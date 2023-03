Las pensiones, las redes y la ministra de Hacienda

El agitado sanedrín de las redes sociales es, de un tiempo a esta parte, el hábitat vocacional de cierto combate político. De ese campo de batalla en el que el autor de unas declaraciones polémicas termina acaparando los dardos de los representantes del resto de partidos que pueblan el abanico ideológico. Es lo que, como era previsible, ha sucedido en Twitter con la ministra de Hacienda y vicesecretaria general del PSOE, María Jesús Montero, tras soltar perlas sobre las pensiones que han maridado a la perfección con el ciberespacio. «Los abuelos no quieren las pensiones para ellos» y «la pensión es el salario mejor repartido para las familias», llegó a decir Montero.

Y el toque de atención le llegó incluso desde los socios de Gobierno de Podemos, cuyo coportavoz estatal, Pablo Fernández, aclaró tras las preguntas de los periodistas que los morados están a favor de la subida de las pensiones pero «en ningún caso, ese incremento puede ir acompañado de que sean los mayores los que deban sostener a sus familias cuando atraviesan por problemas».

En Twitter, una de las reacciones que generó más interacciones la protagonizó el coordinador general del PP en la madrileña calle Génova, el malagueño Elías Bendodo, quien se hizo eco de unas declaraciones suyas en las que se dirigió a la ministra socialista con un afilado sobrenombre: «María Jesús ‘Demagogia’ Montero no debe tratar a los pensionistas como si fueran tontos: Las pensiones se deben sólo a su esfuerzo de muchos años, no al PSOE. Los pensionistas harán uso de ellas como mejor consideren, no según dicte el Gobierno», indicó Elías Bendodo.

María Jesús "Demagogia" Montero

❌ Las pensiones se deben sólo a su esfuerzo de muchos años, no al PSOE.

El apunte del dirigente del PP suscitó la respuesta del parlamentario andaluz y secretario de Transformación Económica y Digital del PSOE de Andalucía, Gaspar Llanes: «Así trata el PP a los pensionistas. Hechos son razones. ¿Cómo se define a una persona que dice una cosa y hace otra?: Hipocresía. Ironía. Incoherencia. ¿O las tres juntas?», se preguntó Llanes tras tirar de hemeroteca en relación a la política de pensiones llevada a cabo en el Gobierno de España por el expresidente nacional del PP Mariano Rajoy.

La expresidenta de Ciudadanos y actual portavoz liberal en el Congreso de los Diputados, la ‘jerezano-catalana’ Inés Arrimadas, subrayó que «hay que agradecer a la ministra de Hacienda su claridad: el proyecto de país del PSOE es condenar a la precariedad a los jóvenes y a las familias para que sobrevivan con la pensión de sus mayores». «La política del subsidio en vez de las reformas de calado», enfatizó Arrimadas.

También se mojó sobre la misma cuestión la candidata a la alcaldía de Madrid del partido naranja, Begoña Villacís, quien tras el polémico coqueteo con el PP opina de vez en cuando en clave nacional, quizás por aquello de que el cierre de este 2023 lo echarán unas elecciones generales: «¿Y no será mejor permitir que los nietos e hijos de los jubilados se puedan ganar la vida sin depender de la pensión del abuelo? Que los pensionistas se vean obligados a soportar la carga económica de muchas familias no es motivo de orgullo, ministra, sino de vergüenza», apuntó la todavía vicealcaldesa del Gobierno municipal que conduce el nuevamente candidato del PP a la vara de mando de la capital, José Luis Martínez-Almeida.

En el aluvión de mensajes lanzados desde las filas de Vox en la misma dirección contra la política sevillana del PSOE, se encontraba uno que suscribía el portavoz adjunto del partido de Santiago Abascal en el Parlamento de Andalucía, Rodrigo Alonso, quien se refirió a María Jesús Montero como «la peor ministra de Hacienda que ha tenido España después de Negrín».