Tres de cada cuatro jóvenes con discapacidad en Andalucía ve "muy difícil" acceder a un primer empleo

Casi tres de cada cuatro jóvenes andaluces que sufren algún grado de discapacidad consideran que les será muy difícil acceder a un primer empleo. Esto se desprende de un informe elaborado por la Fundación Adecco, con la colaboración de Wärtsilä, y que ha presentado con motivo del Día Internacional de la Juventud, que cada año se conmemorar el 12 de agosto. Esta novena edición del 'Informe jóvenes con discapacidad, motor de futuro' publica una serie de datos relacionados con el empleo y las personas con discapacidad.

El 48,1% de los jóvenes con discapacidad en Andalucía está en paro, es decir, prácticamente la mitad de los jóvenes con alguna dicapacidad, frente al 27% de las personas de su generación en la comunidad autónoma. Este es el dato más alto de paro, puesto que la franja de entre 26 y 44 años de personas con discapacidad tiene un paro del 24,3% y el 18,2% para los mayores de 44 años.

Si el 72,3% de los jóvenes con alguna discapacidad, ve "muy difícil", acceder a un primer empleo, un 68%, cree que tardará más de un año y solo el 10,6% cree que será fácil encontrar un trabajo durante el primer año de búsqueda.

Estereotipos asociados a la discapacidad

Casi un 79% de los jóvenes con discapacidad en Andalucía, considera que las barreras culturales, como los prejuicios y estereotipos asociados a la discapacidad, son el mayor impedimento para competir en igualdad de condiciones con el resto de la población activa, mientras que el 21,3% cree que la insuficiente formación y experiencia constituyen el principal factor que les perjudica en el ámbito laboral.

Además, el 70,2%, declara haber sentido discriminación en el proceso de busqueda de empleo, frente al 29,8% que declara que no. También el 70,2% de los jóvenes con discapacidad en Andalucía tiene una vocación concreta, pero no cree que pueda dedicarse a ella profesionalmente al no existir formaciones homologadas ni adecuadas para su tipo de discapacidad. El 29,8% si cree que puede dedicarse a ello, tarde o temprano.

El aspecto que más valoran es la posibilidad de incrementar su autoestima y realizarse profesionalmente (87,8%), seguido de ser independiente económicamente (85,7%). En tercera posición está incrementar su círculo social y red de contactos con un 69% y cierra con un 49% aspirar a través del trabajo a conseguir una vida estable y normalizada.

Por último, el 84,9% muestran un creciente interés en participar en programas de mentoring, dirigidos por profesionales de empresas, el 80,6% desean realizar prácticas en organizaciones para capacitarse en un puesto de trabajo concreto y participar en talleres y/o webinars sobre búsqueda de empleo, donde puedan recibir consejos prácticos y orientación laboral por parte de expertos un 72,1%.