Moreno fija sus prioridades para su presidencia europea: sequía, inmigración y «combate a la desinformación»

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, confió ayer en seguir gobernando tras los comicios autonómicos de 2026, apuntando que «pasar de mayoría absoluta a perder las elecciones no parece probable». Así se pronunció en una rueda de prensa en la sede del Parlamento europeo, tras haber sido elegido como copresidente del Comité Europeo de las Regiones (CDR), junto a la húngara Kata Tutto.

El tema de las elecciones andaluzas surgió tras una pregunta sobre si el cargo en el CDR está vinculado o no a que mantenga las presidencia de la Junta. Moreno explicó que, aunque no siguiera al frente de la Junta, mantendría el cargo en el CDR, siempre que ostentara una representación de Andalucía, como, por ejemplo, parlamentario autonómico.

En cualquier caso, Moreno no contempla un escenario en el que perdiera la Junta tras las elecciones de 2026: «Cosa que ahora mismo no parece probable, pero, evidentemente, en política todo puede suceder, como hemos visto en muchos casos, y son los ciudadanos los únicos que deciden». Insistió en que, a partir de 2027, ejercería como presidente del CDR, de manera que «el mandato se complementaría, independientemente de lo que sucediera dentro de un año y medio en las elecciones autonómicas», que él aspira, «evidentemente, a revalidar», porque no prevé pasar de «una mayoría absoluta» a perder las elecciones.