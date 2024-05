Meloni y Le Pen se cuelan en el Parlamento en la recta final de las elecciones europeas

Quedan 10 días para las elecciones europeas y los partidos políticos utilizan todas las oportunidades para rascar todos los votos posibles. En Andalucía, el PP ha puesto todos sus huevos en la cesta para intentar arrebatarle al PSOE el máximo número de votos posibles y ambas formaciones han sacado pecho de la gestión de sus respectivas administraciones de los fondos europeos.

Una semana más, el Parlamento de Andalucía ha vivido una sesión bronca con cruce de acusaciones entre PP y PSOE en el que el presidente de la Cámara, Jesús Aguirre, ha tenido que intervenir en varias ocasiones para llamar al orden a los diputados. En esta ocasión, ha sido el reparto de fondos europeos el tema que ha profundizado la brecha entre las dos principales formaciones políticas andaluzas.

Las elecciones a la Eurocámara suelen acumular menos participación que el resto de comicios y habitualmente coinciden con otras para fomentar que los ciudadanos acudan a las urnas por lo que los partidos se han puesto las pilas para darle la vuelta a estos datos. En 2019 los comicios de la UE se celebraron el mismo día que las municipales y votó el 58,45% del censo. En esta ocasión no podrá ser así, por lo que se teme que la participación sea menor.

Cuarto enfrentamiento en dos años

Aunque el PP ha ganado los tres últimos procesos electorales que se han vivido en la comunidad autónoma, tanto las autonómicas de 2022, como las locales y generales de 2023. En aquel momento el PP solo consiguió 848.845 votos, frente a los 1,5 millones de apoyos que lograron los socialistas y los populares quieren remontar ese resultado. Mientras, desde el PSOE quiere poner fin a una mala racha en una comunidad que, históricamente, ha estado teñida de rojo.

El primero en mencionar los comicios del próximo 9 de junio ha sido el portavoz de Vox en la Cámara, Manuel Gavira, que ha reprochado al presidente de la Junta que no conozca el contenido del Manifiesto que ha presentado el PP para las elecciones. "Ni un plan para Andalucía, ni un plan para Europa", le ha acusado el líder de la ultraderecha.

El presidente andaluz ha acusado a Gavira de facilitarle las elecciones al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Moreno ha sostenido que "no hay mejor aliado para Sánchez que Vox". "Le hace la campaña", ha insistido para señalar que "cada vez que el señor Sánchez está debilitado, ahí está Vox".

Los fondos europeos no nos lo da Sánchez, es dinero que nos corresponde a los andaluces y que no tenemos que dar las gracias Juanma Moreno — Presidente de la Junta de Andalucía

Los fondos europeos como arma

El secretario general de los socialistas andaluces, Juan Espadas, ha aprovechado la mención de Vox a las elecciones para acusar a los populares de querer pactar con "ese Vox europeo" del que forman parte, según el socialista, la italiana Giorgia Meloni o la francesa Marine Le Pen, "que quiere cerrar la frontera a productos españoles".

Tanto Espadas, como PP han repasado la gestión de los fondos europeos que ha realizado el Gobierno andaluz en los últimos años aunque las opiniones de ambas formaciones son antagónicas. Según datos de la Comisión Europea, Andalucía es la región del continente que más fondos ha recibido de la Unión en la historia y es la comunidad autónoma que más fondos Next Generation, para la recuperación económica tras el Covid, ha recibido, con 3.247 millones, aunque también es la que tiene más población.

El también portavoz de los socialistas en el Senado ha defendido que el Gobierno central ha destinado el 34% de los fondos Next Generation a Andalucía y ha acusado a Moreno de lanzar "bulos y propaganda" contra esto. Frente a la gestión del Ejecutivo central, Espadas ha señalado que los populares tienen en Andalucía "un balance de gestión deplorable sobre los fondos Next Generation" y ha exigido al presidente andaluz que, cuando termine la crisis de Gobierno en la que se encuentra inmerso, haga "un Gobierno nuevo entero, incluso usted".

El secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, en el Pleno del Parlamento andaluz. / ROCÍO RUZ (EP)

Moreno acusa a Sánchez de una gestión "unilateral"

Moreno, que ha criticado a Espadas por "mimetizarse" con el presidente del Gobierno, ha cargado contra Sánchez por la investigación contra su mujer, Begoña Gómez, un tema "extremadamente grave" por el que el andaluz ha pedido explicaciones al dirigente socialista

El presidente andaluz ha aplaudido la gestión que ha hecho su equipo de los fondos que llegan de Bruselas y ha aclarado que "los fondos europeos no nos lo da Sánchez, es dinero que nos corresponde a los andaluces y que no tenemos que dar las gracias". El presidente andaluz ha recalcado que desde la llegada del PP al Gobierno se ha "mejorado sustancialmente la gestión" de este dinero, mientras que, según ha explicado, en época socialista "no había un procedimiento básico de gestión y se generaba inseguridad jurídica".

El líder de los populares andaluces ha acusado al Gobierno central de realizar una gestión "unilateral y muy poco transparente" de los fondos pues, según ha subrayado, no han contado "ni con las comunidades autónomas ni con los ayuntamientos". Además, ha insinuado que el Gobierno beneficia en el reparto a quienes pactan con ellos, ya que ha destacado que mientras que "Andalucía ha recibido el 10,7% del total de los fondos resueltos teniendo el 18% de la población, Cataluña ha recibido un 16% con el 16% de población", para acusar al Gobierno de "perjudicar" a los andaluces.

Quedan 10 días para las elecciones al Parlamento europeo y dos semanas para el próximo pleno de la Cámara andaluza, por lo que la próxima vez que Espadas y Moreno se enfrenten ya habrá un vencedor en esta nueva batalla que, tanto PP como PSOE, se han planteado como un referéndum al Gobierno de España.