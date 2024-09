Vox asegura que la Junta y el Gobierno "se ríen" de la sequía: "No saben lo que es abrir un grifo y no tener agua"

La diputada del Grupo Parlamentario Vox en el Parlamento de Andalucía, Purificación Fernández, ha asegurado, que Junta y Gobierno "se ríen" de los problemas de sequía que sufre Málaga y muchas otras partes de Andalucía porque "no han sufrido lo que es abrir un grifo y que no salga una gota de agua para algo tan básico como es asearse o para algo tan necesario como regar el cultivo que da de comer". "No saben lo que es pasar penurias, por eso no actúan con contundencia", ha apostillado.

Fernández, ha recordado en una nota que "la sequía es una característica del clima Mediterráneo" y en Andalucía "tenemos una sequía aproximadamente cada diez años, con una duración de tres" algo que, tanto el PP como PSOE "deberían de saber ya".

Sin embargo, la parlamentaria de Vox ha criticado "no estar preparados y anticiparnos a la sequía con las infraestructuras hídricas necesarias para almacenar todo el agua posible". Así ha subrayado que "los populares y socialistas se pasan la pelota en materia de competencias unos a otros, y lo que hacen es culpar al cambio climático o ir a ver al Papa para que llueva, como hizo hace poco Juanma Moreno".

En este contexto, Fernández ha reclamado a la Junta y al Gobierno Central, "voluntad política, que tanto escasea en los políticos que gobiernan, para ejecutar todo eso que anuncian a bombo y platillo que van a hacer", tras acusarles de que "son expertos en hacerse la foto, pero después no ejecutan nada, todo queda desierto y sin ejecución en Andalucía".

Asimismo, ha insistido en la "urgente" necesidad de "implementar un Plan Nacional del Agua que haga algo tan sencillo como llevar el agua de donde sobra a donde falta, respetando el principio de solidaridad entre los territorios", algo que "desde Vox llevamos pidiendo desde su fundación".

Igualmente, la parlamentaria de Vox ha exigido a Junta y Gobierno "invertir inmediatamente en la modernización de las infraestructuras hidráulicas existentes, con atención especial a la reparación y mejora de la red de distribución para evitar fugas y pérdidas". En este sentido, ha recordado que "más de un 60% del agua se pierde en la red de suministro".

Al hilo de lo anterior, Fernández ha insistido en la necesidad de "construir nuevas infraestructuras de captación, almacenamiento de agua como embalses y depósitos" para "garantizar un suministro continuo y promover la optimización de los recursos y el uso eficiente del agua". En lugar de "destruir presas y embalses en plena sequía como buenos alumnos de la Agenda 2030, porque un iluminado de Bruselas ha dicho que tenemos que liberar los ríos de Europa", ha concluido.