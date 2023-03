Con la dimisión de la directora general de la Guardia Civil, María Gámez, aún coleando, el coordinador general del PP, Elías Bendodo, insinuó que "puede haber algo raro" en la salida de la malagueña del Instituto Armado, tras la imputación de su marido, Juan Carlos Martínez. Bendodo recalcó que "en el PSOE nadie dimite si no ha hecho nada, incluso haciéndolo a veces no dimiten" y enfatizó que "en política las casualidades no existen".

En opinión del dirigente malagueño del PP nacional, "en el PSOE se ha provechado la moción de censura para hacer una voladura controlada y escenificar una dimisión preventiva; en los próximos días veremos si esa dimisión es preventiva o hay algo más porque volvemos a manchar la imagen de Andalucía con el caso de los ERE y los cursos de formación, vuelven a salir a la luz pública tramas que ya vimos en Andalucía." Bendodo reiteró igualmente que "Sánchez debe dejar de esconderse y dar explicaciones tanto del caso del Tito Berni como de la trama de Andalucía". Incluso, el coordinador general de calle Génova recordó que "no es la primera vez que un Gobierno socialista daña a la Guardia Civil". "Hay que pedir responsabilidades al Ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y explicaciones a Pedro Sánchez", repitió. Pedro Sánchez forzó la dimisión de Gámez en la Guardia Civil por temor al desgaste en año electoral Bendodo puso una vez más a Pedro Sánchez en el centro de su diana dialéctica: "Tenemos que trabajar entre todos para que el próximo 28 de mayo Sánchez vaya recogiendo, para que se ponga con la caja de cartón y empiece a decir adiós a La Moncloa". En este punto, se refirió al Ejecutivo nacional de Pedro Sánchez como "un gobierno corrosivo para el país y con el peor presidente de la historia de España". "Ahora asistimos a un nuevo intento de Sánchez para meter la mano en la independencia de las instituciones judiciales y quiere cambiar a las bravas el Consejo General del Poder Judicial; le pedimos al Gobierno que saque las manos y los pies de la justicia", señaló. Moción de censura En opinión de Bendodo, "cuando uno está pensando en pasar a la historia, es que piensa en marcharse; y el que piensa en marcharse, se ha marchado ya y, por eso, en el PP estamos trabajando para que Sánchez se vaya", añadió Bendodo en una comparecencia realizada en el Parque de los Patos de la localidad malagueña de Alhaurín de la Torre. Bendodo remarcó que la moción de censura de Vox "ha servido para poner de largo a la marca blanca de Pedro Sánchez, que va a ser Yolanda Díaz, y también ha servido para crearle a Podemos un problema, porque Pablo Iglesias empezó la legislatura de vicepresidente y la va a terminar enterrando a Podemos". "En la moción de censura nació otra fuerza de izquierda que aparta a Podemos, va a ser muy curioso ver cómo Irene Montero e Ione Belarra le suplican a Yolanda Díaz que las incluya en las listas", manifestó Bendodo. Asimismo, cargó las tintas contra Patxi López en relación al 'Caso Mediador'. "Ahora parece que el portavoz del PSOE en el Congreso iba a Ramsés; Patxi López tiene que aclarar si ha ido alguna vez a Ramsés, con quién ha ido, si conoce al mediador y si participó en alguna gestión con la trama", expuso. A continuación,Bendodo defendió que "un escándalo tapa a otro porque todo esto coincide con que el mismo día de la moción de censura dimite la directora general de la Guardia Civil, María Gamez. Relación con Vox Bajo los problemas del PP con Vox en el Gobierno autonómico de Madrid que proyecta la actualidad, Elías Bendodo también marcó distancias relativas con el partido de Santiago Abascal: "El PP ni se casa ni rompe con nadie", insistió por activa y por pasiva el coordinador general de los populares. Al referirse a las relaciones de su partido con Vox que Abascal amenaza con cambiar, Bendodo dijo que "el PP tiene otro partido político a su derecha y eso nos permite seguir creciendo por el centro político". En su reflexión llegó a decir varias veces que "el PP no rompe con nadie ni se casa con nadie" y, de algún modo, admitió cierta fractura en el pacto con Vox en esa comunidad autónoma: "Si un partido no te permite aprobar los presupuestos, esa ruptura o ese distanciamiento tiene sentido, aunque insisto: el PP ni rompe ni se casa con nadie", recalcó. Al responder de este modo a las preguntas de los periodistas, Bendodo capeó con brevedad la crisis de Gobierno en Madrid, en una comparecencia en Alhaurín de la Torre atravesada por sus habituales ataques al PSOE y a Podemos Visita de Bendodo a Alhaurín de la Torre En el mismo acto, la presidenta del PP de Málaga, Patricia Navarro, se refirió al "esfuerzo que muchas veces se realizan en solitario en los municipios porque, por ejemplo, Alhaurín de la Torre, nunca ha contado con la colaboración de los gobiernos socialistas cuando han estado en la Junta de Andalucía". "Ahora ya cuenta con la ayuda del Gobierno andaluz de Juanma Moreno para atender a las demandas que genera su crecimiento poblacional", añadió. Asimismo, el regidor alhaurino Joaquín Villanova le reprochó al Gobierno de Pedro Sánchez que no atienda "al problema que aquí se tiene con el cuartel de la Guardia Civil, que no cuenta con las instalaciones adecuadas". Precisamente, Patricia Navarro dijo que esta ha sido una "semana negra para el PSOE" por el escándalo de la directora general de la Guardia Civil, "que ha dimitido y no sabemos por qué porque los socialistas le piden explicaciones a los demás pero no ofrecen la transparencia necesaria en casos como éste".