María Jesús Montero presentará su candidatura al PSOE-A en las próximas horas

En las próximas horas la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, anunciará su candidatura para liderar el PSOE-A. Nadie en su entorno confirma cómo y dónde lo hará, pero será ella quien "hable directamente". Solo ante ella el todavía secretario general de los socialistas andaluces, Juan Espadas, retiraría su candidatura a la reelección como hizo este martes.

Fuentes del equipo de Montero aclaran que la ministra anunciará su decisión entre el miércoles y el jueves, pero evitan adelantarse. En Ferraz esperan hasta último momento. El PSOE-A ha abierto este martes el plazo para las precandidaturas y Luis Ángel Hierro ya ha presentado su proyecto, pero a última hora del lunes, Montero seguía sin recibir una llamada de Ferraz. Ni siquiera Espadas ha querido aclarar si la que fuera consejera de Hacienda durante el Gobierno de Susana Díaz y de Sanidad con José Antonio Griñán y Manuel Chaves volverá a Andalucía.

Si aterriza en Andalucía, no lo hará sola, sino acompañada de su equipo, del que no se separa. Pese a esto, la vicepresidenta tendrá que rodearse de socialistas andaluces para su nuevo cargo, entre los que podría estar el propio Espadas. Ni en Ferraz ni en Andalucía quieren guerras internas, por lo que se espera que la ministra cree un proyecto integrador que satisfaga a las distintas alas del partido y no de opciones a la formación de nuevas candidaturas de cara a las primarias.

Moreno comienza su ataque

En el PP ya dan por hecho su desembarco y aunque aseguran que les hacen "un gran favor" si ella dirige el partido, ya han iniciado su campaña contra la ministra de Hacienda. "Fue la consejera de los gobiernos de los gobiernos de los ERE", "quieren una persona que insulte más" o "tiene a Andalucía última en la financiación", son algunas de las acusaciones que hizo el secretario general de los populares andaluces, Antonio Repullo, apenas una hora después de que Espadas anunciara su retirada. El diputado cordobés también ha acusado al PSOE-A de ser una "sucursal más" de Pedro Sánchez.

La estrategia del presidente de la Junta, Juanma Moreno, tiene que cambiar. Mientras que Espadas tenía un perfil más similar a él, Montero es más polarizadora y tiene un mayor poder de convocatoria que Espadas. Fue ella quien estuvo al frente de la campaña andaluza de las elecciones generales de junio de 2023, donde el PSOE obtuvo en Andalucía 1,4 millones de votos frente a los 1,5 millones del PP de Moreno, mucho más cerca que en las andaluzas, donde los populares obtuvieron los mismos apoyos, pero los socialistas se quedaron en 883.707.

No será la primera vez que la socialista marque los ritmos de la política andaluza en época popular. Este año Moreno ha hecho de los "agravios" contra Andalucía su gran cruzada contra el Ejecutivo central y Montero fue su diana contra la que ha cargado en numerosas ocasiones. Es ella quien tiene que negociar la ley de presupuestos y quien mantiene las conversaciones para reformar el sistema de financiación autonómica. Así, aprovechando la renovación de su equipo el 30 de julio nombro a su consejera de Hacienda, Carolina España, portavoz del Gobierno, movimiento con el que quería dotar de una mayor carga política su discurso.

El futuro de Espadas, en el aire

Aunque desde el PP ya han exigido que Montero dimita como ministra, esta decisión no se tomará hasta que no se acerquen fechas electorales, que se mantienen en la primavera de 2026. Si bien puede mantener ambos cargos, como ya hace la ministra de Ciencia, Diana Morant, en Valencia o como quiere hacer la de Educación, Pilar Alegría, en Aragón, la andaluza también es vicesecretaria general del partido, cargo orgánico que previsiblemente tendrá que abandonar para hacerse con sus nuevas funciones en el PSOE-A.

Otra de las dudas que queda con su llegada es qué será del futuro de Espadas. No durará mucho en la portavocía del Parlamento de Andalucía, donde su presencia puede beneficiar a Moreno, sin embargo, podría mantener su escaño. De no hacerlo, sería Verónica Pérez, ex secretaria general del PSOE de Sevilla y uno de los rostros más cercanos a Susana Díaz, quien tomaría posesión. Aun así, desde el PSOE mantienen que el todavía líder de la oposición sí que tendrá un papel en la organización interna del partido en Andalucía y mantendrá su puesto en el Senado, donde es portavoz de los socialistas y donde se espera que se refuerce su papel.

Hacía tiempo que el nombre de Espadas estaba en el aire, pero no ha sido hasta ahora cuando se han confirmado todas las sospechas. No han sido fáciles estos últimos meses tras el Congreso Federal del PSOE, en el que se pretendía reforzar a Espadas, pero en el que recibió la sentencia final tras unas intervenciones que no gustaron y las múltiples peticiones de relevo que recibió Ferraz. Pese a todo, no ha sido hasta este martes, en una rueda de prensa breve y en la que el líder de los socialistas andaluces se ha mostrado emocionado, cuando el exalcalde de Sevilla ha anunciado su decisión, tras un "largo periodo de reflexión". Pese a todo, Espadas se ha negado a mencionar a su sucesor o sucesora.