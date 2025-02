Sánchez pide al PP que mire a la derecha de Alemania y deje de estar "tutelado" por Vox

En el día que Alemania acude a las urnas, Pedro Sánchez ha mandado un mensaje nítido al Partido Popular: "Es el momento de estar con Europa no contra Europa, el PP tiene que romper todo los vínculos con los ultraderechistas y con sus aliados en España", ha dicho en referencia a Vox, durante el acto de clausura del 15ª Congreso regional que lanza como secretaria general y candidata a las elecciones autonómicas de 2026 en Andalucía a María Jesús Montero, vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda.

Para el líder del PSOE, el PP es una "derecha tutelada" por el partido de Santiago Abascal. Y a su juicio, en este momento, no caben alianzas con quienes son "las sucursales de la internacional ultraderechista" en España. Sobre la tibieza del partido de Núñez Feijóo a condenar las medidas de Donald Trump, ha avisado que "no se puede ser europeísta los días pares y los impares aliarse con la ultraderecha que quiere destruir Europa desde dentro".

"La gran diferencia entre Alemania y España es que allí hay una derecha moderna y aquí una tutelada por la ultraderecha", agregó. "Y todo empezó aquí", dijo, en Andalucía, donde Vox entró por primera vez en un Parlamento y pactó con el PP el Gobierno andaluz, tras las elecciones de diciembre de 2018.

Al respecto de la negociación bilateral entre Trump y Putin para llegar a un acuerdo para poner fin a la guerra de Ucrania, Sánchez ha aclarado, sin embargo, que "lo que de verdad siente como una amenza Putin es una Europa que consolida su proyecto político de paz, democracia". Este mismo domingo, el presidente del Gobierno que viaja este domingo a Kiev (Ucrania), donde tiene agenda mañana lunes, desde el aeropuerto de Granada. "Premiar al agresor es abonarse a agresiones futuras", advirtió con claridad Sánchez. "La paz en Ucrania y la seguridad en Europa no se puede imponer se tiene que pactar y acordar con ucranianos y europeos", sentenció.

El peso de los tecnoligarcas o la tecnocasta en el escenario global, en contra de lo que ellos entienden como la dictadura woke, ha tenido también espacio en su discurso, al respecto de la eliminación por parte de Google del Día de la diversidad sexual, de la Igualdad y de la Memoria por el Holocausto de su calendario global, ha dicho que "sólo quieren sociedades homogéneas donde solo quepan ellos". Para el presidente del Gobierno, "son muy fuertes con el dedo pero serviles con los poderosos".

"Montero es una extraordinaria gestora de lo público"

Con la cabeza alta y a salir a ganar. Es el mensaje nítido que ha lanzado la nueva líder del PSOE-A, María Jesús Montero, en la clausura del cónclave regional con el que arranca un nuevo tiempo socialista, marcado por la recuperación de la memoria colectiva del partido a lo largo de los logros de sus 37 años de gobierno y la integración en su ejecutiva de todas las sensibilidades.

Al secretario general saliente, Juan Espadas, Sánchez le ha dedicado este domingo los elogios que ahorró en la clausura del Congreso federal, a partir del cual se activó de manera ya abierta la operación relevo en la secretaria general del PSOE-A: "Ha trabajado como el que más, ha sido generoso y leal como el que más, tiene todo mi respeto, mi respaldo y mi consideración".

Culmina así una operación de riesgo: lanzar a la carrera territorial a un puñado de ministros, incluída el nombre más importante de su gabinete, la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, pilar fundamental en las negociaciones de su gobierno.

Más de 2.500 militantes han arropado a los líderes socialistas, en un estado generalizado de optimismo en un acto que ha contado con la presencia de varios ministros: Luis Planas (Agricultura), Marlaska (Interior), Óscar López (Transformación Digital), Pilar Alegría (Educación), estos dos últimos también en la batalla por recuperar el gobierno de sus comunidades.

El líder del PSOE se ha deshecho en elogios con su vicepresidenta. No sonaba impostado: "este país no se caratcerice or reconocer el trabajo de sus políticos" pero él sí ha querido hacerlo. "No conozco a nadie ni dentro ni fuera del partido de su talla política".

"María Jesús es una mujer con convicciones, es una mujer de izquierdas, cuando se propone algo lo logra, es una extraordinaria gestora de lo público, una política limpia y comprometida", ha descrito Pedro Sánchez sobre la nueva secretaria general de los socialistas andaluces, que ha elegido un equipo donde combina veteranía y juventud para la nueva etapa del PSOE-A.

El presidente del Gobierno ha recordado que Montero, que forma parte desde el primer gabinete que diseñó en 2018, y es una de las cuatro vicepresidentas que, ha subrayado, han contribuido no sólo a mejorar España sino también Europa. Con Carmen Calvo, actual presidenta del Consejo de Estado, "articulamos las políticas feministas a través de un pacto de Estado contra la violencia de género", cuya renovación está en ciernes; Nadia Calviño, actual presidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI), articuló los ERTEs durante la pandemia para proteger a los trabajadores y trajo los fondos europeos; Teresa Ribera, actual vicepresidenta de la Comisión Europea, fue la responsable de la solución ibérica que logró la "independencia energética frente a Putin", gracias a lo que hoy la luz un 30% más barata. Por su parte, María Jesús Montero "es la vicepresidenta que más recursos ha aportado para blindar el estado del bienestar y los derechos de las personas", desde el IMV, a la subida de las pensiones o la dependencia.

En estos siete años en Moncloa, el ejecutivo socialista ha tenido que hacer frente a una emergencia sanitaria de la Covid, dos guerras -Ucrania y Gaza-, una crisis energética que derivó en una crisis inflacionaria y una crisis climática que ha arrasado parte de la provincia de Valencia. "Y menos mal que estábamos nosotros". Es la frase, ha compartido el presidente con la militancia andaluza, que le decía Montero. "Os imagináis todo esto con un gobierno de PP y Vox".