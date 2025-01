Moreno condena la "intolerancia" y "barbaridad" del club de Torremolinos

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha condenado este viernes la "intolerancia" y la "barbaridad" que supone que un club en el municipio malagueño de Torremolinos haya anunciado que no va a admitir la entrada a "maricones" con motivo de su próxima apertura.

"La intolerancia no tiene cabida en la sociedad tranquila y moderada que es Andalucía", ha indicado el presidente en un mensaje en la red social X. Asimismo, ha querido dejar claro que condena "cualquier actitud homófoba y los lamentables insultos" que ha recibido la alcaldesa de Torremolinos, Margarita del Cid, "por rechazar esta barbaridad". "El NO se lo decimos todos a la homofobia", ha sentenciado el presidente de la Junta.

Un club en el municipio malagueño de Torremolinos ha señalado que no va a admitir la entrada a "maricones". El Ayuntamiento, por su parte, ha anunciado, al respecto, que no lo va a consentir y ha asegurado que tomará medidas. En concreto, según una publicación en redes sociales, se trata de un club privado de lujo marroquí, que tiene previsto abrir sus puertas próximamente. En la publicación informan de su reglamento, en el que precisa "no peleas, drogas, gorras, chanclas y maricones". "La dirección se reserva el derecho de acceso", señalan.