La administración andaluza está envejecida: el 40% se jubilará en 5 años

La administración andaluza está envejecida. Según los datos de la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública de la Junta de Andalucía, siete de cada 10 funcionarios de la administración general de la Junta tienen más de 50 años y se espera que de aquí a 2030, en solo cinco años, se jubile casi el 40% de la plantilla. Ante esta situación, cumplir con las exigencias de estabilización del personal que impone la Unión Europea se ha convertido en todo un reto para la cartera que dirige José Antonio Nieto.

Hace apenas unos años la Junta contaba con un 30% de interinidad en los empleados públicos. La situación es muy distinta hoy en día: la temporalidad en el empleo público ha caído por debajo del 8% y fuentes de la Consejería confirman que el objetivo es llevarla al 5%. Según los datos de la Consejería, más de 15.000 funcionarios de la administración pública dejarán de trabajar de aquí a cinco años y la cifra proporcional de jubilados crece cada año. Estos datos que hacen difícil a la Junta asegurar el cumplimiento de todos los servicios a la ciudadanía.

Es habitual que los interinos ocupen los puestos que se quedan vacantes entre las convocatorias que, a diferencia de la mayoría de procesos de oposiciones del Estado, no tienen una periodicidad anual. La elevada edad media del personal funcionario y las continuas jubilaciones han provocado que, históricamente, la cantidad de trabajadores interinos haya sido muy elevado en la administración y, si no se hacía nada para evitarlo, este número no iba a hacer más que crecer en los próximos años.

Plazas extra para las necesidades estructurales

La Junta de Andalucía cuenta con más de 235.000 funcionarios y, desde la Consejería de Justicia, apuntan que "todos los días hay jubilaciones, incorporaciones o bajas", lo que hace complicado gestionar el descenso de la temporalidad en la administración. Esto provoca que el propio Director de Función Pública, Arturo Domínguez, reconociera que reducir la interinidad sea un trabajo de "mucho esfuerzo".

Para poder mantenerse por debajo de las exigencias que marca Europa, el departamento de Nieto ha puesto en marcha una nueva estrategia. La medida estrella de la Consejería supone la puesta en marcha de convocatorias de oposición con un 20% de plazas adicionales a las necesarias. El objetivo es que todos aquellos que aprueben las fases pero que no consigan una plaza en el momento de la convocatoria, puedan satisfacer las necesidades estructurales de la administración entre ofertas de empleo público.

Cuando se produzcan vacantes por jubilación entre procesos la Junta podrá tirar de una bolsa en la que estén todos aquellos que aprobaron sus exámenes y estos pasarán directamente a ser funcionarios de carrera, en vez de interinos como era habitual. Se trata de una medida novedosa que comenzó a implantarse en las convocatorias que hubo durante el periodo estival y que se repetirá de manera progresiva para distintas convocatorias.

El 71,30% del personal al servicio de la administración general de Andalucía tiene más de 50 años, una cifra superior a la de la administración española, que está en el 60%. Además, casi el 50% de los trabajadores se concentran en el tramo de 51 a 60 años, mientras que a nivel nacional suponen el 43,54%. Esto hace que las jubilaciones que teme la administración para los próximos años,