No hay tregua ni en un año sin elecciones: el PP y el PSOE se lanzan a por el votante andaluz

Tras las elecciones andaluzas de 2022, las municipales y las generales de 2023 o las europeas de 2024, las urnas descansarán -si no sobreviene un adelanto- hasta 2026. Y aunque a priori 2025 no es un año electoral, ya ha quedado claro en su primer mes que será muy electoralista. Ni hay tregua, ni se le espera. Como muestra más visible, ahí está el revulsivo que ha introducido María Jesús Montero en el PSOE andaluz y esos mítines recientes en los que ella aprieta los puños mientras la militancia le grita ‘presidenta, presidenta’. Tanto los socialistas como el adversario a batir, el PP andaluz de Juanma Moreno, no esconden con sus últimos movimientos o manifestaciones más frescas que están afinando sus maquinarias electorales. Y, más allá de ese posible anticipo de las generales que siempre va a flotar en el ambiente, lo que más florece en el horizonte es el regreso dentro de poco más de un año, en torno a la primavera de 2026, de los comicios regionales andaluces. Esto explica, tras el acelerón de todos los estados de ánimo que ha traído la irrupción de María Jesús Montero, que sendos eslabones del bipartidismo se hayan lanzado ya a por el votante andaluz.

A nadie se le escapa que la pelea por esos votos que los populares tomaron prestados del electorado socialista, cuando en 2022 lograron el hito de su mayoría absoluta de 58 parlamentarios, será decisiva. Y, precisamente, por la necesidad de amortiguar el efectismo de Montero -ha escenificado incluso sintonía con Susana Díaz para apelar a la unidad- pasa la sensación interna de los populares: «No hay que relajarse; más allá del poder institucional en el Gobierno de España, la izquierda va a usar su capacidad para movilizarse contra el PP y beneficiar al PSOE», asegura una fuente cercana al PP de Málaga sin perder de vista recientes gestos de los sindicatos a los socialistas o «las presiones» que sufren en ciertos ayuntamientos.

Preparados para unas elecciones

Al mismo tiempo, los populares dan por seguro que están capacitados para contrarrestar la ofensiva socialista y recuerdan que «el PP está siempre preparado para cualquier proceso electoral». Y, al señalarlo, juegan -entre la realidad y el deseo- con la posibilidad de que se produzca un adelanto de las elecciones generales: «Quién sabe si 2025 será finalmente un año electoral y habrá generales, Pedro Sánchez puede resistir más tiempo en la UVI pero todo el mundo sabe que está en la UVI». A su vez, dan por seguro que Moreno cumplirá con su mensaje actual de que agotará la legislatura en Andalucía, aunque admiten un margen «de dos o tres meses» que situaría los comicios en marzo o abril de 2026. Es decir, dentro de poco más de un año.

A la izquierda, Paco de la Torre, Patricia Navarro, Juanma Moreno, Elías Bendodo y Carmen Crespo, en un acto en Málaga del PP. / Álex Zea

Recuperar la confianza

Esta cercanía de las elecciones andaluzas es la que explicaría, en gran medida, la consigna iniciática de María Jesús Montero: «Ella quiere ponerse a trabajar ya, y por eso también ha adelantado los congresos, para tener resueltas y cerradas las provincias lo antes posible; para que todos unidos nos pongamos a trabajar de cara a 2026 y recuperemos la confianza mayoritaria de los andaluces que históricamente hemos tenido», señala una fuente socialista.

Igualmente, en el PSOE andaluz no se oculta que ‘la reconquista’ estará más cerca cuanto más se logre «desenmascarar a Juanma Moreno» en los próximos meses. «Hay que desmontar su imagen de moderado y que la gente sea capaz de ver cómo está Andalucía y lo que el PP está haciendo contra todos los servicios públicos, contra la sanidad y la educación, contra las universidades andaluzas...», añade un alto cargo socialista .

Abonar el terreno

Ni en una provincia como la de Málaga, en la que goza de una clara hegemonía tras encadenar cuatro victorias contundentes en el último ciclo electoral y gobierna casi al 90% de la población, el PP se ha permitido el lujo de pisar un poco el freno. Roza ya el medio centenar de alcaldías y presume de una filosofía que «pacta con todos los partidos».

En lo que llevamos de año, ya se ha asistido a un movimiento en Manilva para afianzar su poder en este ayuntamiento y en la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental. Además, esta misma semana, la formación de centro-derecha ha iniciado una serie de convenciones comarcales bajo las premisas de «seguir abonando el terreno» y «escuchar continuamente a la sociedad». Y, claro está, detrás de esta iniciativa también hay cierta intencionalidad, encaminada a estar preparados por si -más pronto que tarde- hay que salir otra vez a la calle a pedir el voto.