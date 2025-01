El informe interno de la Guardia Civil sobre la tragedia de Barbate despreció a los testigos: "No olía bien"

Días después de la tragedia de Barbate, en la que fallecieron dos agentes arrollados por una narcolancha, la Guardia Civil abrió una investigación interna para aclarar lo sucedido. El encargado de elaborar esta información reservada, "la mano derecha del ministro" Marlaska: el general David B.G., según el relato del sargento que sobrevivió. Unas pesquisas iniciadas dentro del Cuerpo que, sin embargo, "no olían bien", según su testimonio.

El Correo de Andalucía ha tenido acceso a una nueva grabación en la que este sargento que iba en la zodiac atacada le cuenta al padre de una de las víctimas mortales cómo lo llamaron para aportar su versión en "la información reservada". Este audio es la segunda prueba que ha presentado la familia de Miguel Ángel González, representada por el letrado Miguel Lozano, ante el Juzgado de Barbate para intentar reabrir la causa contra los mandos de la Benemérita, archivada por la Audiencia Provincial de Cádiz hace dos meses.

Solo un único superviviente

"Me llaman para la información reservada. Y precisamente al que nombran instructor de esta información reservada es la mano derecha del ministro [Marlaska], el que sustituyó [en 2020] a Pérez de los Cobos en la comandancia de Madrid, un tal David [B.G.]", cuenta este superviviente. David B.G., que durante las pesquisas estaba al frente del Seprona, pasó más tarde, el pasado 16 de octubre, al mando del Gabinete Técnico de la Guardia Civil, "a propuesta de la Directora General de la Benemérita y con la conformidad del Secretario de Estado de Seguridad", tal como se publicó en el BOE.

"Mi abogado intentó saber qué había declarado antes el capitán, pero no nos dejaron ver absolutamente nada. Me leyeron los derechos y pregunté: '¿En calidad de qué declaro?'. Y me dicen: 'De informante'", narra el sargento al padre de Miguel Ángel durante un encuentro que ambos mantuvieron meses después de la tragedia. "Aquello no nos olía bien", le confiesa. Desde la Guardia Civil han preferido no hacer ninguna valoración al respecto a este periódico.

Según el relato de este sargento, para esta investigación interna lo habían citado a él, a los capitanes y al coronel de Cádiz. De ser así, solo se llamó a declarar a un único testigo presencial de los hechos de los cuatro agentes que sobrevivieron a la embestida. Y junto a él, ese mismo coronel de la comandancia provincial al que denunciaron dos asociaciones en la causa contra los mandos del Instituto Armado.

El sargento asegura que solo lo llamaron a él de los cuatro agentes que sobrevivieron a la tragedia

"'¿La información reservada que se va a tomar solo es en base a las testificales?', pregunté. Y me respondieron: 'Vamos a ver más cosas'", recuerda el sargento. "'¿Se han mirado las llamadas del COS [Centro Operativo de Servicios]?', les volví a preguntar. 'No, eso lo tenemos pendiente', me contestaron. 'Entonces solo os estáis basando en lo que os cuente uno y lo que os cuente otro'".

"El coronel tomaba cervezas con el general"

En vista a cómo se había planteado la investigación dentro del Cuerpo, el sargento se negó a declarar: "Yo ahí lo tuve claro: no voy a decir ni una palabra. Y no dije absolutamente nada", rememora este guardia civil, el de mayor rango que iba en la embarcación afectada. "Mi abogado me explicó: en una información reservada tú dices, pero no tenemos acceso a lo que han comentado otros".

"No sabemos cómo preparar esto", le reconoce el sargento al padre de Miguel Ángel durante su charla. "El coronel estaba tomándose cervezas con el general que precisamente estaba haciendo la información reservada. ¿Me entiendes o no?", le confiesa.

"No he detectado ningún error"

Como al final el sargento se negó a declarar, de acuerdo con su relato no hubo ningún testimonio de los cuatro testigos presenciales en la investigación interna. Solo el de tres de sus superiores: dos capitanes y el coronel. Justo el mando que supuestamente le dijo al sargento después de los hechos: "Si hay algún responsable de esto, soy yo, que he sido quien lo ha organizado todo".

"Si hay algún responsable de esto, soy yo", asegura el sargento que le dijo el coronel de Cádiz

Dos semanas después de aquel fatídico 9 de febrero, el director de la Guardia Civil, Leonardo Marcos, confirmó en La Vanguardia que se estaba completando "una investigación de orden interno y operativa, con la finalidad de estar seguros de que el operativo se hizo y se ejecutó correctamente". "Con cautela y con los datos de los que dispongo, no he detectado que haya habido ningún error al que vincular el resultado", defendió Marcos.

Y dos meses más tarde, en abril, la Fiscalía de Cádiz recoge en su petición de archivo que "existe una investigación interna sobre las circunstancias del operativo, y en el supuesto que aparecieran indicios de la comisión de delito, la Guardia Civil tiene la obligación poner en conocimiento de la autoridad judicial".

La Audiencia Provincial dictó el sobreseimiento de la causa y el Instituto Armado no detectó irregularidades en su investigación interna. Ahora la familia de Miguel Ángel González ha señalado que "habría que poner en especial cuarentena el informe realizado por David B.G." a raíz de las grabaciones que ha aportado ante el juez.

Asimismo, la acusación ha apuntado además que este mismo informe interno de la Guardia Civil solo lo conocían la Fiscalía y el letrado del sargento. Esto viola, según argumenta, "el principio de igualdad de armas", que alude a la necesidad de que todas las partes "cuenten con los mismos medios de ataque y defensa".

Este último audio, de cuatro minutos de duración, se suma al que presentó antes la familia de Miguel Ángel, donde el sargento revela cómo advirtió a sus superiores del riesgo de actuar contra los narcos sin los medios adecuados. Queda por ver ahora si el Juzgado de Barbate ve indicios suficientes para reabrir la causa contra los mandos que se archivó el pasado noviembre.