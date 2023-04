El consejero de Sostenibilidad y portavoz de la Junta de Andalucía, Ramón Fernández-Pacheco, sostuvo ayer que la situación de sequía no es que sea «preocupante», sino que él la «calificaría como alarmante» y «muy grave».

«Frente a esa sequía, desde luego nada podemos hacer para que llueva. El agua todavía no se puede fabricar. Existen dos actitudes, la actitud de no hacer absolutamente nada, que es lo que está haciendo el Gobierno de España, y es lo que nos pide reiteradamente que hagamos el PSOE, o la actitud de ser no proactivos, sino hiperactivos», ha dicho en declaraciones a los medios en Almería.

El consejero defendió que la Junta de Andalucía lleva todas las semanas medidas al Consejo de Gobierno, con obras e infraestructuras que «vienen a paliar esa situación» porque «el agua se puede desalar, el agua se puede depurar, el agua se puede trasvasar, el agua, se puede almacenar, su uso, se puede optimizar».

«Por eso, la Junta de Andalucía lleva ya dos decretos de sequía en su gran mayoría, invertidos y ejecutados ya para paliar las consecuencias. Por eso la Junta de Andalucía ha creado un comité de expertos que analiza científicamente la situación en la Comunidad Autónoma para tomar las mejores decisiones», dijo.

También recordó el Plan SOS, que prevé una inversión superior a los 4.000 millones de euros en los próximos años, y que está en preparación el tercer decreto contra la sequía, porque «frente a la sequía, hay que ser proactivos».

Trasvase Tinto-Odiel

Potro lado, Fernández-Pacheco se refirió al trasvase del Tinto, Odiel y Piedras al entorno de Doñana, un compromiso del presidente Pedro Sánchez con «todos los onubenses» en 2018. Cinco años después, asevera, ha pasado «lo que suele pasar con las promesas de Pedro Sánchez, que no se ha hecho la infraestructura».

«Lo que tiene que hacer el señor Pedro Sánchez es cumplir su palabra, es hacer las infraestructuras cuanto antes», manifestó.