Montero pone al PSOE-A en "cuenta atrás" para las elecciones y pide "cabeza alta" para "salir a ganar"

"No tenemos tiempo que perder, ha empezado la cuenta atrás". Así concluyó María Jesús Montero su intervención en la clausura del congreso del PSOE en Armilla (Granada) poniendo al partido en modo electoral, aunque las andaluzas no tocan hasta el verano de 2026, dentro de año y medio. La secretaria general de los socialistas andaluzas, además de vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, tiene ya puesta la camiseta de candidata en las elecciones de la Junta.

Para eso viene, con el convencimiento del PSOE de que era la mejor alternativa que podían ponerle enfrente a Juan Manuel Moreno, un barón del PP con una sólida mayoría absoluta al que las encuestas dicen que apenas ha erosionado los seis años que lleva gestionando la comunidad. Música a tope. Autobuses que ha permitido llegar a llenar el aforo de la Feria de Muestras de Armilla, con 2.500 personas, según fuentes de la organización, que lamentaron que hubo autobuses que no pudieron acceder al recinto.

Duras negociaciones

Fue un acto intenso, emotivo, tras un congreso en el que Montero ha jugado con habilidad, y muchas dificultades, para cicatrizar heridas y tratar de apagar fuegos. Lo ha conseguido en todas las provincias salvo en dos, en Cádiz, donde se perfilan primarias, y en Jaén, donde la batalla amenaza con ser intensa y dura, con Ángeles Férriz, portavoz en el Parlamento andaluz, frente a Juan Latorre, alcalde de Arjona, y el elegido por el secretario general saliente para tomar el mando. A Férriz le han ofrecido ocupar la delegación del Gobierno en Andalucía si se retiraba de la batalla pero la exalcaldesa de La Carolina está convencida de que le toca, es su momento y que lleva demasiado tiempo esperando para liderar su provincia.

Tras una cita interna con las provincias en llamas, no es baladí que Montero haya conseguido un respaldo del 94,5% para su Comisión Ejecutiva Regional. La presencia de los afines a Susana Díaz es nutrida y numerosa. La integración fue costosa y hasta el último minuto las tensiones endiablaron el panorama. El alcalde de Dos Hermanas, Paco Rodríguez, no se estrena en estas lides pero desde luego que llega al cargo de secretario de Organización con el máster más que aprobado.

Oposición a Moreno

"Van a tener que dar explicaciones de las contrataciones del Servicio Andaluz de Salud", dijo Montero, aludiendo a las investigaciones en los tribunales por la prórroga de los contratos de emergencias de la Junta tras el covid. Desde el escenario del congreso, todo decorado en blanco y verde, repasó las polémicas que cercan al Gobierno andaluz, con los pagos al PP de Sevilla, las ayudas a empresas con directivos afines al PP, la adjudicación del tanatorio de Mairena del Alcor, que afecta al delegado del Gobierno de la Junta en Sevilla, y de "todo aquello que acompaña al PP, la defensa del interés propio".

"Lo llaman moderado", dijo sobre el presidente de la Junta de Andalucía, para decir que es falso porque "no hay nada más extremista en política que negar los derechos y la transparencia a los ciudadanos". "Es política rancia", concluyó.

El andalucismo, en el centro

"Cuando algunos intentan enfrentar nuestro andalucismo con las aspiraciones de otros”, Montero recordó que para ella "ser andalucista es aspirar a tener lo mismo, a desarrollar nuestro Estatuto, a tener capacidad financiera, a pelear".

"Esto no va de negarle cosas a otros territorios", recordó, "nuestro andalucismo no es excluyente, es integrador". Es una de sus dificultades en el juego político en el alambre que ahora estrena con todos los cargos a la vez, un pie en Andalucía y otro en Madrid, lidiar con las negociaciones con Junts y el resto de nacionalistas y no dar pábulo al discurso del agravio a Andalucía que tanto rédito da al PP. El miércoles 26, el Consejo de Política Fiscal y Financiera será su estreno con la quita de deuda sobre la mesa y la reforma de la financiación en un cajón y con el discurso de que el Gobierno beneficia a Cataluña en boca de la Junta de Andalucía.

Montero reivindicó el acento andaluz de Lola Flores, y el andalucismo de Lorca y Picasso. "Nunca he disimulado mi acento. El presidente puso el acento andaluz en la mesa del Consejo de Ministros durante mucho tiempo", agradeció a Sánchez. "¿Habéis escuchado a Moreno Bonilla defenderme cuando me atacan por mi forma de hablar?", preguntó, "orgullo siempre de llevar Andalucía en la boca".

"Orgullo" de la gestión

"Andalucía necesita que nos levantemos de nuevo", arengó la candidata socialista, que quiso recordar que lo que ocurrió el 28 de febrero, Día de Andalucía, y decir que "fue el PSOE con todos los presidentes con Escuredo, con Manolo, con Pepe, con Susana, los que le dieron la vuelta a esta tierra como un calcetín". "Nadie va a borrar nuestros logros", reivindicó presumiendo de un legado socialista que durante años ha estado enterrado por la losa del caso de los ERE. Hubo un saludo especial para los exconsejeros Magdalena Álvarez, Gaspar Zarrías y Antonio Ávila. Todos han estado en la sombra afectados por el caso de los ERE. Todos han sido compañeros de Montero en los gobiernos andaluces.

"Ser andalucista es aspirar a tener lo mismo, no a pelear unos con otros, que es lo que algunos creen. Eso es lo que hicimos ese 28F", dijo Montero, que recordó que estamos "a las puertas de un día grande y no es casual que este congreso se celebre estos días". "Creemos en una Andalucía reivindicativa pero con propuestas", defendió. "Queremos volver a abrir los telediarios nacionales con noticias de éxito de la sanidad andaluza como hacíamos en los gobiernos socialistas", dijo. "Moreno Bonilla no da, no hace, no aporta ninguna propuesta para que podamos acelerar el crecimiento económico", criticó al presidente de la Junta. "Las conquistas no sin indefinidas y el progreso si no se pedalea se pierde, se cae", concluyó. Del PP ha dicho: "No aportan ná de ná".

Defender las siglas del PSOE

Los suyos tienen claro cuáles son los deberes que les puso la nueva jefa: defender las siglas del PSOE "en cada esquina y en cada plaza, dando la cara". "Tenemos que salir a ganar con la cabeza alta y las ideas claras", ha defendido la candidata socialista. Montero llama a "recuperar la confianza de los andaluces para ir a San Telmo y ganar la Junta de Andalucía" tgras dos días de terapia para que recuperen la autoestima y se crean que batir al PP en Andalucía no es cosa de un milagro imposible.

Los demás dirigentes del PSOE llevaron en su solapa una chapa que recupera el logotipo antiguo del PSOE de Felipe González, del puño y la rosa, sobre una bandera de Andalucía. En el mitin estuvieron compañeros del Consejo de Ministros, Pilar Alegría, secretario general del PSOE de Aragón, Óscar López, secretario general del PSOE de Madrid, el ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska, el secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, el ministro de Agricultura, Luis Planas, y el delegado del Gobierno de Andalucía, Pedro Fernández.