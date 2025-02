El 45% de los hogares andaluces no puede costearse una semana de vacaciones al año

El 45% de los hogares andaluces no puede permitirse ir de vacaciones fuera de casa al menos una semana al año. Esta es una de las realidades que arroja la Encuesta de Condiciones de Vida, con datos del año 2024, publicada ayer por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Asimismo, la imposibilidad de costearse un viaje de esas características ha subido un punto respecto a 2023, cuando no podía hacerlo el 44% de las familias en Andalucía.

Y la única comunidad autónoma que, ahora, la supera en este ranking negativo es Canarias (45,3%). Por lo tanto, sería la segunda del país con más problemas a la hora de afrontar un desembolso para disfrutar de un viaje de placer con el que ‘desconectar’ de la rutina, lo que da idea de la ajustada situación económica en la que se vive en casi la mitad de los casos.

Llegar a fin de mes

Además, Andalucía es la tercera comunidad de España -con un 10,9% de la población- en la que más personas tuvieron «mucha dificultad» para llegar a fin de mes en 2024, según se desprende de la misma encuesta del INE. Solo la superan Castilla-La Mancha (13,0%) y Canarias (12,4%).

Dificultades en los hogares

En el apartado que aborda las dificultades económicas de los hogares por comunidades, hay otro dato que mantiene en niveles muy similares a los del año anterior -con un 13,7%- el porcentaje de familias con retrasos en pagos relacionados con la vivienda o en compras a plazo.

Ligeras mejorías

Al mismo tiempo, en otros de los apartados relativos a las dificultades económicas de sus hogares, sí se experimentan algunas ligeras mejorías. Por ejemplo, un 44,4% de ellos no tenía capacidad en 2024 para afrontar gastos imprevistos y en 2023 el mismo indicador era dos puntos superior: 46,5% de las familias.

Por otro lado, un 7,6% de los hogares no pudieron permitirse una comida de carne, pollo o pescado al menos cada dos días en 2024, cuando en 2023 era un 10,1%.

Y un 20,2% de las familias no puede permitirse mantener la vivienda con una temperatura adecuada, cuando en el ejercicio anterior fue un 24,2%.

A su vez, las familias andaluzas que no pueden sustituir los muebles estropeados o viejos ascendieron en 2024 a un 33,9%, cuando en 2023 representaban a un 39,8%. Igualmente, un 4,8% no puede permitirse disponer de un automóvil, cuando en el ejercicio anterior era un 5,2%. También descienden los hogares que no pueden disponer de un ordenador personal, que suponen un 8% de los existentes cuando en la muestra de 2023 eran un 9,5%.

Tasas de pobreza

La Encuesta de Condiciones de Vida del INE también sitúa a Andalucía a la cabeza en las tasas AROPE que miden el porcentaje de población en riesgo de pobreza o exclusión social. En esta comunidad autónoma se dio el índice más elevado de todo el país con un 35,6%. Prácticamente, está diez puntos por encima de la media nacional, ya que esta tasa se situó en el 25,8% de la población residente en España en 2024, frente al 26,5% del año anterior. Justo detrás de Andalucía, están Castilla-La Mancha (34,2%) y Extremadura y Región de Murcia (32,4% en ambos casos). En cambio, las menores tasas le corresponden al País Vasco (14,8%), Islas Baleares (16,2%) y Comunidad Foral de Navarra (18,3%).

Y en las tasas específicas de riesgo de pobreza, la más elevada la presentó también Andalucía (29,2%), seguida por Extremadura (27,5%) y Castilla - La Mancha (27,4%). Y en el polo opuesto, con las tasas de riesgo de pobreza más bajas de todo el país, se encuentran País Vasco (9,4%), Islas Baleares (11,3%) y Cataluña (12,9%).