La consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, Patricia del Pozo, ha informado de la propuesta del nuevo currículo que entrará en vigor en el curso 2023/24 para las enseñanzas obligatorias y Bachillerato, que pone el foco en reforzar las competencias en materias fundamentales como Matemáticas y Lengua y con un eje transversal como es la comprensión lectora con 30 minutos de lectura obligatoria planificada al día desde 1º de primaria hasta 4º de la Educación Secundaria Obligatoria (ESO) con el objetivo principal de mejorar los resultados del alumnado andaluz.

De esta manera, la nueva estructura curricular refuerza las cargas horarias de las asignaturas instrumentales, Matemáticas, Lengua y primera Lengua Extranjera, de tal forma que al acabar el Bachillerato, como mínimo, un alumno tenga a partir del próximo curso 298 horas más en el currículo, 123 corresponden a Lengua, 105 a Matemáticas y 70 a la primera Lengua Extranjera. Solo en la etapa obligatoria, como mínimo, los estudiante andaluces habrán estudiado un 7,2 por ciento más de horas de Matemáticas y un 6 por ciento más en Lengua.

Asimismo, en rueda de prensa junto a la viceconsejera, Macarena O'Neill y el secretario general de Desarrollo Educativo, Javier Fernández, ha explicado la consejera que los centros, dentro de su autonomía, pueden aumentar más horas en esas asignaturas, de tal manera que podrían llegar a un incremento de 543 horas entre Primaria y Bachillerato y de 470 al acabar la ESO.

De esta forma, la consejera ha destacado que Andalucía se va a situar entre las comunidades autónomas que más horas de Matemáticas y Lengua imparten en sus centros educativos en la enseñanza obligatoria. "Este incremento puede aumentar hasta un 28% en Matemáticas y un 23% en Lengua", ha afirmado.

Igualmente, Del Pozo ha señalado que el próximo curso el alumnado de Educación Primaria y ESO tendrá 2,5 horas semanales de lectura obligatoria con carácter transversal en aquellas áreas o materias que el centro docente determine y organice con actividades dirigidas y diseñadas para el fomento de la lectura. Esta medida supone que en las etapas obligatorias se dedicará un tiempo no inferior a 30 minutos diarios de lectura planificada. En total son 875 horas de lecturas obligatoria para potenciar la comprensión lectora, clave para el aprendizaje de los escolares y para que proporcione estrategias para un correcto uso de la lengua y la mejora de la ortografía.

"La lectura se convierte en la columna vertebral desde primero de primaria hasta cuarta de la ESO. El no obtener los resultados escolares que queremos tiene su origen en la falta de comprensión lectora. No se lee lo suficiente, nuestros estudiantes tardan mucho más en adquirir conocimiento porque muchas veces necesitan leer una y otra vez lo que están leyendo".

El curso, por etapas

Por etapas, en Primaria se dedicarán un mínimo de cinco horas semanales a Matemáticas y Lengua entre 1º y 4º, que los centros podrán ampliar, dentro de su autonomía hasta seis horas. Al finalizar los seis cursos, los alumnos habrán recibido un mínimo de 105 horas más de Lengua que en el curso 2021/22 y 157,5 más de Matemáticas. Es decir, ha explicado Del Pozo, que el aumento previsto en Matemáticas "tendrá un mínimo obligatorio de casi el 12% y un máximo del 39% si así lo deciden los centros; en Lengua, un mínimo de incremento horario del 5,6% en Lengua y un máximo del 31%". En total, al finalizar la Primaria los estudiantes habrán recibido un mínimo de casi 1.000 horas de Lengua Castellana y de Matemáticas.

Como novedad, el alumnado de 6º de Primaria, en la materia de valores Cívicos y Éticos, estudiarán la Constitución española de 1978; Derechos y deberes reconocidos a los españoles; el terrorismo de ETA; el Estado de Bienestar; el respeto a los bienes públicos, El Estado de Derecho como garantía para la democracia y la libertad.

