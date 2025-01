El PSOE recupera Jaén: "No se compran alcaldías cuando es el PSOE o un gran acuerdo cuando lo alcanza el PP"

"La moción de censura es un instrumento democrático válido. No se compran alcaldías cuando es el PSOE o un gran acuerdo cuando lo alcanza el PP". Ha sido la primera reflexión del socialista Julio Millán durante su discurso en el pleno extraordinario en el Ayuntamiento de Jáén en el que se ha votado la moción de censura impulsada junto con Jaén Merece Más contra el gobierno local al PP y su hasta ahora primer edil, Agustín González. Sin sobresaltos en el guión. Se ha votado lo acordado entre PSOE y el partido local cuando, el 13 de diciembre, el PP se desayunó con una noticia que pilló por sorpresa a la dirección regional del partido de Juan Manuel Moreno.

Mucha expectación en el Ayuntamiento de Jáén, muchos medios de comunicación y presencia de dirigentes socialistas que han querido acompañar una mañana histórica en la capital jiennense: parlamentarios andaluces como Ángeles Ferriz, Jacinto Viedma, Víctor Torres y Mercedes Gámez, senadores y diputados nacionales, como Ana Cobo y Jose Latorre y, el presidente de la Diputación de Jaén y secretario provincial, Francisco Reyes.

Desde 1989, no se celebraba una moción de censura en el Ayuntamiento y entonces tuvo como protagonista a José María de la Torre, en esa ocasión el PP y el CDS se unieron para desalojar de la alcaldía al PSOE, un socialista veterano presente en la sala, reclamado en las fotos también por sus compañeros. 35 años después, la moción devuelve al PSOE al gobierno de la capital, en una operación que a nivel regional supone perder la hegemonía del Partido Popular, que consiguió hace año y medio pintar de azul las capitales de todas las provincias.

Julio Millán, que ya gobernó en el mandato 2019-2023 con el apoyo de Ciudadanos, recupera ahora el bastón de mando e insufla oxígeno al PSOE andaluz desde Jaén, una provincia que, a nivel orgánico, tiene a día de hoy los mandos junto con el PSOE de Sevilla.

En su intervención, Millán ha sido muy duro contra los argumentos que los populares han defendido a lo largo de las últimas semanas por un acuerdo que contó con el aval de María Jesús Montero, vicesecretaria general en Ferraz y vicepresidenta y ministra de Hacienda, para impulsar un plan de saneamiento de la deuda del Ayuntamiento además de medidas varias como un fondo de inversiones para Jaén o la llegada de inversiones importantes y de proyectos tractores para la economía de la ciudad y su provincia.

Para Millán, hasta ahora, "el pacto por la Alcaldía de Jaén ha estado basado en una mentira" y ha faltado "gestión y de planificación" además de acusar al gobierno del PP que "han estado ciegos y encantados de conocerse por la soberbia que les da una mayoría absoluta en Andalucía". En su día, el pacto de PP con Jaén Merece Más se basó en el denominado Acuerdo por Jaén que ambos socios de gobierno firmaron ante notario con 101 medidas.

El flamante alcalde ha argumentado además que este paso que han dado viene tras muchos meses escuchando las quejas de los vecinos por el inmovolisimo del gobierno local: "No había rincón de la ciudad donde no hubiera un vecino que no pedía que diéramos el paso de una moción de censura". El socialista ha defendido que en esta nueva etapa que empieza el Ayuntamiento de Jaén, el gobierno local contará con "el apoyo y el respaldo del Gobierno de España" y tomará "las medidas necesarias para aprovechar las oportunidades". "No les vamos a defraudar", ha sentenciado.

En esta mañana de contrastes en el pleno de la capital jiennense, los otros grandes protagonistas han sido los concejales de Jaén Merece Más, una plataforma ciudadana nacida al calor de los movimientos ciudadanos contra el olvido de la España vaciada que, desde el principio, evidenciaron la falta de entendimiento con el alcalde y equipo de Agustín González.

"Hasta llegar a aquí ha habido un camino lleno de antecedente", ha dicho el portavoz Luis García, para recordar que "anunciamos que habría consecuencias si los presupuestos de 2025 no estaban a la altura", y eso, ha incidido a pesar que de "nos dejaron últimos a pesar de las promesas y de repetir que Jaén está de moda". "No nos importa desaparecer como partido. Mientras estemos aquí hablaremos sólo de Jaén. De sanidad, de trenes, de oportunidades... Luchamos por la igualdad. ¿Acaso Jaén no tienen derecho a pedir lo mismo que el resto de los españoles?", ha preguntado al pleno.

En su último discurso como alcalde, el popular Agustín González, tirando de símiles de las grandes odiseas clásicas -Homero, Ítaca y Telemaco- no ha ahorrado críticas a esta moción de censura, que su portavoz en el pleno, Ana Moreno, ha calificado de "no de política sino de filibustería".

"Hoy dejo el cargo, pero mantengo intactos mis principios y mi compromiso con esta ciudad. No me voy contento, pero sí me voy feliz y orgulloso. Porque hoy Jaén brilla más que cuando llegué. Me voy con la cabeza alta, sabiendo que siempre actué con lealtad, honradez y pensando en lo mejor para Jaén", ha destacado el alcalde saliente que ha deseado "toda la suerte y el acierto del mundo" a su sucesor en el cargo.

En los minutos previos a la celebración de este pleno, Ana Mestre, en calidad de vicesecretaria regional de Política Municipal del PP-A, ha criticado que con esta moción "Jaén Merece Más ha abierto la puerta a aquellos que tienen España hecha jirones, hoy irrumpen en Andalucía las malas prácticas de Pedro Sánchez".

Vox: "El PP es también culpable de esta moción de censura"

En su intervención, el portavoz de Vox, Manuel Ureña, que ha apoyado hasta ahora con sus votos, el cogobierno local de PP y Jaén Merece Más, ha repartido a partes iguales a PSOE y PP como a Jaén Merece Más: "Es un movimiento más en el tablero político nacional de Pedro Sánchez", ha declarado para añadir que "Jaén Merece Más era un partido de derechas y parte de un 'trifachito". "El PP es también culpable de esta moción de censura. Su inoperancia para sacar a Jaén del abandono institucional ha sido evidente", ha criticado.

Entre las ausencias destacadas este jueves en Jaén la del secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, que no ha asistido a este acto porque "se encuentra descansando con la familia", apuntan fuentes de su equipo. Su felicitación ha llegado en forma de mensaje en X donde ha celebrado que "Las y los jienenses pueden volver a contar con un alcalde con la experiencia, la capacidad de gestión demostrada y la cercanía con los vecinos que le caracteriza".

Tampoco lo ha hecho Juan Francisco Serrano, número dos del secretario de Organización en la dirección nacional, Santos Cerdán, habitual en las quinielas en las últimas semanas para el revelo en el liderazgo regional hasta que todo el foco se ha puesto, de nuevo, en María Jesús Montero, la mujer con más poder dentro del PSOE y a la que todos miran antes y ahora, en estos días de deseos y propósitos. El calendario regional del partido empieza a apurarse: las precandidaturas para la celebración de primarias deben formalizarse entre el 7 y el 10 de enero. El congreso regional se celebrará el 22 y 23 de febrero en Armilla (Granada).