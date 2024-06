Centros de salud cerrados y 2.500 camas menos: los sindicatos avisan de un verano "muy difícil"

No son pocos los frentes abiertos que tiene el Servicio Andaluz de Salud (SAS). El verano ha llegado y a la lista de problemas estructurales se le suman ahora los derivados del periodo estival: falta de personal sanitario, vacaciones que sustituir, aumento de la población vacacional en determinadas zonas, contratos en muchos casos precarios, médicos internos residentes (MIR) que esta promoción no podrán ser contratados al no haber finalizado su formación, cierres de centros por las tardes... Sindicatos y profesionales vaticinan un verano "muy difícil" en la sanidad pública andaluza.

Todas las organizaciones que conforman la Mesa Sectorial coinciden. Rafael Ojeda, presidente del Sindicato Médico Andaluz (SMA) asegura que "el verano va a ser muy difícil, tanto en Atención Primaria (AP) como en hospitalaria". Una valoración prácticamente idéntica a la que hacen desde CCOO: "Este verano se presenta muy complicado en la Atención Primaria en Andalucía" y que también comparten desde CSIF. Por su parte, fuentes del Satse señalan que ven la Sanidad "cada vez más caótica". También Antonio Macías, de UGT Andalucía habla de "caos total".

Falta de personal y cierre de centros

Una de las consecuencias más visibles del panorama descrito será, según apuntan todas las organizaciones, el cierre de centros sanitarios durante el verano debido a la falta de personal y recursos. La propia consejera de Salud y Consumo, Catalina García, advirtió en el Consejo Interterritorial de junio que los centros de salud no podrían abrirse con normalidad por el déficit de médicos, y señaló al Gobierno central como responsable de ello: "Andalucía quiere mantener abiertos los centros de salud, pero estamos en una situación muy difícil. El Ministerio debe asumir sus competencias", apuntó.

Los sindicatos, sin embargo, culpan a la titular de Salud. Este punto viene de lejos y para ver la foto completa hay que remontarse a los conocidos como 'refuerzos Covid', sanitarios contratados como eventuales en lo peor de la pandemia y cuyo rastro no es fácil seguir. La consejera anunció la estabilización de 2.000 contratos, lo que hizo levantarse de la mesa de negociación a los sindicatos, que denuncian desde entonces el despido de los otros 5.000 profesionales que no serán estabilizados, como había prometido la Junta anteriormente.

"La tónica general es que los centros de salud de toda Andalucía, salvo escasas excepciones, cerrarán por la tarde. Ya ocurrió el año pasado y este año no vamos a estar mejor", pronostican en CCOO. El mismo diagnóstico hacen desde el SMA: "No sólo es que las posibilidades de abrir los centros por las tardes vayan a ser remotas por la falta de personal; es que por las mañanas, en horario normal, va a haber una falta de personal brutal".

Aunque todos los sindicatos consultados coinciden en que es imposible tener cifras exactas de cuántos centros de salud cerrarán este verano, las organizaciones sí cuentan con estimaciones. Satse calcula que en Andalucía se cerrarán unas 2.500 camas hospitalarias, y casi 10.500 en toda España, según un informe presentado este miércoles.

Como muestra, el Hospital Muñoz Cariñanos, en Sevilla. Los sindicatos llevan desde abril denunciando el cierre de la UCI del antiguo hospital militar y en mayo protagonizaron una marcha contra el cierre de la UCI de este centro hospitalario, algo que desde la Consejería han negado rotundamente.

El Hospital Doctor Muñoz Cariñanos (antiguo Hospital Militar) vacío, a 25 de abril de 2024 / UGT

Información a cuentagotas

También manejan información que les trasladan sus delegados sindicales desde los propios centros. Según confirma CCOO a El Correo de Andalucía los centros sanitarios que cerrarán consultas en horario de tarde son los siguientes. En la provincia de Cádiz, en el Área de Gestión Sanitaria (ASG) Campo de Gibraltar Este: San Roque y Jimena (sólo mantendrán las urgencias por las tardes), La Línea-Centro-Velada y La Línea-Levante (urgencias en el C. S. Poniente) y La Línea-Poniente. Otros 11 consultorios no cerrarán.

En el Área de Gestión Sanitaria (ASG) Campo de Gibraltar Oeste: sólo atenderán urgencias por las tardes Los Barrios, Tarifa y Algeciras-Sur-Saladillo. El resto de centros de salud (Algeciras-Norte, Algeciras-Centro y San Garcia) permanecen abiertos. Tiene 13 consultorios que no cerrarán.

CCOO señala que también cerrarán en horario de tarde los centros sanitarios del Distrito Nordeste de Granada así como varios centros del Distrito Metropolitano de Granada como Maracena y Albolote.

Llega el verano sin el Plan Verano

Sobre el número exacto de profesionales que contratará el SAS este verano, y si será personal suficiente para garantizar la asistencia sanitaria, desde la Consejería se remiten al Plan Verano, que aún no ha sido presentado. A mediados de mayo, la responsable de Salud adelantó que el SAS contará con un refuerzo de 10.000 profesionales durante el periodo estival. El pasado miércoles, la portavoz del Grupo Socialista en el Parlamento andaluz, Ángeles Ferriz, pidió explicaciones sobre la eliminación de la comparecencia por parte de la consejera en el Parlamento sobre el plan de verano, preguntándose "si piensa explicarlo en agosto".

Que este jueves 20 de junio haya comenzado oficialmente el verano y todavía no se conozca el Plan Verano de la Consejería de Salud es una de las principales críticas de todos los sindicatos. "Seguimos sin un plan detallado de las ofertas que se van a hacer en verano", denuncian desde el SMA. "Otros años a estas alturas ya lo sabíamos, más o menos, pero este año no sabemos cuántas ofertas de trabajo para sustituciones de verano hay previstas, por lo que partimos de un grado muy importante de incertidumbre", desarrolla Ojeda.

Lo mismo señalan desde la central sindical: "Aún tenemos muy pocos datos sobre la contratación de efectivos, sólo nos han trasladado las fechas de inicio de contratación, pero no el número de las distintas ofertas, ni cuantas ofertas se están aceptando". De lo que sí tienen constancia en CSIF es de que, según lo que les trasladan desde los centros donde sí se han realizado ofertas "es que son pocos efectivos para hacer frente al verano". Esta semana, desde CCOO trasladaban a este periódico "tenemos falta de información y la evidencia de que no ha habido ninguna planificación". "El desbarajuste es total", critican desde UGT. "La previsión es nula. Es una falta de gestión que, de verdad, no habíamos visto nunca", expone Macías.