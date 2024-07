Los críticos muestran su malestar en el comité director del PSOE andaluz

El Comité Director del PSOE andaluz celebrado el jueves en Sevilla, que registró una de las más bajas asistencias que se recuerda, síntoma de la atonía que vive el partido, sirvió a las voces críticas para poner en cuestión el liderazgo de Juan Espadas y su forma de conducir el partido y de ejercer la oposición a Juanma Moreno en la Junta. Una de las voces más críticas fue la de José Ortiz, exalcalde de Torremolinos, que fuera uno de los primeros, o el primero, en apoyar a Espadas en su día en la provincia de Málaga. Ortiz vino a decir que las cosas han de cambiar, incidiendo en el balance electoral de los socialistas andaluces en los últimos tiempos: cuatro derrotas. No ocultó su decepción el exregidor, que ya no ostenta cargos públicos.

También fue muy crítico Mario Jiménez, ya casi un histórico del partido, que ha ocupado numerosas responsabilidades en la formación y en el Parlamento andaluz, y que apeló a un cambio de guión y de discurso, enfatizando la necesidad de un nuevo proyecto. Diversas fuentes indican que por primera vez en el socialismo andaluz, desde la llegada a la secretaría general de Espadas, los varios sectores críticos se están articulando, no siendo menor la influencia de los partidarios y fieles de Susana Díaz, que sigue todo el proceso muy de cerca e influye en no pocos notables del socialismo. Algunos asistentes al Comité tildaron de torpeza que no se invitara a Manuel Chaves para que recibiera el aplauso y calor de la militancia in situ.

El secretario general de los socialistas andaluces, Juan Espadas, durante su intervención. / Raúl Caro / EFE

El comité coincidió con la rueda de prensa del expresidente de la Junta a propósito de la anulación de su condena que ha hecho el Tribunal Constitucional. Espadas y sus fieles trataron de que el comité versara sobre todo acerca de eso, del nuevo relato que puede trenzarse a partir de ahora, y del hecho en sí de que Griñán y Chaves sean inocentes. Y ese fue el mensaje oficial emitido hacia el exterior: que el PSOE-A está en un nuevo ciclo, que toma impulso y que el dictamen del TC es un magnífico argumento político para recuperar confianza del electorado. Sin embargo, fueron cerca de una treintena las intervenciones, en su mayoría con un tono si no crítico, no de apoyo expreso. De hecho, casi ningún secretario provincial dijo expresamente que Espadas debe ser el próximo candidato a la presidencia de la Junta de Andalucía.

Se esperaban palabras de Josele Aguilar, uno de los grandes valores actuales del socialismo malagueño y andaluz, con un papel muy destacado en el Parlamento, pero finalmente no intervino. Tampoco lo hizo el exalcade Antonio Moreno Ferrer, pese a que lo había anunciado a algunos compañeros de partido. Ferrer viene de una cruenta guerra en el PSOE veleño, una de las agrupaciones más importantes de Andalucía. Diversas fuentes socialistas resaltan los numerosos movimientos que se están produciendo, si bien el sentir general es que no va a ser fácil que Ferraz -consciente de las disputas internas- propicie bruscamente, para apaciguar, un cambio (colocar a Juan Espadas al frente del PSOE-A) que ellos mismos provocaron.