mejor reclamo posible para acudir en clave andalucista a estos comicios nacionales?

Ahora mismo, eso no está encima de la mesa. Pero todavía queda muchísimo tiempo.

¿Faltaría a su palabra cualquiera de ellos dos si, en lugar de ejercer en un centro educativo, cruzan Despeñaperros para sentarse en un escaño del Congreso?

Ellos han demostrado que van a cumplir el mandato de no estar más de ocho años cobrando un sueldo de la política y viviendo de ella. Y lo van a seguir demostrando.