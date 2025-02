La quita de deuda marca la agenda política el Día de Andalucía: choque entre Montero y Moreno

Este 28 de febrero, Día de Andalucía, llega marcado por el enfrentamiento entre el presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno, y la vicepresidenta del Gobierno y nueva secretaria general de los socialistas andaluces, María Jesús Montero. Solo dos días después de que los consejeros de Hacienda del PP abandonarán el Consejo de Política Fiscal y Financiera, ambos dirigentes se han encontrado en el Parlamento andaluz en un día centrado en la quita de la deuda.

Sin duda hay un tema común en las conversaciones que se producen este viernes antes del acto institucional del 28-F, la condonación de la deuda que anunció la semana pasada la también ministra de Hacienda. Por el momento, Andalucía no ha confirmado si aceptará esta propuesta, pero mantiene la prioridad de reformar el sistema de financiación. Con este debate sobre la mesa, las llamadas al diálogo del presidente de la Cámara, Jesús Aguirre, no han sido suficientes para evitar que en cada intervención de los dirigentes del PP y el PSOE cargaran contra las propuestas de unos y otros.

El presidente de la Junta, de los últimos en llegar al Hospital de las Cinco Llagas, ha señalado que la Junta quiere lo mismo que Montero cuando era consejera y "dijo que la quita en ese momento no era oportuno y que tenía que venir acompañada de la financiación", aunque no aclara si la aceptará o no. "Es lo que ella dijo en este mismo Parlamento y es lo que nosotros siempre mantenemos", ha reiterado. Moreno ha confirmado que no habrá reunión entre ambos dirigentes porque es un "día fiesta, reivindicación y sensatez" y "no toca". "La Junta hará lo que ha hecho siempre, que es defender los intereses de los andaluces", ha resumido.

Montero acusa al PP de llevar una "política de confrontación"

Por su parte, Montero ha defendido su propuesta y ha acusado a Moreno de ser "más genovés que andaluz", en referencia a la sede nacional del PP andaluz en la calle Génova. Así, la ministra de Hacienda ha criticado a los populares por levantarse de la mesa y ha insistido en que la condonación va a ahorrar "todos los intereses de los préstamos que tiene que pagar y "que generaciones futuras no tengan que cargar con el peso de esta deuda". "No tengo duda de que, más allá de esta pataleta, de esta actitud tan irresponsable y de una actitud infantil, terminará firmando los convenios porque son buenos para las comunidades", ha sentenciado.

En el Parlamento, los representantes políticos, a excepción de los miembros de Vox, han asistido al izado de la bandera, tras el cual han participado en el pleno especial por este día, en el que han tenido un recuerdo para María de los Ángeles Infante, hija de Blas Infante que falleció la pasada primavera. Aguirre ha asegurado que el Parlamento es "el corazón" de esta tierra y que ha señalado que "no se ha descubierto una fórmula de convivencia humana mejor que el diálogo". "Dialoguemos y cooperemos, huyamos de los reproches, se puede decir todo, pero sabiendo como decirlo", ha pedido el presidente de la Cámara.

Antes del acto institucional, la consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, y Montero han intervenido Televisión Española para realizar su análisis personal sobre el debate de la quita de la deuda. Allí, la vicepresidenta ha definido la situación como "una pataleta del PP en el que han hecho del no a todo y de la confrontación su forma de estar en política" y ha señalado que "los territorios sabían que no podían volver a casa habiendo votado en contra". Con todo, ha asegurado que el Gobierno de España "trabaja" por la reforma del modelo de financiación, aunque ha acusado a Alberto Núñez Feijóo de no sentarse para debatirlo.

"No estamos pidiendo limosna, no queremos las migajas que le sobran a nadie", ha denunciado España, para insistir en que este modelo de financiación autonómica "es un sistema lesivo para Andalucía". La consejera, que ha evitado mostrar la postura de la Junta respecto a la aceptación de la quita, ha apuntado a que a Andalucía van a llegar "0 euros" porque esta es "una operación de ingeniería fiscal". Si bien ha reconocido que "se gana solvencia financiera", ha lamentado que admitir la condonación supone estar "cediendo a los intereses del independentismo". "No se nos puede utilizar para ser cómplices de algo que ya se ha pactado para la investidura del señor Sánchez", ha resumido.