En ESO habrá cuatro horas más a la semana de Matemáticas, Lengua y Primera Lengua Extranjera. Para ello se aumenta una hora más a la semana de lengua en 4º de la ESO y una hora más a la semana de primera Lengua Extranjera en 2º. "En coherencia con la Primaria, hay un refuerzo importante de las instrumentales y se ha puesto orden en todos los cursos de la etapa", ha matizado Del Pozo.

Además, el currículo incluye nuevos contenidos como la asignatura de Cultura del Flamenco, que se impartirá en 3º de la ESO como optativa, que pueden impartir los profesores con atribuciones docentes en música y en 1º será obligatoria la segunda Lengua Extranjera.

En 3º también se incorpora como novedad entre las optativas Filosofía y Argumentación y en 2º de la ESO Taller de Educación Plástica, que impartirán los docentes especialistas de Dibujo. Tanto en la asignatura de Valores Cívicos en 2º como en Geografía e Historia en 4º, se impartirán contenidos específicos vinculados a principios democráticos, el Imperio Español, la historia de la Transición, la Constitución, la Memoria Democrática, el terrorismo de ETA y la Comunidad de Andalucía.

La segunda lengua extranjera, optativa en Bachillerato

En cuanto al Bachillerato, Del Pozo ha afirmado que "hemos tenido en cuenta la prueba a la que se tienen que enfrentar, la EVAU, y la coherencia con los contenidos de Secundaria par dar un vuelco a los resultados educativos". Así, se aumenta una hora más de Lengua y de primera Lengua Extranjera a la semana en 1º y una hora más de Filosofía y de Historia de España en 2º. La segunda Lengua Extranjera pasa a ser optativa en 1º de Bachillerato.

Asimismo, en Bachillerato los estudiantes tendrán el próximo curso una asignatura optativa menos, con el objetivo de reforzar las materias comunes, evitar la dispersión curricular y que esta etapa esté enfocada a la preparación de la EVAU.

Sobre los contenidos, la consejera ha avanzado que en la nueva asignatura de Educación para la Convivencia Democrática se tratará la violencia y el Terrorismo de ETA y en Historia de España de 2º de Bachillerato la transición política española como modelo de éxito social, concordia y consenso.

Por otro lado, Del Pozo ha subrayado la importancia de que "Andalucía tenga en el ADN de su sistema educativo la cultura del esfuerzo". En este sentido, ha asegurado que "rebajar la exigencia traslada un mensaje profundamente negativo al alumnado, que le lleva a la confusión y finalmente a la frustración, porque más pronto que tarde tendrán dificultades y les van a faltar herramientas para superarlas".

Por ello, ha dicho que se mantiene para las decisiones de promoción y titulación la necesidad de alcanzar, si no hay consenso, una mayoría de dos tercios en las decisiones del equipo docente para dotar de mayores garantías al alumnado, las familias y al profesorado. Esta medida responde a una demanda en el trámite de audiencia de las asociaciones de profesores, "con la que les ofrecemos seguridad jurídica y respaldamos su trabajo". "Tenemos que complementar todo aquello que no establece la Lomloe, pero no es un incumplimiento de la ley orgánica".

En caso de tres asignaturas suspensas o más las orientaciones que se trasladan a los centros son que los equipos docentes tendrán en cuenta de forma conjunta la evolución positiva en todas las actividades de evaluación y que el alumno, en la aplicación de medidas de apoyo, participe con implicación y esfuerzo positivo en las actividades.

También se mantendrán las notas numéricas en los boletines informativos de Primaria y ESO para las familias y los alumnos. "Los padres tienen que saber si su hijo tiene un 4 o un 9" y además así "se puede detectar si hay algún problema", ha apuntado Del Pozo, quien ha destacado que "está en la última fase de tramitación de este nuevo currículo" y que "los cuatro decretos estarán en mayo".