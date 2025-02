Manu Sánchez pide "cuidar y mimar la sanidad pública" al recibir la Medalla de Andalucía: "Me han salvado la vida"

El comunicador Manu Sánchez ha hecho este viernes un alegato en defensa de la sanidad pública al recibir la Medalla de Andalucía a los Valores Humanos tras superar dos operaciones "a vida o muerte" tras ser diagnosticado de cáncer.

"Hoy estoy aquí gracias a la sanidad pública de Andalucía. Me han salvado la vida", ha proclamado un emocionado Manu Sánchez, que ha tomado la palabra en el acto de entrega de los títulos de Hijos Predilectos y las Medallas de Andalucía que concede la Junta con motivo del 28F tras invitarle a dirigirse al auditorio la presentadora de la gala, Eva González, que no podía contener las lágrimas.

"Mimemos, cuidemos y protejamos nuestra sanidad pública. Sé que la manta es corta, que si tiramos para la sanidad igual se nos ve por otro lado, pero yo lo he aprendido a palos. Cuando llegó esta enfermedad, cuando me dijeron, Manu, tienes cáncer, tuvieron que esperar un poquito mis proyectos, mi teatro, mis viajes y mi turismo. Pues que esperen", ha comentado antes de agradecer expresamente la atención recibida en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla.

Acto seguido ha tenido palabras para su oncóloga, Begoña Pérez, que le comentó tras comunicarle que padecía cáncer, "ve donde quieras, pero cuando esos casos se complican y la cosa se pone difícil, la vida te la salvamos en la sanidad pública de Andalucía".

Medalla de Andalucía

"Esta medalla no sé si la merezco, pero como el cáncer no me lo merezco y me lo he tenido que quedar, las cosas buenas me las estoy quedando también", ha comentado antes de dirigirse a sus dos hijos, Manuel y Leonor, para que vean "qué cosas más bonitas les están pasando a papá".

Sánchez ha cerrado su discurso dedicando a su familia, mujer padres y abuelos la Medalla de Andalucía, "la distinción más alta a la que aspira cualquier ser humano, que es ser andaluz y ser profeta en su tierra".