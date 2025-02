Moreno no aceptará el "ilusionismo contable" de Montero: "Andalucía no va a traicionar el espíritu de igualdad del 28F"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha sido más tajante que nunca este viernes al reivindicar una "financiación justa" con "euros contantes y sonantes" y no con "ilusionismo contable", en su discurso de clausura de la gala de entrega de las Medallas de Andalucía, celebrado en el teatro de la Maestranza de Sevilla, con motivo del 28F. Moreno ha advertido a la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que asistía al acto en el patio de butacas, de que Andalucía "no puede aceptar algo que no resuelve ningún problema, si ello supone traicionar el espíritu de igualdad del 28 de febrero".

Por ello ha pedido mantener la "caja única de todos los españoles" en una intervención muy aplaudida en el teatro en pleno debate político sobre la propuesta del Ministerio de Hacienda para la condonación de la deuda autonómica y en presencia de Montero, que acudía por primera vez a este acto en su nueva condición de secretaria general del PSOE-A.

"Quiero que Andalucía ejerza con plenitud toda la capacidad de autogobierno que nos reconoce la Constitución y el Estatuto de Autonomía. Pero que nadie se engañe. Sin una financiación justa para nuestra tierra, sin los recursos que nos corresponden y que exigimos, el autogobierno de Andalucía se diluye y los derechos de los andaluces se limitan", ha advertido el jefe del Ejecutivo Andaluz.

Faltan recursos financieros

Acto seguido, Moreno ha defendido que "Andalucía cumple con las obligaciones fiscales que nos marcan España y Europa y nuestro problema es la falta de recursos financieros", por lo que ha exigido "euros contantes y sonantes" porque, ha advertido, "el dinero que solo existe sobre el papel no paga carreteras ni construye hospitales ni colegios, sólo es ilusionismo contable".

El presidente de la Junta también ha pedido que "nadie confunda la solidaridad de Andalucía con ingenuidad" y ha proclamado que "es nuestra responsabilidad mantener la caja común de todos los españoles que sostiene el estado del bienestar y reivindicar una España sin privilegios, con los mismos derechos y obligaciones, en igualdad todos y cada uno de los españoles".

"Sin una financiación justa, el autogobierno de Andalucía se diluye y los derechos de los andaluces se limitan", ha insistido el presidente, que ha tenido que parar su discurso por la ovación y los bravos que llegaban del público de la Maestranza.

Javier González de Lara recibe la Medalla de Andalucía de manos del presidente de la Junta, Juanma Moreno. / JULIO MUÑOZ / EFE

Una España "sin privilegios"

Moreno ha reivindicado una España "sin privilegios, con los mismos derechos y obligaciones, en igualdad de todos y cada uno de los españoles" y ha sentenciado que es hora de dar un paso más, por lo que quiere que la comunidad "ejerza con plenitud" toda la capacidad de autogobierno que le reconoce la Constitución y el Estatuto de Autonomía.

Ha apostado por lo que el denomina "la vía andaluza", en referencia a una política con "diálogo, mesura y respeto", y ha garantizado que Andalucía no quiere confrontación ni otros "malos hábitos" políticos: "Que no nos trasladen la división de otros lugares", ha agregado.

Moreno ha hecho una defensa de los datos económicos de la comunidad, del avance que entiende que se ha producido durante sus seis años de mandato y de la "transformación" que se ha producido, tanto en los hechos como en la mentalidad.

Ha aludido a las políticas para respaldar la sanidad y educación pública; las medidas para facilitar el acceso de los jóvenes a la vivienda; el cuidado del medioambiente; la disminución de la tasa de pobreza; y el rechazo a la violencia machista, entre otros asuntos.

También ha defendido el acento andaluz y ha subrayado la apuesta por la presencia de la comunidad en Europa, algo que ha ligado a su reciente elección como copresidente del Comité Europeo de las Regiones.