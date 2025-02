Iván Reyes, investigador andaluz en Nueva York: "En el futuro, habrá cura para el cáncer"

Andalucía ha sido cuna de figuras mundialmente reconocidas en la literatura, la música, el arte y la ciencia. Cada una de sus ocho provincias ha dado al mundo personajes ilustres que han dejado una huella imborrable y que siguen haciéndolo.

Sin embargo, más allá de los nombres consagrados, existen andaluces que, desde el anonimato, llevan su tierra por bandera allá donde van. Es el caso de Iván Reyes, un investigador granadino que trabaja desde Nueva York en el desarrollo de nuevas terapias contra el cáncer.

Desde Granada hasta Nueva York, el recorrido de Iván Reyes refleja la perseverancia de un investigador que ha hecho de la lucha contra el cáncer su principal objetivo profesional. Con solo 32 años, este granadino lidera el desarrollo de nuevas estrategias terapéuticas en la start-up OverT Bio, donde trabaja como experto en microambiente tumoral.

Natural de Albolote, Granada, su vínculo con la biotecnología comenzó en la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, donde estudió el Grado de Biotecnología y descubrió su pasión por la ciencia aplicada al ámbito biosanitario.

Posteriormente, se trasladó a la Universidad de Granada para cursar un máster en Investigación Traslacional y Medicina Personalizada, donde su enfoque se dirigió hacia el cáncer: "Mi interés por el cáncer comenzó, como a todos nos pasa, por distintas exposiciones personales a la enfermedad. Siempre conoce algún familiar que cae enfermo por ella. Esa fue una gran motivación para mí el decir, oye, quizás puedo yo hacer algo. Fue ahí cuando empecé a introducirme en el mundo de la ciencia y la biotecnología. Me atrajo la idea de usar el conocimiento científico para prevenir enfermedades y diseñar nuevas estrategias terapéuticas", explica Iván.

Su andadura en este campo de investigación lo llevó hasta el Centro Pfizer-Universidad de Granada-Junta de Andalucía de Genómica e Investigación Oncológica (GENyO), donde se sumergió en el estudio de la metástasis, analizando células tumorales circulantes a través de biopsias líquidas.

"Mi interés por el cáncer comenzó, por distintas exposiciones personales a la enfermedad"

Su inquietud científica y su afán por ampliar horizontes lo llevaron a solicitar una beca Fulbright, que le permitió cruzar el Atlántico y continuar su formación en Estados Unidos: "Diseñé un proyecto centrado en el uso de nuevas tecnologías para investigaciones oncológicas y conseguí la beca. Fue el impulso definitivo", relata.

En Nueva York, Iván desarrolló su doctorado en el Hospital Monte Sinaí, donde se especializó en inmunología del cáncer. Allí, bajo la dirección de la doctora Miriam Merad, investigó el papel de los macrófagos en el proceso de metástasis: "Descubrimos cómo una proteína, TREM2, reprograma a estos macrófagos para que ayuden al tumor en lugar de combatirlo. Al bloquear esta proteína con anticuerpos monoclonales, conseguimos que el sistema inmune vuelva a atacar las células tumorales", explica.

Iván Reyes en el laboratorio / La Opinión

Estos hallazgos abrieron la puerta al desarrollo de nuevas terapias más eficaces, especialmente para aquellos pacientes que no responden a los tratamientos convencionales de inmunoterapia: "Es gratificante pensar que nuestra investigación podría marcar la diferencia para esos pacientes", añade.

En 2022, Iván dio el salto a la industria biotecnológica, incorporándose a OverT Bio, una start-up centrada en potenciar la eficacia de las células CAR-T mediante tecnologías avanzadas de cribado genómico.

La tecnología de OverT Bio "permite identificar genes clave que, al activarse de forma sintética en células CAR-T, mejoran su funcionalidad y resistencia frente a tumores complejos". Esta aproximación busca superar las limitaciones actuales de las terapias celulares, especialmente en cánceres sólidos, donde los tratamientos existentes aún muestran baja efectividad.

La cura del cáncer

¿Algún día habrá cura para el cáncer? Iván no lo duda y dice que sí: "Hemos avanzado mucho en los últimos años. Recuerdo cuando extender la vida seis meses era un logro, pero ahora buscamos curas reales. Algunos pacientes ya se están beneficiando de nuevas inmunoterapias que ofrecen resultados esperanzadores".

"Me gustaría volver a para darle a la educación pública lo que ella me ha dado a mí"

Iván destaca la importancia de la colaboración entre la academia y la industria para acelerar estos avances: "El paso de la investigación básica al desarrollo de tratamientos viables es complejo, pero las sinergias entre científicos y empresas biotecnológicas son clave para que las terapias lleguen a los pacientes", apunta.

Volver a Andalucía

Tras casi una década en la gran manzana, Iván Reyes expresa su deseo de regresar a Andalucía, pero con matices: “Me gustaría volver, pero siempre digo que no sé ni cómo en que condiciones. Me encantaría volver por muchos motivos, obviamente familiares y casi de añoranza, pero me gustaría volver para darle a la pública lo que ella me ha dado a mí. Gracias a la pública, yo no estaría donde estoy. Me encantaría volver solo para sentir que contribuyo al desarrollo científico o tecnológico del país de alguna forma", confiesa.

Aunque reconoce que esa vuelta por ahora no es posible por las dificultades que enfrenta España en términos de financiación para la investigación científica: "Lamentablemente en España es muy difícil conseguir financiación. En el ámbito público, no te voy a contar, y el ámbito privado está todavía muy en pañales casi”.