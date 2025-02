Andalucía necesita cerca de 2.000 familias de acogida para niños y adolescentes que han sido separados de sus familias por diferentes circunstancias, según las asociaciones Infania (Málaga), Apraf (Jaén), Alcores (Huelva) y Aldaima (Granada), que impulsan con la Junta la campaña ‘Solo quiero un hogar’. La iniciativa, que lleva en marcha desde 2020, arrancó en Jaén y, tras pasar por Huelva y Granada, finalizó en Málaga con una acción informativa en las calles.

Las asociaciones han hecho balance de la tercera edición de la campaña, con la que se pretende concienciar a la sociedad sobre la necesidad de dar a niños y adolescentes que no pueden vivir con sus familias la oportunidad de vivir en un hogar. El acogimiento familiar es una medida de protección para aquellos que han sufrido maltrato, han sido abandonados o no han recibido los cuidados adecuados. También se da el caso de menores que tienen a sus padres enfermos y no cuentan con nadie cerca que pueda cuidarles. Al no poder vivir con sus familias biológicas, estos niños suelen ir a un centro de acogida, donde «les cuidan muy bien, pero un ambiente familiar sería mucho mejor para normalizar su situación», explicaron.

